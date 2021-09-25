WSBK Jerez 3. antrenman: Toprak en hızlısı, Rea ikinci

Yamaha fabrika sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'deki üçüncü Dünya Superbike antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı. Şampiyona lider, son denemesinde 1:39.461'lik bir tur çıkardı ve Jonathan Rea'in önünde en hızlı isim oldu.

Üçüncü antrenman seansı öncesinde Lucas Mahias'ın, elindeki sakatlık nedeniyle hafta sonunun kalan kısmı için uygun olmadığı açıklandı. Bu yüzden griddeki sürücü sayısı 23'e indi.

Cuma günü Kawasaki ile 1:39.671 yapan Jonathan Rea, üçüncü antrenman seansına da hızlı başladı.

Daha sonra ilk sırayı Toprak'ın Yamaha'dan takım arkadaşı Andrea Locatelli aldı ve 1:39.908'le zirveye çıktı. Sonrasında bu turu 1:39.774'e çekti.

Ancak dün 1:40'ın altına inemeyen temsilcimiz Toprak, son denemesinde 1:39.461 yaptı ve hafta sonunun en iyi turuyla liderliği aldı.

Rea, kendi en iyi turunu 1:39.649'a çekse de, Toprak seansın en hızlı ismi oldu. Rea, 0.188 saniye geride ikinci olurken, Locatelli 0.313 saniye geride üçüncü oldu.

Arkalarında Ducati sürücüleri Scott Redding ve Michael Ruben Rinaldi gibi iki Ducati fabrika takımı sürücüsü yer aldı.

Bu hafta sonu Go-Eleven Ducati'de Chaz Davies'in yerini alan Loris Baz altıncı oldu ve geri dönüşünde etkileyici bir performans sergilemeye devam etti.

İlk onu Alex Lowes (Kawasaki), Garrett Gerloff (GRT-Yamaha), Alvaro Bautista (Honda) ve Leon Haslam (Honda) tamamladı.

En iyi BMW sürücüsü, 12. sırada yer alan Michael van der Mark'tı. Jonas Folger, 14. sırada yer alırken, Tom Sykes'ın yerine geçen Eugene Laverty 18. sıradan öteye gidemedi.

Seans sonucu: