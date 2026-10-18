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World Superbike Jerez

WSBK Jerez Superpole yarış: Bulega kazandı, Lecuona ikinci sırada

2026 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Jerez ayağında superpole yarışının kazananı Nicolo Bulega oldu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 18 Eki 2026 09:36

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Jerez'de superpole heyecanı başladı ve yarışa ilk sıradan başlayan Nicolo Bulega, yerini korumayı başardı.

Iker Lecuona, Sam Lowes'u geride bırakarak ikinciliğe yerleşti.

Bulega, Lecuona ve Lowes'un önünde rahat bir şekilde liderliğini sürdürürken, Alex Lowes ise Yari Montella'nın hemen arkasında ilerliyordu.

Kalan turlarda ilk 6 sürücünün sıralamasında değişiklik olmadı ve Nicolo Bulega, damalı bayrağı ilk sırada geçen isim oldu.

Iker Lecuona ikinci olurken, Sam Lowes üçüncü ve Yari Montella dördüncü oldu. Alex Lowes beşinci, Alvaro Bautista altıncı ve Lorenzo Baldassarri yedinci sıraya yerleştiler.

Superpole sonucu

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan 1 N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 10

-

12 2 I. Lecuona Ducati Team 7 Ducati 10

+0.797

0.797

0.797 9 3 S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 10

+4.740

4.740

3.943 7 4 Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 10

+8.350

8.350

3.610 6 5 A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 10

+9.292

9.292

0.942 5 6 A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 10

+10.038

10.038

0.746 4 7 L. Baldassari Team Go Eleven 34 Ducati 10

+10.738

10.738

0.700 3 8 A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 10

+15.039

15.039

4.301 2 9 X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 10

+15.295

15.295

0.256 1 10 T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 10

+15.448

15.448

0.153 11 M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 10

+15.714

15.714

0.266 12 A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 10

+17.249

17.249

1.535 13 G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 10

+17.521

17.521

0.272 14 S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 10

+20.937

20.937

3.416 15 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 10

+21.158

21.158

0.221 16 L. Baz MGM Optical Express Racing 76 Ducati 10

+21.455

21.455

0.297 17 R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 10

+21.797

21.797

0.342 18 S. Chantra Honda HRC 35 Honda 10

+22.387

22.387

0.590 19 D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 9 BMW 10

+23.890

23.890

1.503 20 A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 10

+27.651

27.651

3.761 21

T. Smits MotoXRacing

85 Yamaha 10

+27.976

27.976

0.325 dnf

M. Rato MotoXRacing

13 Yamaha 4

Yarış dışı Tüm sonuçları görüntüle

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