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Antrenman raporu
World Superbike Jerez

WSBK Jerez 2. antrenman seansı: Rinaldi lider, Toprak dördüncü

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağı olan Jerez'de 2. antrenman seansını Michael Rinaldi lider tamamladı. Toprak Razgatlıoğlu ise dördüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Michael Ruben Rinaldi, Team Motocorsa Racing

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağı olan Jerez'de 45 dakikalık 2. antrenman seansı kuru zeminde başladı.

Seansın ilk bölümünde Danilo Petrucci, 1:39.946'lık zamanıyla liderliği alırken kısa süre sonra temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 0.013 saniye farkla liderliğe yerleşmeyi başardı.

Kısa süre sonra Alessandro Delbianco 1. virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı ve motorundan düştü. Delbianco ağır bir yaralanma yaşamadı.

Michael Rinaldi başarılı bir tur atarak yalnızca 0.008 farkla Toprak Razgatlıoğlu'nun arkasında ikinci sıraya yerleşti. Ardından Petrucci 1:39.820'lik turuyla liderliği Toprak'tan alarak birinci sıraya yükseldi. 

Jonathan Rea, 1:39.874'lük turuyla Petrucci'nin arkasına ikinci sıraya yükseldi. Ancak Nicola Bulega 1:39.831'lik turuyla kısa süre sonra ikinciliği Rea'dan aldı.

Seansın bitimine yaklaşık 10 dakika kala Bulega yaşadığı bir sorun nedeniyle pist dışına doğru geldi ve motosikletini yeniden başlatmayı denedi ve ardından pite döndü. Ancak Bulega sonrasında piste dönerek turlarını atmaya devam etti.

Bitime yaklaşık 5 dakika kala Rinaldi, 1:39.591'lik zamanıyla seans liderliğine yerleşti.

Seans sonunda Michael Rinaldi'nin en hızlı turunu geçebilen olmadı böylece Rinaldi seans lideri oldu. Bulega, Petrucci, Toprak, Rea, van der Mark, Iannone, Bassani, Gerloff ve Sam Lowes sırasıyla ilk 10'u tamamlayan isimler oldular.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 19

1'39.591

   159.881
2 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 18

+0.150

1'39.741

 0.150 159.641
3 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 19

+0.229

1'39.820

 0.079 159.515
4 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 21

+0.277

1'39.868

 0.048 159.438
5 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 22

+0.283

1'39.874

 0.006 159.428
6 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 22

+0.349

1'39.940

 0.066 159.323
7 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 18

+0.375

1'39.966

 0.026 159.282
8 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 22

+0.375

1'39.966

 0.000 159.282
9 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 19

+0.405

1'39.996

 0.030 159.234
10 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 20

+0.445

1'40.036

 0.040 159.170
11 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 21

+0.520

1'40.111

 0.075 159.051
12 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 17

+0.576

1'40.167

 0.056 158.962
13 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 19

+0.611

1'40.202

 0.035 158.907
14 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 18

+0.811

1'40.402

 0.200 158.590
15 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 20

+1.097

1'40.688

 0.286 158.139
16 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 17

+1.115

1'40.706

 0.018 158.111
17 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 21

+1.179

1'40.770

 0.064 158.011
18
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 17

+1.324

1'40.915

 0.145 157.784
19 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 15

+1.422

1'41.013

 0.098 157.631
20 Japan T. Nagashima Honda World Superbike Team 49 Honda 19

+1.679

1'41.270

 0.257 157.231
21 Italy A. Del Bianco GRT Racing Team 52 Yamaha 8

+1.818

1'41.409

 0.139 157.015
22 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 18

+2.032

1'41.623

 0.214 156.685
23
K. Ryde OMG Racing
 33 Yamaha 13

+2.056

1'41.647

 0.024 156.648
24 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 21

+2.096

1'41.687

 0.040 156.586
25
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 22

+2.462

1'42.053

 0.366 156.024
26 United Kingdom T. Bridewell Honda Racing UK 46 Honda 12

+2.657

1'42.248

 0.195 155.727
27 San Marino L. Bernardi MotoXRacing 91 Yamaha 22

+3.016

1'42.607

 0.359 155.182
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