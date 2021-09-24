WSBK Jerez 2. antrenman: Rea lider, Toprak yedinci oldu

Şampiyona lideri Toprak Razgatlıoğlu'nun sadece bir puan ardında yer alan Jonathan Rea, İspanya'nın Jerez pistinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, 1:40'ın altına inmeyi başardı ve 1:39.671'lik turuyla cuma gününü zirvede tamamladı.

İkinci antrenman seansından hemen önce yapılan Dünya Supersport 300 antrenman seansında hafif yağmur vardı. Fakat Dünya Superbike Şampiyonası'nın antrenman seansında gökyüzü bulutlu olsa da pist kuruydu.

Rea, başlangıçta 1:40.107 yaptı ve liderliğe çıktı. Bu tur, sabah Toprak'ın yaptığı 1:40.074'lük derecesine çok yakındı.

Bundan kısa bir süre sonra Yamaha sürücüsü Kohta Nozane kaza yaparken, sonrasında Yaamaha sürücüsü Christophe Ponsson ve ardından da Marvin Fritz kaza yaptı.

Bu olayların ardından Michael Ruben Rinaldi, 1:40.070 yaparak ilk sırayı Rea'den aldı, fakat Rea 1:40 barajını aştı ve 1:39.671 yaparak liderliği tekrar eline geçirdi.

Kalan bölümde Rea'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Kawasaki sürücüsü, seansı ilk sırada tamamladı.

Rinaldi, 0.399 saniye geride ikinci olurken, Honda sürücüsü Leon Haslam 0.657 saniye geride kalmasına rağmen üçüncü ve Ducati'den Scott Redding 0.671 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi Alvaro Bautista tamamlarken, sağ elindeki kırığa rağmen piste çıkan Alex Lowes, altıncı olarak iyi bir iş yaptı.

Temsilcimiz Toprak, sabahki derecesini geliştiremedi. Son denemesinde trafikte kalan Toprak, 1:40.353'lük turuyla 0.682 saniye geride yedinci oldu.

İlk onu Andrea Locatelli, Garrett Gerloff ve Michael van der mark tamamladı.

Seans sonucu: