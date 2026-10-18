Yarış raporu
World Superbike Jerez
WSBK Jerez 2. yarış: Bulega, Superbike kariyerini zaferle noktaladı; Lecuona ikinci sırada!
2026 WSBK Jerez ayağının 2. yarışında Nicolo Bulega zafere ulaşarak kariyerindeki 52. zaferi elde etti.
Zeynep Taş
Düzenlendi: 19 Eki 2026 07:03
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Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Iker Lecuona, startın ardından ilk virajda liderliği alırken Nicolo Bulega, ilk turun 6. virajında karşılık vererek yeniden ilk sıraya yükseldi. Ancak başlangıçta en büyük çıkışı Alvaro Bautista yaptı. İspanyol sürücü, gride altıncı sıradan başlamasına rağmen ilk virajların ardından kendisini geçici podyum pozisyonunda buldu.
Bulega, 20 turluk yarışın ilk bölümünde Lecuona ile arasındaki farkı açmaya başladı. Bautista ise arkasındaki Sam Lowes'un baskısı ile karşı karşıya kaldı.
Yarışın sonlarında yağmurun başlamasıyla ikili arasındaki mücadele son tura kadar sürdü: Lowes, 5. virajda yaptığı atakla üçüncülüğü ele geçirdi. Bautista, 6. virajda dışarıya doğru açılarak karşılık vermeye çalışsa da Britanyalı sürücü pozisyonunu korudu ve podyumun son basamağını aldı.
Damalı bayrak sallandığında Bulega, WSBK kariyerindeki 52. galibiyetine ulaştı. Lecuona ise kariyerindeki 34. podyumunu elde ederken Sam Lowes da 17. kez podyuma çıkmayı başardı.
Sam Lowes'a geçilen Bautista, yarışı dördüncü sırada tamamlamak zorunda kaldı. Bautista, takım arkadaşı Yari Montella'nın önünde finiş gördü.
Lorenzo Baldassarri altıncı olurken Alex Lowes, güçlü bir startla sıralamada yükselmeyi başardı ancak yarışı yedinci sırada noktaladı. Takım arkadaşı Axel Bassani ise hemen arkasında, sekizinci sırada finiş gördü.
Alberto Surra dokuzuncu olurken Miguel Oliveira ilk 10'u tamamladı.
Yarış sonucu
Tüm istatistikler
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan 1 N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 20
32'56.372
25 2 I. Lecuona Ducati Team 7 Ducati 20
+4.696
33'01.068
4.696 20 3 S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 20
+13.349
33'09.721
8.653 16 4 A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 20
+14.928
33'11.300
1.579 13 5 Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 20
+17.192
33'13.564
2.264 11 6 L. Baldassari Team Go Eleven 34 Ducati 20
+18.120
33'14.492
0.928 10 7 A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 20
+22.596
33'18.968
4.476 9 8 A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 20
+25.957
33'22.329
3.361 8 9 A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 20
+27.142
33'23.514
1.185 7 10 M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 20
+28.002
33'24.374
0.860 6 11 T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 20
+29.051
33'25.423
1.049 5 12 X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 20
+30.093
33'26.465
1.042 4 13 G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 20
+32.739
33'29.111
2.646 3 14 S. Chantra Honda HRC 35 Honda 20
+35.099
33'31.471
2.360 2 15 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 20
+36.006
33'32.378
0.907 1 16 A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 20
+37.624
33'33.996
1.618 17 S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 20
+38.753
33'35.125
1.129 18 L. Baz MGM Optical Express Racing 76 Ducati 20
+40.667
33'37.039
1.914 19 R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 20
+40.845
33'37.217
0.178 20 D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 9 BMW 20
+47.825
33'44.197
6.980 21
T. Smits MotoXRacing
85 Yamaha 20
+51.601
33'47.973
3.776 22
M. Rato MotoXRacing
13 Yamaha 20
+1'17.039
34'13.411
25.438 Tüm sonuçları görüntüle
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