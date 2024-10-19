WSBK Jerez superpole sıralama: Toprak ikinci, Bulega zirvede

Jerez'deki sıralama turlarında Nicolo Bulega, 1'37.596'lık derecesi ile pole pozisyonunu elde etti.



Şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise en hızlı turunda Jonathan Rea'in kazasına takılmasına rağmen, ikinci sırada yer aldı.

İlk turda 1'38.306 ile hafta sonunun en hızlı turunu atan Toprak, sarı bayraklar ve rakiplerinin baskısı nedeniyle Bulega’nın gerisinde kaldı yetişemedi.

Diğer taraftan Bulega, turunu mükemmelleştirip, 1'37.596'ya kadar indirerek rekor kırarken Alex Lowes da üçüncü sırada yer aldı.

Danilo Petrucci, dördüncü sırayı alırken, Honda sürücüsü Iker Lecuona beşinci oldu. Yamaha’nın en hızlı ismi Andrea Locatelli ise altıncı sırayı aldı. Jonathan Rea ise kazasının ardından 16. sırada kaldı.