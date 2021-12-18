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World Superbike / Jerez Aralık testi Test raporu

WSBK Jerez sezon sonu testi: Rea en hızlısı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matteo Nugnes
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Jonathan Rea, Jerez'de yapılan üç günlük Dünya Superbike sezon sonu testinde Kawasaki ile en hızlı zamanı yaptı ve gridin neredeyse bir saniye önünde yer aldı.

WSBK Jerez sezon sonu testi: Rea en hızlısı

Kawasaki, BMW ve Honda ile çarşamba günü başlayan ve cuma akşamı sona eren üç günlük sezon sonu testine katılmayı seçerken, Ducati ve Yamaha testlerde yer almadı.

Testlerin ilk gününde Jonathan Rea, 1:39.561 ile BMW sürücüsü Michael van der Mark'ın 0.6 saniye önünde en hızlı isim oldu. İkinci günde Kawasaki sürücüleri piste çıkmazken, Michael van der Mark 1:39.788'lik derecesiyle günü zirvede kapattı.

Fakat üç günlük testin en iyi zamanı, üçüncü günde 1:38.831 yapan Rea'den geldi. Bu tur, Van der Mark'ın perşembe günü attığı turdan 0.9 saniye daha iyiydi. Böylelikle testleri lider kapatmış oldu.

Kawasaki test boyunca ZX10-RR için yeni bir şasi ve elektronik aksam denedi ve bu da takımın performansını olumlu yönde etkiledi.

Testlerin en hızlı ikinci zamanını Van der Mark yaparken, sakatlıklarla boğuşmaya devam eden Lowes, iyi bir tempo yakalamakta zorlandı ve Rea'den 1 saniye yavaş kalıp üçüncü oldu.

BMW'nin yeni sürücüsü Scott Redding, geçen hafta Estoril'de ilk kez BMW M1000RR ile sürüş yapmıştı. Bu hafta ikinci kez piste çıktı ve 1:39.909'luk derecesiyle, takım arkadaşı van der Mark'ın 0.1 saniye gerisinde dördüncü oldu.

 

Jerez'de ayrıca BMW'nin uydu takımı sürücüleri Loris Baz ve Eugene Laverty de vardı. Baz Cuma gününün en iyi üçüncü zamanını yaparken, genel klasmanda beşinci oldu.

Honda'nın çaylak ismi Xavi Vierge de benzer şekilde en hızlı zamanını cuma günü yaptı ve testleri Laverty'nin önünde altıncı bitirdi.

Vierge'nin takım arkadaşı Iker Lecuona için pek de iyi bir test olmadı. Yaptığı yüksek hızlı kazanın ardından sağ elindeki parmaklardan birisini kıran Lecuona, testleri erken kapattı ve son sırada yer almış oldu.

Lecuona'nın en iyi zamanı perşembe günü geldi ve takım arkadaşından 0.2 saniye yavaştı.

Jerez test sonuçları:

Poz. Sürücü Motosiklet 1. Gün 2. Gün 3. Gün
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'39.561 Zaman yok 1'38.831
2 Netherlands Michael van der Mark BMW 1'40.161 1'39.788 1'40.219
3 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'40.454 Zaman yok 1'39.865
4 United Kingdom Scott Redding BMW 1'40.701 1'39.909 1'40.292
5 France Loris Baz BMW 1'41.135 1'40.797 1'40.125
6 Spain Xavi Vierge Honda 1'40.745 1'40.313 1'40.228
7 Ireland Eugene Laverty BMW 1'40.612 1'40.483 1'40.397
8 Spain Iker Lecuona Honda 1'40.621 1'40.430 Zaman yok
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