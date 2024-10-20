WSBK Jerez 2. yarış: Toprak kazandı, iki BMW podyumda!
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışı olan Jerez'deki 2. yarışı kazanan Toprak Razgatlıoğlu oldu.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağı olan Jerez'de, 20 tur sürecek 2. yarış başladı. Nicola Bulega pole'den başladığı yarışta yerini korurken, Toprak Razgatlıoğlu da onu izledi.
Arkada Andrea Locatelli, Alex Lowes'u geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi.
Toprak Razgatlıoğlu önündeki Bulega'nın arayı açmasına izin vermedi ve onu yakın takibe aldı.
2 tur geride kalırken Toprak, ilk virajda yaptığı cesur atakla Bulega'yı geride bırakarak yarış liderliğini devraldı. Ardından Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark da önündeki Alex Lowes'u geride bırakarak 4. sıraya yükseldi.
Bir tur sonra van der Mark, Locatelli'yi de geride bırakarak 3. sıraya yükseldi. Bu esnada Andrea Iannone önündeki Locatelli ve Lowes'un mücadelesinden faydalanarak ikiliyi geride bıraktı ve 4. sıraya yükseldi.
10 tur kala Iannone, van der Mark'a üçüncülük için atak yaptığı sırada ikili arasında bir temas gerçekleşti. Van der Mark yerini kaybetmeden yarışa devam ederken Iannone 6. sıraya kadar geriledi.
Bu esnada Alvaro Bautista 6. virajda kaza yaparak motosikletinden düştü.
Yarışın bitimine 9 tur kala Bulega, Toprak'a iyice yaklaştı ve ikili arasında liderlik için mücadele başladı. Bulega, Toprak'a karşı art arda birkaç atak denemesi yapsa da başarılı olamadı.
Yarışın bitimine 4 tur kala Phillip Oettl'ın motorunun patlaması sonucunda start-finiş düzlüğündeki sıvı nedeniyle kırmızı bayrak çıkarıldı ve böylece yarış sona erdi.
Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son yarışında galibiyete ulaştı. Nicola Bulega ikinci oldu, Michael van der Mark ise podyumun son basamağını tamamladı.
Yarış Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|1
|
-
|25
|2
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|1
|
+0.545
0.545
|0.545
|20
|3
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|1
|
+10.938
10.938
|10.393
|16
|4
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|1
|
+12.399
12.399
|1.461
|13
|5
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|1
|
+13.522
13.522
|1.123
|11
|6
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|1
|
+13.948
13.948
|0.426
|10
|7
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|1
|
+14.302
14.302
|0.354
|9
|8
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|1
|
+16.116
16.116
|1.814
|8
|9
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|1
|
+17.771
17.771
|1.655
|7
|10
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|1
|
+20.784
20.784
|3.013
|6
|11
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|1
|
+21.837
21.837
|1.053
|5
|12
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|1
|
+23.182
23.182
|1.345
|4
|13
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|1
|
+24.939
24.939
|1.757
|3
|14
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|1
|
+25.071
25.071
|0.132
|2
|15
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|1
|
+29.271
29.271
|4.200
|1
|16
|T. Nagashima Honda World Superbike Team
|49
|Honda
|1
|
+32.556
32.556
|3.285
|17
|A. Del Bianco GRT Racing Team
|52
|Yamaha
|1
|
+34.427
34.427
|1.871
|18
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|1
|
+44.018
44.018
|9.591
|19
|L. Bernardi MotoXRacing
|91
|Yamaha
|1
|
+47.131
47.131
|3.113
|nc
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|1
|
|dnf
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|1
|
|Yarış dışı
|dnf
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|1
|
|Yarış dışı
|dnf
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|1
|
|Kaza
|dnf
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|1
|
|Kaza
|dnf
|T. Bridewell Honda Racing UK
|46
|Honda
|1
|
|Kaza
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