Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / WSBK Jerez 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde en hızlısı
World Superbike / Jerez Antrenman raporu

WSBK Jerez 2. antrenman: Rea lider, Toprak yedinci oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Jerez'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında en hızlı isim oldu.

WSBK Jerez 2. antrenman: Rea lider, Toprak yedinci oldu

Şampiyona lideri Toprak Razgatlıoğlu'nun sadece bir puan ardında yer alan Jonathan Rea, İspanya'nın Jerez pistinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, 1:40'ın altına inmeyi başardı ve 1:39.671'lik turuyla cuma gününü zirvede tamamladı.

İkinci antrenman seansından hemen önce yapılan Dünya Supersport 300 antrenman seansında hafif yağmur vardı. Fakat Dünya Superbike Şampiyonası'nın antrenman seansında gökyüzü bulutlu olsa da pist kuruydu.

Rea, başlangıçta 1:40.107 yaptı ve liderliğe çıktı. Bu tur, sabah Toprak'ın yaptığı 1:40.074'lük derecesine çok yakındı.

Bundan kısa bir süre sonra Yamaha sürücüsü Kohta Nozane kaza yaparken, sonrasında Yaamaha sürücüsü Christophe Ponsson ve ardından da Marvin Fritz kaza yaptı.

Bu olayların ardından Michael Ruben Rinaldi, 1:40.070 yaparak ilk sırayı Rea'den aldı, fakat Rea 1:40 barajını aştı ve 1:39.671 yaparak liderliği tekrar eline geçirdi.

Kalan bölümde Rea'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Kawasaki sürücüsü, seansı ilk sırada tamamladı.

Rinaldi, 0.399 saniye geride ikinci olurken, Honda sürücüsü Leon Haslam 0.657 saniye geride kalmasına rağmen üçüncü ve Ducati'den Scott Redding 0.671 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi Alvaro Bautista tamamlarken, sağ elindeki kırığa rağmen piste çıkan Alex Lowes, altıncı olarak iyi bir iş yaptı.

Temsilcimiz Toprak, sabahki derecesini geliştiremedi. Son denemesinde trafikte kalan Toprak, 1:40.353'lük turuyla 0.682 saniye geride yedinci oldu.

İlk onu Andrea Locatelli, Garrett Gerloff ve Michael van der mark tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 20 1'39.671  
2 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 20 1'40.070 0.399
3 United Kingdom Leon Haslam Honda 17 1'40.328 0.657
4 United Kingdom Scott Redding Ducati 23 1'40.342 0.671
5 Spain Alvaro Bautista Honda 15 1'40.349 0.678
6 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 16 1'40.352 0.681
7 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 19 1'40.353 0.682
8 Italy Andrea Locatelli Yamaha 22 1'40.601 0.930
9 United States Garrett Gerloff Yamaha 19 1'40.745 1.074
10 Netherlands Michael vanderMark BMW 20 1'40.858 1.187
11 Italy Axel Bassani Ducati 21 1'40.897 1.226
12 France Loris Baz Ducati 23 1'41.138 1.467
13 Ireland Eugene Laverty BMW 19 1'41.197 1.526
14 Spain Isaac Viñales Kawasaki 16 1'41.197 1.526
15 Argentina Leandro Mercado Honda 20 1'41.233 1.562
16 France Christophe Ponsson Yamaha 14 1'41.336 1.665
17 France Lucas Mahias Kawasaki 17 1'41.375 1.704
18 Germany Jonas Folger BMW 19 1'41.522 1.851
19 Germany Marvin Fritz Yamaha 17 1'41.630 1.959
20 Italy Samuele Cavalieri Ducati 21 1'41.841 2.170
21 Italy Andrea Mantovani Kawasaki 21 1'42.044 2.373
22 Japan Kohta Nozane Yamaha 9 1'42.121 2.450
23 Belgium Loris Cresson Kawasaki 18 1'42.282 2.611
24 Australia Lachlan Epis Kawasaki 16 1'44.376 4.705
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
WSBK Jerez 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde en hızlısı

Önceki haber

WSBK Jerez 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde en hızlısı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci

2 s
2
Formula 1

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!

2 s
3
Formula 1

Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"

1 s
4
Formula 1

Hamilton: "Mercedes, Verstappen'in cezasından fayda sağlamalı"

5 dk
5
FIA F3

F1, yoğun yağmur nedeniyle Sochi sıralama turlarını pazar günü yapabilir!

4 s
Son Haberler
WSBK Jerez 2. antrenman: Rea lider, Toprak yedinci oldu
SBK

WSBK Jerez 2. antrenman: Rea lider, Toprak yedinci oldu

32dk
WSBK Jerez 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde en hızlısı
SBK

WSBK Jerez 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde en hızlısı

5 s
Superbike yıldızı Davies emekli oluyor!
SBK

Superbike yıldızı Davies emekli oluyor!

19 s
Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!
SBK

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

23 Eyl 2021
Jerez WSBK yarışında Davies'in yerini Baz alacak
SBK

Jerez WSBK yarışında Davies'in yerini Baz alacak

22 Eyl 2021
Son Videolar
Bautista, Honda'nın 2021 WSBK sezonunda podyuma çıkamayacağını düşünüyor 00:55
World Superbike
3 Eyl 2021

Bautista, Honda'nın 2021 WSBK sezonunda podyuma çıkamayacağını düşünüyor

WSBK: Navarra'da Toprak Razgatlıoğlu kazandı, Rea ile puanları eşitledi 00:49
World Superbike
22 Ağu 2021

WSBK: Navarra'da Toprak Razgatlıoğlu kazandı, Rea ile puanları eşitledi

WSBK: Toprak kazandı, Rea yarış dışı 00:38
World Superbike
11 Ağu 2021

WSBK: Toprak kazandı, Rea yarış dışı

WSBK Most: İkinci antrenman seansını Gerloff zirvede tamamladı 00:36
World Superbike
6 Ağu 2021

WSBK Most: İkinci antrenman seansını Gerloff zirvede tamamladı

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike
4 Mar 2020

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

Jamie Klein Daha fazlası
Jamie Klein
Superbike yıldızı Davies emekli oluyor!
World Superbike

Superbike yıldızı Davies emekli oluyor!

Jerez WSBK yarışında Davies'in yerini Baz alacak Jerez
World Superbike

Jerez WSBK yarışında Davies'in yerini Baz alacak

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı Prime
MotoGP

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Jonathan Rea Daha fazlası
Jonathan Rea
Rea, Razgatlıoğlu'na şampiyona liderliğini kaybettiği için 'hayal kırıklığına' uğramış Barselona
World Superbike

Rea, Razgatlıoğlu'na şampiyona liderliğini kaybettiği için 'hayal kırıklığına' uğramış

Rea, Toprak ile 2002 tarzı bir şampiyona sonucu istiyor Magny-Cours
World Superbike

Rea, Toprak ile 2002 tarzı bir şampiyona sonucu istiyor

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti Magny-Cours
World Superbike

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti

Kawasaki Racing Daha fazlası
Kawasaki Racing
WSBK Magny-Cours: Rea pole serisini devam ettirdi, Toprak 2. oldu Magny-Cours
World Superbike

WSBK Magny-Cours: Rea pole serisini devam ettirdi, Toprak 2. oldu

Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor Navarra
World Superbike

Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor

WSBK Navarra: Rea arka arkaya 7. kez pole'de, Toprak sekizinci oldu Navarra
World Superbike

WSBK Navarra: Rea arka arkaya 7. kez pole'de, Toprak sekizinci oldu

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci
Formula 1 Formula 1

Rusya GP 2. antrenman: Bottas yine lider, Hamilton ikinci

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Verstappen dördüncü motora geçti, en geriden başlayacak!

Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Aracı yarış için hazırlayacağız ama geçiş yapmak zor olacak"

Hamilton: "Mercedes, Verstappen'in cezasından fayda sağlamalı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Mercedes, Verstappen'in cezasından fayda sağlamalı"

F1, yoğun yağmur nedeniyle Sochi sıralama turlarını pazar günü yapabilir!
FIA F3 FIA F3

F1, yoğun yağmur nedeniyle Sochi sıralama turlarını pazar günü yapabilir!

Rusya GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1

Rusya GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Mercedes 1-2

Horner: "Verstappen'in Hamilton ile şampiyonluk mücadelesinde 'kaybedecek hiçbir şeyi yok'"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in Hamilton ile şampiyonluk mücadelesinde 'kaybedecek hiçbir şeyi yok'"

WSBK Jerez 2. antrenman: Rea lider, Toprak yedinci oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Jerez 2. antrenman: Rea lider, Toprak yedinci oldu

Son Haberler

WSBK Jerez 2. antrenman: Rea lider, Toprak yedinci oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Jerez 2. antrenman: Rea lider, Toprak yedinci oldu

WSBK Jerez 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde en hızlısı
World Superbike World Superbike

WSBK Jerez 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde en hızlısı

Superbike yıldızı Davies emekli oluyor!
World Superbike World Superbike

Superbike yıldızı Davies emekli oluyor!

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!
World Superbike World Superbike

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.