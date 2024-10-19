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Antrenman raporu
World Superbike Jerez

WSBK Jerez 3. antrenman: Gerloff zirvede, Toprak beşinci

Jerez'de gerçekleştirilen 3. Dünya Superbike antrenman seansında Garrett Gerloff zirvede yer aldı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Garrett Gerloff, Bonovo Action BMW

Garrett Gerloff, Bonovo Action BMW

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Hafta sonunun son resmi antrenman seansında dereceler birbirine oldukça yakındı; ilk bölümde liderlik sık sık el değiştirirken, Nicolo Bulega uzun süre lider gitti.

Sonrasında liderlik Iker Lecuona'ya, ardından da Garrett Gerloff'a geçti.

Bonovo Action BMW sürücüsü 1:39.166'lık derecesiyle seans sonuna kadar liderliğini korudu ve en hızlı isim oldu.

Andrea Iannone ikinci olurken, ilk üçü Lecuona tamamladı.

Öte yandan şampiyonluk için Toprak'la çekişen Bulega dördüncü, temsilcimiz Toprak ise beşinci oldu.

Scott Redding bu yılki en iyi antrenman seanslarından birisini geçirerek altıncı olurken, ilk onu Alex Lowes, Jonathan Rea, Alvaro Bautista ve Axel Bassani tamamladı.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 11

1'39.166

   160.567
2 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 10

+0.018

1'39.184

 0.018 160.537
3 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 12

+0.088

1'39.254

 0.070 160.424
4 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 12

+0.386

1'39.552

 0.298 159.944
5 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 10

+0.508

1'39.674

 0.122 159.748
6 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 11

+0.554

1'39.720

 0.046 159.675
7 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 11

+0.632

1'39.798

 0.078 159.550
8 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 12

+0.634

1'39.800

 0.002 159.547
9 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 9

+0.688

1'39.854

 0.054 159.460
10 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 12

+0.714

1'39.880

 0.026 159.419
11 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 9

+0.758

1'39.924

 0.044 159.349
12 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 9

+0.800

1'39.966

 0.042 159.282
13 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 10

+0.854

1'40.020

 0.054 159.196
14 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 12

+0.893

1'40.059

 0.039 159.134
15
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 10

+0.964

1'40.130

 0.071 159.021
16 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 12

+1.084

1'40.250

 0.120 158.830
17 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 10

+1.108

1'40.274

 0.024 158.792
18 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 9

+1.122

1'40.288

 0.014 158.770
19 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 12

+1.765

1'40.931

 0.643 157.759
20 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 10

+1.806

1'40.972

 0.041 157.695
21 Japan T. Nagashima Honda World Superbike Team 49 Honda 11

+1.951

1'41.117

 0.145 157.469
22
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 11

+2.118

1'41.284

 0.167 157.209
23 Italy A. Del Bianco GRT Racing Team 52 Yamaha 9

+2.205

1'41.371

 0.087 157.074
24 United Kingdom T. Bridewell Honda Racing UK 46 Honda 12

+2.492

1'41.658

 0.287 156.631
25 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 10

+2.727

1'41.893

 0.235 156.269
26
K. Ryde OMG Racing
 33 Yamaha 6

+3.135

1'42.301

 0.408 155.646
27 San Marino L. Bernardi MotoXRacing 91 Yamaha 10

+3.398

1'42.564

 0.263 155.247
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