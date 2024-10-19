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World Superbike Jerez

WSBK Jerez superpole sıralama: Toprak ikinci, Bulega zirvede

Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'deki superpole mücadelesini ikinci sırada tamamlayark hafta sonuna şampiyonluk parolası ile başladı. Detaylar birazdan...

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Jerez'deki sıralama turlarında Nicolo Bulega, 1'37.596'lık derecesi ile pole pozisyonunu elde etti.

Şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise en hızlı turunda Jonathan Rea'in kazasına takılmasına rağmen, ikinci sırada yer aldı.

İlk turda 1'38.306 ile hafta sonunun en hızlı turunu atan Toprak, sarı bayraklar ve rakiplerinin baskısı nedeniyle Bulega’nın gerisinde kaldı yetişemedi. 

Diğer taraftan Bulega, turunu mükemmelleştirip, 1'37.596'ya kadar indirerek rekor kırarken Alex Lowes da üçüncü sırada yer aldı.

Danilo Petrucci, dördüncü sırayı alırken, Honda sürücüsü Iker Lecuona beşinci oldu. Yamaha’nın en hızlı ismi Andrea Locatelli ise altıncı sırayı aldı. Jonathan Rea ise kazasının ardından 16. sırada kaldı.

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Zaman km/s
1 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati

1'37.596

 163.150
2 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW

+0.606

1'38.202

 162.143
3 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki

+0.706

1'38.302

 161.978
4 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati

+0.758

1'38.354

 161.892
5 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda

+0.995

1'38.591

 161.503
6 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha

+1.069

1'38.665

 161.382
7 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda

+1.081

1'38.677

 161.362
8 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW

+1.084

1'38.680

 161.357
9 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati

+1.154

1'38.750

 161.243
10 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW

+1.178

1'38.774

 161.204
11 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati

+1.226

1'38.822

 161.126
12 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW

+1.262

1'38.858

 161.067
13 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha

+1.272

1'38.868

 161.051
14 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki

+1.321

1'38.917

 160.971
15 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati

+1.342

1'38.938

 160.937
16 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha

+1.357

1'38.953

 160.912
17 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati

+1.423

1'39.019

 160.805
18 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki

+1.652

1'39.248

 160.434
19
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha

+1.677

1'39.273

 160.394
20 Japan T. Nagashima Honda World Superbike Team 49 Honda

+2.196

1'39.792

 159.559
21 Italy A. Del Bianco GRT Racing Team 52 Yamaha

+2.349

1'39.945

 159.315
22 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha

+2.558

1'40.154

 158.983
23 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda

+2.892

1'40.488

 158.454
24 United Kingdom T. Bridewell Honda Racing UK 46 Honda

+3.047

1'40.643

 158.210
25
K. Ryde OMG Racing
 33 Yamaha

+3.412

1'41.008

 157.638
26
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda

+3.568

1'41.164

 157.395
27 San Marino L. Bernardi MotoXRacing 91 Yamaha

+3.634

1'41.230

 157.293
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