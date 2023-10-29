WSBK Jerez 2. yarış: Toprak çizgiyi ilk sırada geçti, yarış sonrası cezayla zafer Bautista'ya gitti

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası, sezonun 12. ve son ayağı için İspanya'nın Jerez Pisti'ne gelirken, hafta sonunun 1. yarışı dün gerçekleştirilmişti.

Birinci yarışı kazanan Alvaro Bautista, üst üste 2. dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.

Pazar günü ise pist üstü aksiyonu 10 turluk Superpole yarışı ile başlamıştı. Bu yarışı da Bautista kazanmıştı, Toprak ise dördüncü sırayı almıştı.

Bu yarışın sonuçları ayrıca 2. yarışın grid dizilimini belirlediğinden Bautista pole'deydi, onun arkasında Aegerter, Rea ve Toprak vardı.

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanasıyla sürücüler gride yerleştiler ve sezonun son startı verildi.

İlk cepten kalkan Bautista, bugünkü en iyi startını aldı ve ilk virajı lider döndü ama onun ilk sektör bitmeden Rea'ye geçildi.

Rea'nin ardından Toprak da Bautista'yı geçti. İlk turu Rea, Toprak, Bautista, Aegerter ilk 4'ü ile tamamladık.

Rea ilk turu lider tamamladı:

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Bautista'nın temposu ilk bölümde enteresan bir şekilde yavaştı, Rea ve Toprak ön tarafta hızlıca arayı açtılar. Özellikle Rea ilk turlarda çok hızlıydı ve yaklaşık 1 saniyelik avantajla liderdi ta ki 5. turda düşene kadar.

Rea'nin ilk turlarda ne kadar zorladığı ve limitte gittiği belliydi. Ancak İngiliz sürücü 2. virajda bu sefer limiti aştı ve kendini yerde buldu.

Kawasaki ile son yarışında olan Rea, düşmesine rağmen motosikleti çalışır şekilde tutmayı başardı, yarışa devam edebildi ve 23. sıradan yarışa geri katıldı.

Rea lider giderken kaza yaptı:

Böylelikle Toprak liderliğe yükseldi, 1.3 saniye kadar arkamızda ise Bautista vardı. Yarışın orta noktasına doğru Bautista her zamanki gibi hızlanmaya başladı ve temsilcimizin arkasına geldi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Ama tabii ki Toprak'ı geçmek o kadar kolay olmayacaktı. Toprak, tıpkı Portekiz'de yaptığı gibi geç frenleri ve cesur ataklarıyla sürekli olarak liderliğini korudu. Kaybettiğinde de hemen geri aldı.

Temsilcimiz bize bir kez daha farklı bir seviyede olduğunu gösteriyordu. Rea'nin düşmesinden bu yana Bautista ile çekişen Toprak, ustaca sürüşü sayesinde son tura lider girdi.

Toprak, son turda da harika savunmasıyla ve akıllı sürüşü önde kaldı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Toprak bu sezonki en iyi bireysel performanslarından birini gösterip zafere ulaştı diye düşünürken, temsilcimizin son virajın çıkışında pist limitlerini ihlal ettiği hakemler tarafından açıklandı.

Bildiğiniz gibi motosiklet yarışlarında son turda pist limitlerini aşıp yeşil bölgeye çıkarsanız, uyarı almadan direkt olarak bir sıra düşürülüyorsunuz. Bu konudaki kurallar çok net, bu sabahki MotoGP Tayland yarışında da Brad Binder aynısını yaşamıştı.

Bu da Toprak'ın ikinci sıraya gerilediği ve Bautista'nın yarışı kazandığı anlamına geldi. Resmiyette galibiyeti kaçırmış olsak da bu yarış bir kez daha herkese Toprak'ın ne kadar farklı bir seviyede yarıştığını gösterdi.

Gelecek sezon BMW'ye geçecek olan temsilcimiz, Yamaha'ya bu harika performansla veda etti ve sezonu da ikinci sırada noktaladı.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Sezonun son podyumunda Bautista ve Toprak'a, Aegerter katıldı. Remy Gardner, Danilo Petrucci, Michael Ruben Rinaldi, Phillip Oettl ve Scott Redding ilk 8'i tamamladılar.

Andrea Locatelli de tıpkı takım arkadaşı Toprak gibi yarıştan sonra pist limitleri nedeniyle ceza aldı ve bir sıra geriledi, 10. sıraya düştü.

Bu cezalar sonucu şampiyonluk Pata Yamaha'dan Ducati'ye gitmiş oldu.

Böylelikle 2023 WSBK sezonunu tamamlamamış olduk, sezon boyunca bizi her hafta sonu gururlandıran ve bizim bildiğimizi tüm dünyaya tekrar gösteren temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'na teşekkür ederiz.

Sezon boyunca tüm gelişmeleri sitemizden takip eden sizlere de teşekkürü borç biliriz.

2024 WSBK testlerinde; yeni motosikletler, yüzler ve kurallarla görüşmek üzere!