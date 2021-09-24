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World Superbike / Jerez Antrenman raporu

WSBK Jerez 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde en hızlısı

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Jerez'de gerçekleştirilen ilk Dünya Superbike antrenman seansında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada yer aldı.

WSBK Jerez 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde en hızlısı

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'deki ilk Dünya Superbike antrenman seansının başlangıcında en hızlı zamanı yapan isim oldu. Şampiyona liderini, Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi ve Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea takip etti.

İlk antrenman seansında şartlar neredeyse kusursuzdu. Asfalt sıcaklığı 25 derecenin üzerine çıkmıştı ve seansın başlangıcında hava sıcaklığı 23 derece civarındaydı.

Bu hafta sonu yapılacak yarışlara 22 yerine 24 sürücü katılıyor. Most'taki güçlü performansının ardından Marvin Fritz, YART-Yamaha ile ikinci bir şans daha yakaladı. Ayrıca Kawasaki sürücüsü Andrea Mantovani de özel davetle piste çıkıyor.

Yamaha fabrika sürücüsü Andrea Locatelli için ilk seans plana göre başlamadı. İtalyan sürücü, ilk ilk virajda pist dışına çıktı ve çakıl havuzuna girdi. Ufak bir düşüş yaşayan Locatelli, piste geri döndü ancak kendisine siyah bayrak gösterilince pite girmek zorunda kaldı.

Seansın başlangıcında Jonathan Rea liderdi ve 1:40.411 ile liderliğini pekiştirdi. Ancak sonrasında ilk sırayı 1:40.111 yapan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu aldı.

İyi bir tempo yakalayan temsilcimiz, daha sonra bu zamanı 1:40.074'e çekti ve kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı. Böylelikle Toprak, ilk seansın en hızlı ismi oldu.

Toprak'ın en yakın takipçisi 0.086 saniye gerisinde kalan Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi oldu. İtalyan sürücüyü ise şampiyonada Toprak'ın ana rakibi olan Rea takip etti. Rea, Toprak'tan 0.337 saniye yavaş kaldı.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, 0.439 saniye geride kaldığı seansı dördüncü sırada tamamlarken, Leon Haslam 0.675 saniye geride beşinci ve Locatelli 0.692 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Michael van der Mark, Scott Redding, Garrett Gerloff ve Axel Bassani tamamladı. Redding, Toprak'ın 0.764 saniye gerisinde kaldı

Bu hafta sonu Chaz Davies'in yerine Go-Eleven ile piste çıkan Loris Baz, ilk seansı 11. bitirdi ve güçlü bir başlangıç yaptı.

Son yarış Barselona'da iyi bir iş yapan Honda sürücüsü Alvaro Bautista ise 12. oldu.

BMW'de sakatlığı yüzünden yarışamayan Tom Skyes'ın yerini alan Eugene Laverty ancak 20. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 18 1'40.074  
2 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 18 1'40.160 0.086
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 18 1'40.411 0.337
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 6 1'40.513 0.439
5 United Kingdom Leon Haslam Honda 18 1'40.749 0.675
6 Italy Andrea Locatelli Yamaha 17 1'40.766 0.692
7 Netherlands Michael vanderMark BMW 19 1'40.773 0.699
8 United Kingdom Scott Redding Ducati 21 1'40.838 0.764
9 United States Garrett Gerloff Yamaha 16 1'40.929 0.855
10 Italy Axel Bassani Ducati 20 1'40.930 0.856
11 France Loris Baz Ducati 20 1'41.091 1.017
12 Spain Alvaro Bautista Honda 19 1'41.173 1.099
13 Spain Isaac Viñales Kawasaki 16 1'41.266 1.192
14 Argentina Leandro Mercado Honda 20 1'41.302 1.228
15 Germany Jonas Folger BMW 17 1'41.317 1.243
16 France Lucas Mahias Kawasaki 16 1'41.512 1.438
17 France Christophe Ponsson Yamaha 19 1'41.591 1.517
18 Japan Kohta Nozane Yamaha 21 1'41.853 1.779
19 Germany Marvin Fritz Yamaha 18 1'41.955 1.881
20 Ireland Eugene Laverty BMW 19 1'42.288 2.214
21 Italy Samuele Cavalieri Ducati 19 1'42.503 2.429
22 Italy Andrea Mantovani Kawasaki 18 1'42.518 2.444
23 Belgium Loris Cresson Kawasaki 19 1'43.483 3.409
24 Australia Lachlan Epis Kawasaki 13 1'45.598 5.524
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