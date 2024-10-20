WSBK Jerez 2. yarış: Toprak kazandı, iki BMW podyumda!

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağı olan Jerez'de, 20 tur sürecek 2. yarış başladı. Nicola Bulega pole'den başladığı yarışta yerini korurken, Toprak Razgatlıoğlu da onu izledi.

Arkada Andrea Locatelli, Alex Lowes'u geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi.

Toprak Razgatlıoğlu önündeki Bulega'nın arayı açmasına izin vermedi ve onu yakın takibe aldı.

2 tur geride kalırken Toprak, ilk virajda yaptığı cesur atakla Bulega'yı geride bırakarak yarış liderliğini devraldı. Ardından Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark da önündeki Alex Lowes'u geride bırakarak 4. sıraya yükseldi.

Bir tur sonra van der Mark, Locatelli'yi de geride bırakarak 3. sıraya yükseldi. Bu esnada Andrea Iannone önündeki Locatelli ve Lowes'un mücadelesinden faydalanarak ikiliyi geride bıraktı ve 4. sıraya yükseldi.

10 tur kala Iannone, van der Mark'a üçüncülük için atak yaptığı sırada ikili arasında bir temas gerçekleşti. Van der Mark yerini kaybetmeden yarışa devam ederken Iannone 6. sıraya kadar geriledi.

Bu esnada Alvaro Bautista 6. virajda kaza yaparak motosikletinden düştü.

Yarışın bitimine 9 tur kala Bulega, Toprak'a iyice yaklaştı ve ikili arasında liderlik için mücadele başladı. Bulega, Toprak'a karşı art arda birkaç atak denemesi yapsa da başarılı olamadı.

Yarışın bitimine 4 tur kala Phillip Oettl'ın motorunun patlaması sonucunda start-finiş düzlüğündeki sıvı nedeniyle kırmızı bayrak çıkarıldı ve böylece yarış sona erdi.

Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son yarışında galibiyete ulaştı. Nicola Bulega ikinci oldu, Michael van der Mark ise podyumun son basamağını tamamladı.

Yarış Sonucu: