WSBK Jerez 3. antrenman: Gerloff zirvede, Toprak beşinci

Hafta sonunun son resmi antrenman seansında dereceler birbirine oldukça yakındı; ilk bölümde liderlik sık sık el değiştirirken, Nicolo Bulega uzun süre lider gitti.

Sonrasında liderlik Iker Lecuona'ya, ardından da Garrett Gerloff'a geçti.

Bonovo Action BMW sürücüsü 1:39.166'lık derecesiyle seans sonuna kadar liderliğini korudu ve en hızlı isim oldu.

Andrea Iannone ikinci olurken, ilk üçü Lecuona tamamladı.

Öte yandan şampiyonluk için Toprak'la çekişen Bulega dördüncü, temsilcimiz Toprak ise beşinci oldu.

Scott Redding bu yılki en iyi antrenman seanslarından birisini geçirerek altıncı olurken, ilk onu Alex Lowes, Jonathan Rea, Alvaro Bautista ve Axel Bassani tamamladı.

Seans sonucu: