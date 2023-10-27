WSBK Jerez 2. antrenman: Razgatlıoğlu lider, Bautista kaza yaptı

Yağmurlu ve soğuk şartlar altında zorlu geçen 1. antrenman seansında sadece 4 sürücü zaman turu kaydederken en hızlı derece Leandro Mercado'dan gelmişti.

İkinci antrenman seansında şartlar çok daha iyi durumdaydı. Temsilcimiz Razgatlıoğlu günü ilk sırada tamamlarken Bautista, 2. antrenmanda 6. virajda Toprak'ın kendisini takip ettiği bir anda kaza yaptı.

Hafta sonuna Bautista'nın 60 puan gerisinde giren Toprak, şampiyonluk şansını mümkün olduğu kadar uzatmak istiyor. Bu kapsamda Toprak, Jerez'de başlangıçtan itibaren iyi performans sergiledi ve günü ilk sırada tamamladı.

Açık konuşalım, Toprak'ın hafta sonunu şampiyon olarak kapatabilmesi için 2021'de Jerez'de iki yarışı birden kazanması gibi kazanması ve Bautista'nın sorunlar yaşayıp puan alamaması gerekecek.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

GYTR GRT Yamaha sürücüsü Remy Gardner, oldukça güçlü bir günü geride bıraktı ve genel klasmanda ikinci, bağımsızlar içerisinde ise en hızlı isim oldu.

Lider Bautista, güne iyi başlamasının ardından seansın bitmesine yarım saat varken 6. virajda kaza yaptı ancak sonrasında çalışmalara devam ederek günü 3. sırada tamamladı. Onu takım arkadaşı Rinaldi takip etti.

Gardner'in takım arkadaşı Dominique Aegerter günü 5. sırada tamamlarken onu Philipp Oettl (Team GoEleven), Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW), Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) takip ettiler.

2. Antrenmanda İlk 6 Sıra

1. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) 1’40.312s

2. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +0.244s

3. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.320s

4. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.398s

5. Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +0.511s

6. Philipp Oettl (Team GoEleven) +0.546s