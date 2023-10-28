WSBK Jerez 1. yarış: Bautista kazandı, üst üste 2. şampiyonluğunu ilan etti

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası, sezonun 12. ve son ayağı için İspanya'nın Jerez Pisti'ne gelirken; şampiyonun belli olacağı bu hafta sonunda 1. yarış bugün gerçekleştirildi.

20 turluk yarış öncesinde Alvaro Bautista ilk cepteydi, İspanyol sürücü bu yarışı ilk 14'te bitirdiği sürece şampiyonluğunu ilan edecekti.

Dominique Aegerter gridde ikinciydi, Jonathan Rea ilk çizgiyi tamamlıyordu. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden tek isim olan Toprak Razgatlıoğlu ise 7. sıradan start alıyordu.

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 20 turluk mücadele başlarken, Bautista çizgiden iyi kalktı ve ilk virajı lider döndü.

Yarış startı:

Jonathan Rea ilk turda ikinci sıraya çıktı, Toprak ise harika bir ilk tur geçirdi ve 4 sıra kazanarak kendini 3. sıraya kadar attı.

Böylelikle ilk turu Bautista, Rea, Toprak, Lowes ilk 4'ü ile tamamladık. Toprak, hiç zaman kaybetmeden geçişlerine devam etti ve ikinci turda da Rea'yi geçerek ikinci sıraya çıktı.

Toprak'ın ikinci sıra için yaptığı geçiş:

Böylelikle 2 turda Bautista'nın arkasına gelmiş olduk, tabii Bautista'nın şampiyon olmak için kazanmasına gerek yoktu. İki puan alması yeterliydi.

İlk 5 tur geride kalırken Toprak, Bautista'nın kuyruğundaydı ve bu sezon birçok yarışta gördüğümüz gibi bu ikili diğerlerinden kopmuşlardı. Önde yalnız ilerliyorlardı.

Toprak, pistin orta bölümünde daha hızlı olsa da Bautista düzlüğün de bulunduğu ilk sektördeki avantajıyla önde kalmayı başarıyordu.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Yarışın orta noktasına geldiğimizde ise Bautista yavaş yavaş arayı açmayı başladı. Tüm sezon olduğu gibi, Bautista yarışın ikinci bölümünde daha hızlıydı ve bitime 5 tur kala fark 3.5 saniyeye kadar çıkmıştı.

İspanyol sürücü, damalı bayrağa kadar da hata yapmayarak kendi evinde zafere ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Ducati ve Bautista'nın muazzam uyumunu izlediğimiz bu sezonda birçok rekoru kıran Bautista, ikinci kez WSBK Dünya Şampiyonu olmuş oldu.

Birçok sürücü, yarışın ardından Bautista'yı tebrik etti. Tabii ki ilk olarak şampiyon isimler Toprak ve Rea, Bautista'nın yanına gittiler.

Toprak ve Bautista uzun süre konuştu ve birbirlerini tebrik ettiler.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Temsilcimiz Toprak, 7. sıradan başladığı bu yarışta harika bir ilk tur atarak ilk önce 3. sıraya yükseldi, ardından Rea'yi de geçerek ikinci sıraya çıktı ancak Bautista, bugün Yamaha ve Toprak için fazla hızlıydı.

Özellikle de yarışın ilk bölümünde temsilcimiz fazlasıyla zorlasa da ikinci bölümde Bautista'nın avantajı arttı ve Toprak, damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Toprak, altında güç anlamında Ducati ile yarışamayacak bir Yamaha olsa da sezon boyunca Ducati ve Bautista ile istikrarlı olarak mücadele edebilen tek isim oldu. Sezon boyunca yaptıklarıyla seviyesini bir kez daha gösterdi.

Yer yer şanssızlıklar da yaşadığı bu sezon boyunca bize inanılmaz performanslar izleten temsilcimize teşekkür ediyoruz.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise yarışın son bölümlerinde üçüncü sırayı alarak podyumu tamamladı.

Kawasaki ile son hafta sonunda olan Rea dördüncü oldu. Danilo Petrucci ise ilk 5'i tamamladı ve en hızlı bağımsız sürücü oldu.

Phillip Oettl, Alex Lowes, Michael Ruben Rinaldi, Iker Lecuona ve Xavi Vierge ilk 10'u tamamladı.

WSBK Jerez hafta sonu, Pazar günü 12.10'da başlayacak Superpole yarışı ile devam edecek.