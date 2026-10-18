Yarış raporu

World Superbike Jerez

WSBK Jerez 2. yarış: Bulega, Superbike kariyerini zaferle noktaladı; Lecuona ikinci sırada!

2026 WSBK Jerez ayağının 2. yarışında Nicolo Bulega zafere ulaşarak kariyerindeki 52. zaferi elde etti.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 19 Eki 2026 07:03

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Iker Lecuona, startın ardından ilk virajda liderliği alırken Nicolo Bulega, ilk turun 6. virajında karşılık vererek yeniden ilk sıraya yükseldi. Ancak başlangıçta en büyük çıkışı Alvaro Bautista yaptı. İspanyol sürücü, gride altıncı sıradan başlamasına rağmen ilk virajların ardından kendisini geçici podyum pozisyonunda buldu.

Bulega, 20 turluk yarışın ilk bölümünde Lecuona ile arasındaki farkı açmaya başladı. Bautista ise arkasındaki Sam Lowes'un baskısı ile karşı karşıya kaldı.

Yarışın sonlarında yağmurun başlamasıyla ikili arasındaki mücadele son tura kadar sürdü: Lowes, 5. virajda yaptığı atakla üçüncülüğü ele geçirdi. Bautista, 6. virajda dışarıya doğru açılarak karşılık vermeye çalışsa da Britanyalı sürücü pozisyonunu korudu ve podyumun son basamağını aldı.

Damalı bayrak sallandığında Bulega, WSBK kariyerindeki 52. galibiyetine ulaştı. Lecuona ise kariyerindeki 34. podyumunu elde ederken Sam Lowes da 17. kez podyuma çıkmayı başardı.

Sam Lowes'a geçilen Bautista, yarışı dördüncü sırada tamamlamak zorunda kaldı. Bautista, takım arkadaşı Yari Montella'nın önünde finiş gördü.

Lorenzo Baldassarri altıncı olurken Alex Lowes, güçlü bir startla sıralamada yükselmeyi başardı ancak yarışı yedinci sırada noktaladı. Takım arkadaşı Axel Bassani ise hemen arkasında, sekizinci sırada finiş gördü.

Alberto Surra dokuzuncu olurken Miguel Oliveira ilk 10'u tamamladı.

Yarış sonucu

Tüm istatistikler

Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan 1 N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 20

32'56.372

25 2 I. Lecuona Ducati Team 7 Ducati 20

+4.696

33'01.068

4.696 20 3 S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 20

+13.349

33'09.721

8.653 16 4 A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 20

+14.928

33'11.300

1.579 13 5 Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 20

+17.192

33'13.564

2.264 11 6 L. Baldassari Team Go Eleven 34 Ducati 20

+18.120

33'14.492

0.928 10 7 A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 20

+22.596

33'18.968

4.476 9 8 A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 20

+25.957

33'22.329

3.361 8 9 A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 20

+27.142

33'23.514

1.185 7 10 M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 20

+28.002

33'24.374

0.860 6 11 T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 20

+29.051

33'25.423

1.049 5 12 X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 20

+30.093

33'26.465

1.042 4 13 G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 20

+32.739

33'29.111

2.646 3 14 S. Chantra Honda HRC 35 Honda 20

+35.099

33'31.471

2.360 2 15 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 20

+36.006

33'32.378

0.907 1 16 A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 20

+37.624

33'33.996

1.618 17 S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 20

+38.753

33'35.125

1.129 18 L. Baz MGM Optical Express Racing 76 Ducati 20

+40.667

33'37.039

1.914 19 R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 20

+40.845

33'37.217

0.178 20 D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 9 BMW 20

+47.825

33'44.197

6.980 21

T. Smits MotoXRacing

85 Yamaha 20

+51.601

33'47.973

3.776 22

M. Rato MotoXRacing

13 Yamaha 20

+1'17.039

34'13.411

25.438 Tüm sonuçları görüntüle

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber WSBK Jerez Superpole yarış: Bulega kazandı, Lecuona ikinci sırada

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Hamilton'ın babası, Portimao'da Verstappen'in garajında görüntülendi



Formula 1



Formula 1 16 s



Hamilton'ın babası, Portimao'da Verstappen'in garajında görüntülendi





WSBK Jerez Superpole yarış: Bulega kazandı, Lecuona ikinci sırada



World Superbike



World Superbike



Jerez



21 s



WSBK Jerez Superpole yarış: Bulega kazandı, Lecuona ikinci sırada





WEC Barselona 6 Saat: Salih, Racing Team Turkey ile 10. sırada; Ayhancan 12. oldu



WEC



WEC



Barselona



1 g



WEC Barselona 6 Saat: Salih, Racing Team Turkey ile 10. sırada; Ayhancan 12. oldu

Son Haberler





WEC Barselona: Toyota zirvede, Racing Team Türkiye kendi klasmanında 4. oldu



WEC



WEC WEC



Barselona



14 s



WEC Barselona: Toyota zirvede, Racing Team Türkiye kendi klasmanında 4. oldu





Hamilton'ın babası, Portimao'da Verstappen'in garajında görüntülendi



Formula 1



F1 Formula 1 16 s



Hamilton'ın babası, Portimao'da Verstappen'in garajında görüntülendi





WSBK Jerez 2. yarış: Bulega, Superbike kariyerini zaferle noktaladı; Lecuona ikinci sırada!



World Superbike



SBK World Superbike



Jerez



16 s



WSBK Jerez 2. yarış: Bulega, Superbike kariyerini zaferle noktaladı; Lecuona ikinci sırada!





Wolff, Antonelli’nin şampiyonluk ihtimali hakkında: "Yapay zekâya sorsanız ‘yüzde 100’ der”



Formula 1



F1 Formula 1



Singapur GP



17 s



Wolff, Antonelli’nin şampiyonluk ihtimali hakkında: "Yapay zekâya sorsanız ‘yüzde 100’ der”

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol