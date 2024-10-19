WSBK Jerez 3. antrenman: Gerloff zirvede, Toprak beşinci
Jerez'de gerçekleştirilen 3. Dünya Superbike antrenman seansında Garrett Gerloff zirvede yer aldı.
Garrett Gerloff, Bonovo Action BMW
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Hafta sonunun son resmi antrenman seansında dereceler birbirine oldukça yakındı; ilk bölümde liderlik sık sık el değiştirirken, Nicolo Bulega uzun süre lider gitti.
Sonrasında liderlik Iker Lecuona'ya, ardından da Garrett Gerloff'a geçti.
Bonovo Action BMW sürücüsü 1:39.166'lık derecesiyle seans sonuna kadar liderliğini korudu ve en hızlı isim oldu.
Andrea Iannone ikinci olurken, ilk üçü Lecuona tamamladı.
Öte yandan şampiyonluk için Toprak'la çekişen Bulega dördüncü, temsilcimiz Toprak ise beşinci oldu.
Scott Redding bu yılki en iyi antrenman seanslarından birisini geçirerek altıncı olurken, ilk onu Alex Lowes, Jonathan Rea, Alvaro Bautista ve Axel Bassani tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|11
|
1'39.166
|160.567
|2
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|10
|
+0.018
1'39.184
|0.018
|160.537
|3
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|12
|
+0.088
1'39.254
|0.070
|160.424
|4
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|12
|
+0.386
1'39.552
|0.298
|159.944
|5
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|10
|
+0.508
1'39.674
|0.122
|159.748
|6
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|11
|
+0.554
1'39.720
|0.046
|159.675
|7
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|11
|
+0.632
1'39.798
|0.078
|159.550
|8
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|12
|
+0.634
1'39.800
|0.002
|159.547
|9
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|9
|
+0.688
1'39.854
|0.054
|159.460
|10
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|12
|
+0.714
1'39.880
|0.026
|159.419
|11
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|9
|
+0.758
1'39.924
|0.044
|159.349
|12
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|9
|
+0.800
1'39.966
|0.042
|159.282
|13
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|10
|
+0.854
1'40.020
|0.054
|159.196
|14
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|12
|
+0.893
1'40.059
|0.039
|159.134
|15
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|10
|
+0.964
1'40.130
|0.071
|159.021
|16
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|12
|
+1.084
1'40.250
|0.120
|158.830
|17
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|10
|
+1.108
1'40.274
|0.024
|158.792
|18
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|9
|
+1.122
1'40.288
|0.014
|158.770
|19
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|12
|
+1.765
1'40.931
|0.643
|157.759
|20
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|10
|
+1.806
1'40.972
|0.041
|157.695
|21
|T. Nagashima Honda World Superbike Team
|49
|Honda
|11
|
+1.951
1'41.117
|0.145
|157.469
|22
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|11
|
+2.118
1'41.284
|0.167
|157.209
|23
|A. Del Bianco GRT Racing Team
|52
|Yamaha
|9
|
+2.205
1'41.371
|0.087
|157.074
|24
|T. Bridewell Honda Racing UK
|46
|Honda
|12
|
+2.492
1'41.658
|0.287
|156.631
|25
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|10
|
+2.727
1'41.893
|0.235
|156.269
|26
|
K. Ryde OMG Racing
|33
|Yamaha
|6
|
+3.135
1'42.301
|0.408
|155.646
|27
|L. Bernardi MotoXRacing
|91
|Yamaha
|10
|
+3.398
1'42.564
|0.263
|155.247
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