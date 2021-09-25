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World Superbike / Jerez Antrenman raporu

WSBK Jerez 3. antrenman: Toprak en hızlısı, Rea ikinci

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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'de gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

WSBK Jerez 3. antrenman: Toprak en hızlısı, Rea ikinci

Yamaha fabrika sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'deki üçüncü Dünya Superbike antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı. Şampiyona lider, son denemesinde 1:39.461'lik bir tur çıkardı ve Jonathan Rea'in önünde en hızlı isim oldu.

Üçüncü antrenman seansı öncesinde Lucas Mahias'ın, elindeki sakatlık nedeniyle hafta sonunun kalan kısmı için uygun olmadığı açıklandı. Bu yüzden griddeki sürücü sayısı 23'e indi.

Cuma günü Kawasaki ile 1:39.671 yapan Jonathan Rea, üçüncü antrenman seansına da hızlı başladı.

Daha sonra ilk sırayı Toprak'ın Yamaha'dan takım arkadaşı Andrea Locatelli aldı ve 1:39.908'le zirveye çıktı. Sonrasında bu turu 1:39.774'e çekti.

Ancak dün 1:40'ın altına inemeyen temsilcimiz Toprak, son denemesinde 1:39.461 yaptı ve hafta sonunun en iyi turuyla liderliği aldı.

Rea, kendi en iyi turunu 1:39.649'a çekse de, Toprak seansın en hızlı ismi oldu. Rea, 0.188 saniye geride ikinci olurken, Locatelli 0.313 saniye geride üçüncü oldu.

Arkalarında Ducati sürücüleri Scott Redding ve Michael Ruben Rinaldi gibi iki Ducati fabrika takımı sürücüsü yer aldı.

Bu hafta sonu Go-Eleven Ducati'de Chaz Davies'in yerini alan Loris Baz altıncı oldu ve geri dönüşünde etkileyici bir performans sergilemeye devam etti.

İlk onu Alex Lowes (Kawasaki), Garrett Gerloff (GRT-Yamaha), Alvaro Bautista (Honda) ve Leon Haslam (Honda) tamamladı.

En iyi BMW sürücüsü, 12. sırada yer alan Michael van der Mark'tı. Jonas Folger, 14. sırada yer alırken, Tom Sykes'ın yerine geçen Eugene Laverty 18. sıradan öteye gidemedi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 12 1'39.461  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 13 1'39.649 0.188
3 Italy Andrea Locatelli Yamaha 15 1'39.774 0.313
4 United Kingdom Scott Redding Ducati 14 1'39.997 0.536
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 15 1'40.152 0.691
6 France Loris Baz Ducati 13 1'40.254 0.793
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 15 1'40.308 0.847
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 15 1'40.354 0.893
9 Spain Alvaro Bautista Honda 12 1'40.491 1.030
10 United Kingdom Leon Haslam Honda 13 1'40.562 1.101
11 Italy Axel Bassani Ducati 15 1'40.791 1.330
12 Netherlands Michael vanderMark BMW 14 1'40.901 1.440
13 Japan Kohta Nozane Yamaha 15 1'40.901 1.440
14 Germany Jonas Folger BMW 13 1'41.059 1.598
15 Spain Isaac Viñales Kawasaki 11 1'41.070 1.609
16 Germany Marvin Fritz Yamaha 14 1'41.108 1.647
17 Argentina Leandro Mercado Honda 13 1'41.397 1.936
18 Ireland Eugene Laverty BMW 13 1'41.739 2.278
19 France Christophe Ponsson Yamaha 15 1'41.812 2.351
20 Italy Andrea Mantovani Kawasaki 15 1'42.106 2.645
21 Italy Samuele Cavalieri Ducati 14 1'42.359 2.898
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 15 1'42.465 3.004
23 Australia Lachlan Epis Kawasaki 13 1'43.317 3.856
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