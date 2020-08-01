WSBK Jerez 1. yarış: Redding ilk zaferini kazandı, Toprak 3. oldu!

Redding yarışa pole pozisyonundan başlasa da yarışın başında sıra kaybederek geriledi. Yarışın başında Kawasaki'den Jonathan Rea ilk sırada yer alırken onu 5. sıradan yarışa başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu takip ediyordu.

Yarışın ilerleyen bölümlerinde Redding hızlanan isim oldu. Rea, önce Razgatlıoğlu'nu ardından Rea'yı geçerek liderliğe yükseldi ve bir daha pozisyonunu kaybetmedi.

Böylece Phillip Island'daki ilk ayağın ardından Jerez'de gerçekleştirilen 2. ayaktaki ilk yarışı Redding kazandı ve 2019 Britanya Superbike şampiyonu, Dünya Superbike'taki ilk zaferini kazandı.

Superbike efsanesi Rea, yarışı rahat bir şekilde 2. sırada tamamlarken podyumu tamamlayan isim Yamaha sürücüsü Toprak oldu. Ducati'nin diğer sürücüsü Chaz Davies, son turlarda Toprak'ı zorlasa da Toprak yerini koruyarak 3. olmayı başardı.

Redding bu zaferle puanını 64'e çıkararak şampiyona liderliğine yükseldi. Jerez'e şampiyona lideri olarak gelen ancak sıralamalarda düşen Alex Lowes, gerilerden başlamasına rağmen 7. oldu ancak ikinciliğe gerilemekten kurtulamadı. Rea 52 puanla 3, Toprak 50 puanla 4. sırada bulunuyor.

Jerez'deki ikinci yarış pazar günü 15:00'da başlayacak.