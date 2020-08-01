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World Superbike / Jerez / Yarış raporu

WSBK Jerez 1. yarış: Redding ilk zaferini kazandı, Toprak 3. oldu!

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WSBK Jerez 1. yarış: Redding ilk zaferini kazandı, Toprak 3. oldu!
Ekleyen:
1 Ağu 2020 12:44

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Jerez'de gerçekleştirilen 2. ayağının ilk yarışında kazanan isim pole pozisyonundan başlayan Scott Redding oldu.

Redding yarışa pole pozisyonundan başlasa da yarışın başında sıra kaybederek geriledi. Yarışın başında Kawasaki'den Jonathan Rea ilk sırada yer alırken onu 5. sıradan yarışa başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu takip ediyordu.

Yarışın ilerleyen bölümlerinde Redding hızlanan isim oldu. Rea, önce Razgatlıoğlu'nu ardından Rea'yı geçerek liderliğe yükseldi ve bir daha pozisyonunu kaybetmedi.

Böylece Phillip Island'daki ilk ayağın ardından Jerez'de gerçekleştirilen 2. ayaktaki ilk yarışı Redding kazandı ve 2019 Britanya Superbike şampiyonu, Dünya Superbike'taki ilk zaferini kazandı.

Superbike efsanesi Rea, yarışı rahat bir şekilde 2. sırada tamamlarken podyumu tamamlayan isim Yamaha sürücüsü Toprak oldu. Ducati'nin diğer sürücüsü Chaz Davies, son turlarda Toprak'ı zorlasa da Toprak yerini koruyarak 3. olmayı başardı.

Redding bu zaferle puanını 64'e çıkararak şampiyona liderliğine yükseldi. Jerez'e şampiyona lideri olarak gelen ancak sıralamalarda düşen Alex Lowes, gerilerden başlamasına rağmen 7. oldu ancak ikinciliğe gerilemekten kurtulamadı. Rea 52 puanla 3, Toprak 50 puanla 4. sırada bulunuyor.

Jerez'deki ikinci yarış pazar günü 15:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Scott Redding Ducati 0 -     25
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 0 1.147     20
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 0 2.252     16
4 United Kingdom Chaz Davies Ducati 0 2.699     13
5 France Loris Baz Yamaha 0 3.301     11
6 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 0 6.367     10
7 Spain Alvaro Bautista Honda 0 10.228     9
8 Italy Marco Melandri Ducati 0 18.713     8
9 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 0 20.421     7
10 United Kingdom Leon Haslam Honda 0 24.361     6
11 United States Garrett Gerloff Yamaha 0 26.610     5
12 France Christophe Ponsson Aprilia 0 34.651     4
13 Spain Xavi Fores Kawasaki 0 34.709     3
14 Germany Sandro Cortese Kawasaki 0 38.138     2
15 Ireland Eugene Laverty BMW 0 38.365     1
16 France Sylvain Barrier Ducati 0 49.601      
17 Italy Lorenzo Gabellini Honda 0 52.357      
18 Japan Takumi Takahashi Honda 0 53.802      
  United Kingdom Tom Sykes BMW 0        
  Chile Maximilian Scheib Kawasaki 0        
  Argentina Leandro Mercado Ducati 0        
  Netherlands Michael vanderMark Yamaha 0        
  Italy Federico Caricasulo Yamaha 0        
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Jerez WSBK: Redding ilk kez pole'de, Toprak 5.

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Seri World Superbike
Etkinlik Jerez
Editör Abdullah Çelik

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