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World Superbike Jerez

WSBK Jerez superpole: Bulega sezonun 11. pole'ünü aldı, Sam Lowes ikinci

2026 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Jerez ayağında pole pozisyonu Nicolo Bulega'nın oldu.

Zeynep Taş

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 09:40

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bulega magny cours

Nicolo Bulega

Jerez'de superpole öncesinde hava sıcaklığı 24°C, pist sıcaklığı ise 29°C olarak ölçüldü. 

Seans başladıktan sonra Nicolo Bulega, 1:36.948'lik turuyla zaman tablosunun zirvesine yerleşti. Bulega, bu turunun ardından pitin yolunu tuttu. Sam Lowes ise ikinci sıraya yerleşti. 

Birkaç dakika sonra Iker Lecuona ikinciliği Lowes'tan aldı. Bulega ise turunu geliştirerek 1:36.643 elde etti. 

Twan Smits, 10. virajda kaza yaparak seansa veda etti. 

Damalı bayrak sallandığında Nicolo Bulega, 2026 sezonunun 11. pole pozisyonuna ulaştı. Sam Lowes tekrar ikinciliği alırken ilk 3'ü Iker Lecuona tamamlamış oldu.

Yari Montella dördüncü, Alex Lowes beşinci ve Lorenzo Baldassarri altıncı oldu.

Superpole sonucu

Tüm istatistikler

 

Sıra Sürücü #   Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa 1 Italy N. Bulega Ducati Team 11   Ducati 7

1'36.643

  164.758 2 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14   Ducati 7

+0.317

1'36.960

0.317 164.220 3 Spain I. Lecuona Ducati Team 7   Ducati 8

+0.455

1'37.098

0.138 163.986 4 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5   Ducati 8

+0.738

1'37.381

0.283 163.510 5 United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22   Bimota 8

+0.800

1'37.443

0.062 163.406 6 Italy L. Baldassari Team Go Eleven 34   Ducati 7

+0.996

1'37.639

0.196 163.078 7 United Kingdom T. Bridewell Superbike Advocates 46   Ducati 7

+1.110

1'37.753

0.114 162.888 8 Italy A. Surra Motocorsa Racing 67   Ducati 7

+1.116

1'37.759

0.006 162.878 9 Spain A. Bautista Barni Racing Team 19   Ducati 8

+1.472

1'38.115

0.356 162.287 10 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47   Bimota 8

+1.535

1'38.178

0.063 162.182 11 Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97   Yamaha 6

+1.550

1'38.193

0.015 162.158 12 United Kingdom J. Dixon Honda HRC 96   Honda 7

+1.566

1'38.209

0.016 162.131 13 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88   BMW 8

+1.669

1'38.312

0.103 161.961 14 France L. Baz MGM Optical Express Racing 76   Ducati 8

+1.738

1'38.381

0.069 161.848 15 Italy D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 9   BMW 7

+1.749

1'38.392

0.011 161.830 16 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31   Kawasaki 8

+1.773

1'38.416

0.024 161.790 17 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87   Yamaha 6

+1.899

1'38.542

0.126 161.583 18 Thailand S. Chantra Honda HRC 35   Honda 7

+1.963

1'38.606

0.064 161.479 19 Italy S. Manzi GRT Racing Team 62   Yamaha 6

+2.179

1'38.822

0.216 161.126 20 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55   Yamaha 6

+2.183

1'38.826

0.004 161.119 21

T. Smits MotoXRacing

85   Yamaha 5

+2.731

1'39.374

0.548 160.231 22

M. Rato MotoXRacing

13   Yamaha 7

+2.920

1'39.563

0.189 159.926 Tüm sonuçları görüntüle

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