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World Superbike Jerez

WSBK Jerez superpole: Bulega sezonun 11. pole'ünü aldı, Sam Lowes ikinci

2026 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Jerez ayağında pole pozisyonu Nicolo Bulega'nın oldu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 09:40

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Nicolo Bulega

Jerez'de superpole öncesinde hava sıcaklığı 24°C, pist sıcaklığı ise 29°C olarak ölçüldü.

Seans başladıktan sonra Nicolo Bulega, 1:36.948'lik turuyla zaman tablosunun zirvesine yerleşti. Bulega, bu turunun ardından pitin yolunu tuttu. Sam Lowes ise ikinci sıraya yerleşti.

Birkaç dakika sonra Iker Lecuona ikinciliği Lowes'tan aldı. Bulega ise turunu geliştirerek 1:36.643 elde etti.

Twan Smits, 10. virajda kaza yaparak seansa veda etti.

Damalı bayrak sallandığında Nicolo Bulega, 2026 sezonunun 11. pole pozisyonuna ulaştı. Sam Lowes tekrar ikinciliği alırken ilk 3'ü Iker Lecuona tamamlamış oldu.

Yari Montella dördüncü, Alex Lowes beşinci ve Lorenzo Baldassarri altıncı oldu.

Superpole sonucu

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa 1 N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 7

1'36.643

164.758 2 S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 7

+0.317

1'36.960

0.317 164.220 3 I. Lecuona Ducati Team 7 Ducati 8

+0.455

1'37.098

0.138 163.986 4 Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 8

+0.738

1'37.381

0.283 163.510 5 A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 8

+0.800

1'37.443

0.062 163.406 6 L. Baldassari Team Go Eleven 34 Ducati 7

+0.996

1'37.639

0.196 163.078 7 T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 7

+1.110

1'37.753

0.114 162.888 8 A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 7

+1.116

1'37.759

0.006 162.878 9 A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 8

+1.472

1'38.115

0.356 162.287 10 A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 8

+1.535

1'38.178

0.063 162.182 11 X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 6

+1.550

1'38.193

0.015 162.158 12 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 7

+1.566

1'38.209

0.016 162.131 13 M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 8

+1.669

1'38.312

0.103 161.961 14 L. Baz MGM Optical Express Racing 76 Ducati 8

+1.738

1'38.381

0.069 161.848 15 D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 9 BMW 7

+1.749

1'38.392

0.011 161.830 16 G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 8

+1.773

1'38.416

0.024 161.790 17 R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 6

+1.899

1'38.542

0.126 161.583 18 S. Chantra Honda HRC 35 Honda 7

+1.963

1'38.606

0.064 161.479 19 S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 6

+2.179

1'38.822

0.216 161.126 20 A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 6

+2.183

1'38.826

0.004 161.119 21

T. Smits MotoXRacing

85 Yamaha 5

+2.731

1'39.374

0.548 160.231 22

M. Rato MotoXRacing

13 Yamaha 7

+2.920

1'39.563

0.189 159.926 Tüm sonuçları görüntüle

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- Motorsport.com Ekibi

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