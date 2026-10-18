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World Superbike Jerez

WSBK Jerez Superpole yarış: Bulega kazandı, Lecuona ikinci sırada

2026 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Jerez ayağında superpole yarışının kazananı Nicolo Bulega oldu.

Zeynep Taş

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 18 Eki 2026 09:36

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bulega jerez

Jerez'de superpole heyecanı başladı ve yarışa ilk sıradan başlayan Nicolo Bulega, yerini korumayı başardı. 

Iker Lecuona, Sam Lowes'u geride bırakarak ikinciliğe yerleşti. 

Bulega, Lecuona ve Lowes'un önünde rahat bir şekilde liderliğini sürdürürken, Alex Lowes ise Yari Montella'nın hemen arkasında ilerliyordu.

Kalan turlarda ilk 6 sürücünün sıralamasında değişiklik olmadı ve Nicolo Bulega, damalı bayrağı ilk sırada geçen isim oldu.

Iker Lecuona ikinci olurken, Sam Lowes üçüncü ve Yari Montella dördüncü oldu. Alex Lowes beşinci, Alvaro Bautista altıncı ve Lorenzo Baldassarri yedinci sıraya yerleştiler. 

Superpole sonucu

Tüm istatistikler

 

Sıra Sürücü #   Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan 1 Italy N. Bulega Ducati Team 11   Ducati 10

-

      12 2 Spain I. Lecuona Ducati Team 7   Ducati 10

+0.797

0.797

0.797     9 3 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14   Ducati 10

+4.740

4.740

3.943     7 4 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5   Ducati 10

+8.350

8.350

3.610     6 5 United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22   Bimota 10

+9.292

9.292

0.942     5 6 Spain A. Bautista Barni Racing Team 19   Ducati 10

+10.038

10.038

0.746     4 7 Italy L. Baldassari Team Go Eleven 34   Ducati 10

+10.738

10.738

0.700     3 8 Italy A. Surra Motocorsa Racing 67   Ducati 10

+15.039

15.039

4.301     2 9 Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97   Yamaha 10

+15.295

15.295

0.256     1 10 United Kingdom T. Bridewell Superbike Advocates 46   Ducati 10

+15.448

15.448

0.153       11 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88   BMW 10

+15.714

15.714

0.266       12 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47   Bimota 10

+17.249

17.249

1.535       13 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31   Kawasaki 10

+17.521

17.521

0.272       14 Italy S. Manzi GRT Racing Team 62   Yamaha 10

+20.937

20.937

3.416       15 United Kingdom J. Dixon Honda HRC 96   Honda 10

+21.158

21.158

0.221       16 France L. Baz MGM Optical Express Racing 76   Ducati 10

+21.455

21.455

0.297       17 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87   Yamaha 10

+21.797

21.797

0.342       18 Thailand S. Chantra Honda HRC 35   Honda 10

+22.387

22.387

0.590       19 Italy D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 9   BMW 10

+23.890

23.890

1.503       20 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55   Yamaha 10

+27.651

27.651

3.761       21

T. Smits MotoXRacing

85   Yamaha 10

+27.976

27.976

0.325       dnf

M. Rato MotoXRacing

13   Yamaha 4

 

    Yarış dışı   Tüm sonuçları görüntüle

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