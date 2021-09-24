WSBK Jerez 1. antrenman: Toprak, Rinaldi'nin önünde en hızlısı

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'deki ilk Dünya Superbike antrenman seansının başlangıcında en hızlı zamanı yapan isim oldu. Şampiyona liderini, Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi ve Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea takip etti.

İlk antrenman seansında şartlar neredeyse kusursuzdu. Asfalt sıcaklığı 25 derecenin üzerine çıkmıştı ve seansın başlangıcında hava sıcaklığı 23 derece civarındaydı.

Bu hafta sonu yapılacak yarışlara 22 yerine 24 sürücü katılıyor. Most'taki güçlü performansının ardından Marvin Fritz, YART-Yamaha ile ikinci bir şans daha yakaladı. Ayrıca Kawasaki sürücüsü Andrea Mantovani de özel davetle piste çıkıyor.

Yamaha fabrika sürücüsü Andrea Locatelli için ilk seans plana göre başlamadı. İtalyan sürücü, ilk ilk virajda pist dışına çıktı ve çakıl havuzuna girdi. Ufak bir düşüş yaşayan Locatelli, piste geri döndü ancak kendisine siyah bayrak gösterilince pite girmek zorunda kaldı.

Seansın başlangıcında Jonathan Rea liderdi ve 1:40.411 ile liderliğini pekiştirdi. Ancak sonrasında ilk sırayı 1:40.111 yapan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu aldı.

İyi bir tempo yakalayan temsilcimiz, daha sonra bu zamanı 1:40.074'e çekti ve kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı. Böylelikle Toprak, ilk seansın en hızlı ismi oldu.

Toprak'ın en yakın takipçisi 0.086 saniye gerisinde kalan Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi oldu. İtalyan sürücüyü ise şampiyonada Toprak'ın ana rakibi olan Rea takip etti. Rea, Toprak'tan 0.337 saniye yavaş kaldı.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, 0.439 saniye geride kaldığı seansı dördüncü sırada tamamlarken, Leon Haslam 0.675 saniye geride beşinci ve Locatelli 0.692 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Michael van der Mark, Scott Redding, Garrett Gerloff ve Axel Bassani tamamladı. Redding, Toprak'ın 0.764 saniye gerisinde kaldı

Bu hafta sonu Chaz Davies'in yerine Go-Eleven ile piste çıkan Loris Baz, ilk seansı 11. bitirdi ve güçlü bir başlangıç yaptı.

Son yarış Barselona'da iyi bir iş yapan Honda sürücüsü Alvaro Bautista ise 12. oldu.

BMW'de sakatlığı yüzünden yarışamayan Tom Skyes'ın yerini alan Eugene Laverty ancak 20. olabildi.

Seans sonucu: