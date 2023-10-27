WSBK Jerez 2. antrenman: Razgatlıoğlu lider, Bautista kaza yaptı
2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonun belli olacağı sezonun son yarışı olan Jerez'de ilk günü temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamlarken, şampiyonada açık ara farkla lider durumda bulunan Alvaro Bautista kaza yaptı.
Yağmurlu ve soğuk şartlar altında zorlu geçen 1. antrenman seansında sadece 4 sürücü zaman turu kaydederken en hızlı derece Leandro Mercado'dan gelmişti.
İkinci antrenman seansında şartlar çok daha iyi durumdaydı. Temsilcimiz Razgatlıoğlu günü ilk sırada tamamlarken Bautista, 2. antrenmanda 6. virajda Toprak'ın kendisini takip ettiği bir anda kaza yaptı.
Hafta sonuna Bautista'nın 60 puan gerisinde giren Toprak, şampiyonluk şansını mümkün olduğu kadar uzatmak istiyor. Bu kapsamda Toprak, Jerez'de başlangıçtan itibaren iyi performans sergiledi ve günü ilk sırada tamamladı.
Açık konuşalım, Toprak'ın hafta sonunu şampiyon olarak kapatabilmesi için 2021'de Jerez'de iki yarışı birden kazanması gibi kazanması ve Bautista'nın sorunlar yaşayıp puan alamaması gerekecek.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
GYTR GRT Yamaha sürücüsü Remy Gardner, oldukça güçlü bir günü geride bıraktı ve genel klasmanda ikinci, bağımsızlar içerisinde ise en hızlı isim oldu.
Lider Bautista, güne iyi başlamasının ardından seansın bitmesine yarım saat varken 6. virajda kaza yaptı ancak sonrasında çalışmalara devam ederek günü 3. sırada tamamladı. Onu takım arkadaşı Rinaldi takip etti.
Gardner'in takım arkadaşı Dominique Aegerter günü 5. sırada tamamlarken onu Philipp Oettl (Team GoEleven), Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW), Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) takip ettiler.
2. Antrenmanda İlk 6 Sıra
1. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) 1’40.312s
2. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +0.244s
3. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.320s
4. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.398s
5. Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +0.511s
6. Philipp Oettl (Team GoEleven) +0.546s
Son Haberler
Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak
Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak
Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor
Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor
Meksika GP öncesi: Yarış gridi
Meksika GP öncesi: Yarış gridi Meksika GP öncesi: Yarış gridi
Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”
Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti” Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar