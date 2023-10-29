WSBK Jerez Superpole yarışı: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak dördüncü

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası, sezonun 12. ve son ayağı için İspanya'nın Jerez Pisti'ne gelirken, hafta sonunun 1. yarışı dün gerçekleştirilmişti.

Birinci yarışı kazanan Alvaro Bautista, dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.

Pazar günü pist üstü aksiyonu 10 turluk Superpole yarışı ile başladı. Yarış öncesinde Bautista pole'deydi, Toprak ise 7. sıradan start alıyordu.

Formasyon turunun tamamlanmasıyla 24 sürücü de gride yerleşirken, 5 kırmızı ışığın sönmesiyle 10 turluk mücadele başladı.

Bautista istediği gibi kalkamadı, Dominique Aegerter ve Alex Lowes'a geçildi. Toprak ise ilk virajda dördüncü sıraya yükseldi.

Böylelikle daha ilk virajdan Bautista'nın arkasına gelmiştik bile. Bautista ve Toprak, ilk tur bitmeden Aegerter ve Lowes'u geçtiler.

Önde Toprak, Bautista, Aegerter, Lowes ve Rea arasında liderlik mücadelesi vardı. İkici turun başında Toprak, Rea'ye ilk virajda cesur bir atak yaptı ve liderliği aldı.

Toprak'ın liderlik geçişi:

Toprak'ın lider bitirmek olduğu 2. turda ise yarış durduruldu.

Yamaha sürücüsü Aegerter'in motoru arızalandı ve pistin bir bölümüne yağ saçıldı. Bundan dolayı Xavi Vierge kaza yaptı ve Scott Redding pist dışına uçtu, yağın temizlenmesi için ikinci turun ortasında kırmızı bayraklar çıkarıldı.

Bu da Toprak'ın son 1.5 turda yaptığı inanılmaz işin boşa gittiği anlamına geldi çünkü yarış, orijinal grid pozisyonlarıyla yeniden başlatılacaktı.

Yani Bautista motosikletini yine ilk cebe yerleştirdi, Toprak ise 7. sıradan başladı. Artık 8 tur olan yarışın 2. startında Bautista yine liderliği Aegerter'e kaybetti.

Aegerter ikinci motosikletiyle yarışa yeniden başlayabilmişti, Bautista sonrasında Rea ve Lowes'a da geçildi ama ardından yeniden öne çıktı.

Böylelikle ilk turu Aegerter, Bautista, Lowes ve Toprak ilk 4'ü ile tamamladık. İkinci turda Bautista liderliğe yükseldi, Aegerter ikinciydi. Toprak ise Lowes'u geçmeye çalışırken ikili arasında temas yaşandı ve Lowes düştü.

Bu noktada öne odaklanmaktansa, arkaya bakmak durumunda kaldık zira Rea, baskı uyguluyordu.

İngiliz sürücü geçişi de yaptı ve 3. sırayı aldı. Ön tarafta ise Bautista, Aegerter'i arkasında tutarak zafere ulaştı.

Aegerter ikinci olurken, Rea podyumu tamamladı. Toprak ise damalı bayrağı dördüncü sırada gördü. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ilk 5'i tamamlarken, Remy Gardner altıncıydı.

Yarışın son puanları ise Phillip Oettl, Michael van der Mark ve Danilo Petrucci'ye gitti.

Hafta sonunun son yarışı, TSİ 15.00'te başlayacak.