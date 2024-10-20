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World Superbike Jerez

WSBK Jerez 2. yarış: Toprak kazandı, iki BMW podyumda!

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışı olan Jerez'deki 2. yarışı kazanan Toprak Razgatlıoğlu oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağı olan Jerez'de, 20 tur sürecek 2. yarış başladı. Nicola Bulega pole'den başladığı yarışta yerini korurken, Toprak Razgatlıoğlu da onu izledi.

Arkada Andrea Locatelli, Alex Lowes'u geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi.

Toprak Razgatlıoğlu önündeki Bulega'nın arayı açmasına izin vermedi ve onu yakın takibe aldı.

2 tur geride kalırken Toprak, ilk virajda yaptığı cesur atakla Bulega'yı geride bırakarak yarış liderliğini devraldı. Ardından Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark da önündeki Alex Lowes'u geride bırakarak 4. sıraya yükseldi. 

Bir tur sonra van der Mark, Locatelli'yi de geride bırakarak 3. sıraya yükseldi. Bu esnada Andrea Iannone önündeki Locatelli ve Lowes'un mücadelesinden faydalanarak ikiliyi geride bıraktı ve 4. sıraya yükseldi.

10 tur kala Iannone, van der Mark'a üçüncülük için atak yaptığı sırada ikili arasında bir temas gerçekleşti. Van der Mark yerini kaybetmeden yarışa devam ederken Iannone 6. sıraya kadar geriledi.

Bu esnada Alvaro Bautista 6. virajda kaza yaparak motosikletinden düştü.

Yarışın bitimine 9 tur kala Bulega, Toprak'a iyice yaklaştı ve ikili arasında liderlik için mücadele başladı. Bulega, Toprak'a karşı art arda birkaç atak denemesi yapsa da başarılı olamadı.

Yarışın bitimine 4 tur kala Phillip Oettl'ın motorunun patlaması sonucunda start-finiş düzlüğündeki sıvı nedeniyle kırmızı bayrak çıkarıldı ve böylece yarış sona erdi.

Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son yarışında galibiyete ulaştı. Nicola Bulega ikinci oldu, Michael van der Mark ise podyumun son basamağını tamamladı.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 1

-

       25
2 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 1

+0.545

0.545

 0.545     20
3 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 1

+10.938

10.938

 10.393     16
4 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 1

+12.399

12.399

 1.461     13
5 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 1

+13.522

13.522

 1.123     11
6 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 1

+13.948

13.948

 0.426     10
7 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 1

+14.302

14.302

 0.354     9
8 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 1

+16.116

16.116

 1.814     8
9 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 1

+17.771

17.771

 1.655     7
10 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 1

+20.784

20.784

 3.013     6
11 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 1

+21.837

21.837

 1.053     5
12 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 1

+23.182

23.182

 1.345     4
13 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 1

+24.939

24.939

 1.757     3
14 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 1

+25.071

25.071

 0.132     2
15
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 1

+29.271

29.271

 4.200     1
16 Japan T. Nagashima Honda World Superbike Team 49 Honda 1

+32.556

32.556

 3.285      
17 Italy A. Del Bianco GRT Racing Team 52 Yamaha 1

+34.427

34.427

 1.871      
18
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 1

+44.018

44.018

 9.591      
19 San Marino L. Bernardi MotoXRacing 91 Yamaha 1

+47.131

47.131

 3.113      
nc Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 1

 

        
dnf Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 1

 

     Yarış dışı  
dnf Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 1

 

     Yarış dışı  
dnf Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 1

 

     Kaza  
dnf United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 1

 

     Kaza  
dnf United Kingdom T. Bridewell Honda Racing UK 46 Honda 1

 

     Kaza  
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Neva Ünsaldı
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