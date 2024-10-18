WSBK Jerez 2. antrenman seansı: Rinaldi lider, Toprak dördüncü
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağı olan Jerez'de 2. antrenman seansını Michael Rinaldi lider tamamladı. Toprak Razgatlıoğlu ise dördüncü oldu.
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağı olan Jerez'de 45 dakikalık 2. antrenman seansı kuru zeminde başladı.
Seansın ilk bölümünde Danilo Petrucci, 1:39.946'lık zamanıyla liderliği alırken kısa süre sonra temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 0.013 saniye farkla liderliğe yerleşmeyi başardı.
Kısa süre sonra Alessandro Delbianco 1. virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı ve motorundan düştü. Delbianco ağır bir yaralanma yaşamadı.
Michael Rinaldi başarılı bir tur atarak yalnızca 0.008 farkla Toprak Razgatlıoğlu'nun arkasında ikinci sıraya yerleşti. Ardından Petrucci 1:39.820'lik turuyla liderliği Toprak'tan alarak birinci sıraya yükseldi.
Jonathan Rea, 1:39.874'lük turuyla Petrucci'nin arkasına ikinci sıraya yükseldi. Ancak Nicola Bulega 1:39.831'lik turuyla kısa süre sonra ikinciliği Rea'dan aldı.
Seansın bitimine yaklaşık 10 dakika kala Bulega yaşadığı bir sorun nedeniyle pist dışına doğru geldi ve motosikletini yeniden başlatmayı denedi ve ardından pite döndü. Ancak Bulega sonrasında piste dönerek turlarını atmaya devam etti.
Bitime yaklaşık 5 dakika kala Rinaldi, 1:39.591'lik zamanıyla seans liderliğine yerleşti.
Seans sonunda Michael Rinaldi'nin en hızlı turunu geçebilen olmadı böylece Rinaldi seans lideri oldu. Bulega, Petrucci, Toprak, Rea, van der Mark, Iannone, Bassani, Gerloff ve Sam Lowes sırasıyla ilk 10'u tamamlayan isimler oldular.
Seans Sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|19
|
1'39.591
|159.881
|2
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|18
|
+0.150
1'39.741
|0.150
|159.641
|3
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|19
|
+0.229
1'39.820
|0.079
|159.515
|4
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|21
|
+0.277
1'39.868
|0.048
|159.438
|5
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|22
|
+0.283
1'39.874
|0.006
|159.428
|6
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|22
|
+0.349
1'39.940
|0.066
|159.323
|7
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|18
|
+0.375
1'39.966
|0.026
|159.282
|8
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|22
|
+0.375
1'39.966
|0.000
|159.282
|9
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|19
|
+0.405
1'39.996
|0.030
|159.234
|10
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|20
|
+0.445
1'40.036
|0.040
|159.170
|11
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|21
|
+0.520
1'40.111
|0.075
|159.051
|12
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|17
|
+0.576
1'40.167
|0.056
|158.962
|13
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|19
|
+0.611
1'40.202
|0.035
|158.907
|14
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|18
|
+0.811
1'40.402
|0.200
|158.590
|15
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|20
|
+1.097
1'40.688
|0.286
|158.139
|16
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|17
|
+1.115
1'40.706
|0.018
|158.111
|17
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|21
|
+1.179
1'40.770
|0.064
|158.011
|18
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|17
|
+1.324
1'40.915
|0.145
|157.784
|19
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|15
|
+1.422
1'41.013
|0.098
|157.631
|20
|T. Nagashima Honda World Superbike Team
|49
|Honda
|19
|
+1.679
1'41.270
|0.257
|157.231
|21
|A. Del Bianco GRT Racing Team
|52
|Yamaha
|8
|
+1.818
1'41.409
|0.139
|157.015
|22
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|18
|
+2.032
1'41.623
|0.214
|156.685
|23
|
K. Ryde OMG Racing
|33
|Yamaha
|13
|
+2.056
1'41.647
|0.024
|156.648
|24
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|21
|
+2.096
1'41.687
|0.040
|156.586
|25
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|22
|
+2.462
1'42.053
|0.366
|156.024
|26
|T. Bridewell Honda Racing UK
|46
|Honda
|12
|
+2.657
1'42.248
|0.195
|155.727
|27
|L. Bernardi MotoXRacing
|91
|Yamaha
|22
|
+3.016
1'42.607
|0.359
|155.182
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