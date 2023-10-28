WSBK Jerez: Sezon finalinde Bautista pole'de, Toprak yedinci
2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın son ayağı olan Jerez hafta sonunda pole pozisyonu Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'ya gitti, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise seansı 7. sırada tamamladı.
2023 World Superbike Dünya Şampiyonası, sezonun 12. ve son ayağı için İspanya'nın Jerez Pisti'ne gelirken; şampiyonun belli olacağı bu hafta sonunda sıralama turları bugün gerçekleştirildi.
Şampiyona lideri Alvaro Bautista, 1:38.635'lik derecesiyle en yakın rakibinin 0.210 saniye kadar önünde pole pozisyonuna uzandı ve kupayı bir ucundan tutmuş oldu. İspanyol sürücü, bugün 15.00'te başlayacak yarışta 2 puan alması durumunda 2. WSBK şampiyonluğunu ilan edecek.
Dominique Aegerter, 1:38.845'lik derecesiyle Bautista'ya en çok yaklaşabilen isim oldu. Çaylak sürücü ayrıca en yukarıda yer alan Yamaha sürücüsü konumundaydı.
Onun arkasında Kawasaki'ler vardı: Kawasaki ile son hafta sonuna çıkan Jonathan Rea üçüncü, Alex Lowes dördüncüydü. Remy Gardner ve Phillip Oettl onları takip etti.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 1:39.151'lik derecesiyle yedinci sırayı aldı ve 1. yarışa 7. sıradan başlayacak. Scott Redding, Garrett Gerloff ve Andrea Locatelli ise ilk 10'u tamamladılar.
WSBK Jerez hafta sonu, bugün 15.00'te başlayacak 1. yarış ile devam edecek.
Seans sonucu:
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