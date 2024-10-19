WSBK Jerez superpole sıralama: Toprak ikinci, Bulega zirvede
Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'deki superpole mücadelesini ikinci sırada tamamlayark hafta sonuna şampiyonluk parolası ile başladı. Detaylar birazdan...
Jerez'deki sıralama turlarında Nicolo Bulega, 1'37.596'lık derecesi ile pole pozisyonunu elde etti.
Şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise en hızlı turunda Jonathan Rea'in kazasına takılmasına rağmen, ikinci sırada yer aldı.
İlk turda 1'38.306 ile hafta sonunun en hızlı turunu atan Toprak, sarı bayraklar ve rakiplerinin baskısı nedeniyle Bulega’nın gerisinde kaldı yetişemedi.
Diğer taraftan Bulega, turunu mükemmelleştirip, 1'37.596'ya kadar indirerek rekor kırarken Alex Lowes da üçüncü sırada yer aldı.
Danilo Petrucci, dördüncü sırayı alırken, Honda sürücüsü Iker Lecuona beşinci oldu. Yamaha’nın en hızlı ismi Andrea Locatelli ise altıncı sırayı aldı. Jonathan Rea ise kazasının ardından 16. sırada kaldı.
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Zaman
|km/s
|1
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|
1'37.596
|163.150
|2
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|
+0.606
1'38.202
|162.143
|3
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|
+0.706
1'38.302
|161.978
|4
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|
+0.758
1'38.354
|161.892
|5
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|
+0.995
1'38.591
|161.503
|6
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|
+1.069
1'38.665
|161.382
|7
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|
+1.081
1'38.677
|161.362
|8
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|
+1.084
1'38.680
|161.357
|9
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|
+1.154
1'38.750
|161.243
|10
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|
+1.178
1'38.774
|161.204
|11
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|
+1.226
1'38.822
|161.126
|12
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|
+1.262
1'38.858
|161.067
|13
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|
+1.272
1'38.868
|161.051
|14
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|
+1.321
1'38.917
|160.971
|15
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|
+1.342
1'38.938
|160.937
|16
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|
+1.357
1'38.953
|160.912
|17
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|
+1.423
1'39.019
|160.805
|18
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|
+1.652
1'39.248
|160.434
|19
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|
+1.677
1'39.273
|160.394
|20
|T. Nagashima Honda World Superbike Team
|49
|Honda
|
+2.196
1'39.792
|159.559
|21
|A. Del Bianco GRT Racing Team
|52
|Yamaha
|
+2.349
1'39.945
|159.315
|22
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|
+2.558
1'40.154
|158.983
|23
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|
+2.892
1'40.488
|158.454
|24
|T. Bridewell Honda Racing UK
|46
|Honda
|
+3.047
1'40.643
|158.210
|25
|
K. Ryde OMG Racing
|33
|Yamaha
|
+3.412
1'41.008
|157.638
|26
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|
+3.568
1'41.164
|157.395
|27
|L. Bernardi MotoXRacing
|91
|Yamaha
|
+3.634
1'41.230
|157.293
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