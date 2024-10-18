WSBK Jerez 1. antrenman seansı: Toprak az farkla ikinci, Bulega zirvede
Jerez'de gerçekleştirilen cuma günü ilk antrenmanını Toprak Razgatlıoğlu çok az farkla ikinci sırada tamamladı.
Jerez'de koşulan Dünya Superbike Şampiyonası'nın 1. antrenmanında Nicolo Bulega, Toprak Razgatlıoğlu'nu sadece 0.022 saniyelik bir farkla geride bırakarak en hızlı zamanı kaydetti.
Bulega, antrenman seansında 1:39 seviyelerine inen ilk isim olmasına rağmen, Razgatlıoğlu kısa süre sonra zirve rakibini geçerek zirveye yerleşti.
Ancak sonrasında Bulega, liderliği Toprak'tan geri aldı ve antrenman boyunca farkı korumayı başardı.
Geriye kalanlara baktığımızda Andrea Iannone ise 1:39'luk zaman dilimine ulaşan son sürücü olarak seansı 3. sırada tamamladı.
Jonathan Rea dördüncü sırada yer alırken, onu Iker Lecuona, Sam Lowes, Scott Redding ve Andrea Locatelli takip etti.
Alvaro Bautista ve Danilo Petrucci ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.
Özellikle Rea'nin güçlü temposu dikkat çekerken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu her zaman olduğu gibi iddialı bir başlangıç yaptı.
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|20
|
1'39.744
|159.636
|2
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|14
|
+0.022
1'39.766
|0.022
|159.601
|3
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|18
|
+0.223
1'39.967
|0.201
|159.280
|4
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|16
|
+0.304
1'40.048
|0.081
|159.151
|5
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|16
|
+0.497
1'40.241
|0.193
|158.845
|6
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|20
|
+0.603
1'40.347
|0.106
|158.677
|7
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|18
|
+0.605
1'40.349
|0.002
|158.674
|8
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|18
|
+0.660
1'40.404
|0.055
|158.587
|9
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|21
|
+0.692
1'40.436
|0.032
|158.536
|10
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|19
|
+0.704
1'40.448
|0.012
|158.517
|11
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|21
|
+0.775
1'40.519
|0.071
|158.405
|12
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|18
|
+0.789
1'40.533
|0.014
|158.383
|13
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|10
|
+0.825
1'40.569
|0.036
|158.327
|14
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|21
|
+0.831
1'40.575
|0.006
|158.317
|15
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|19
|
+1.028
1'40.772
|0.197
|158.008
|16
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|17
|
+1.067
1'40.811
|0.039
|157.947
|17
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|20
|
+1.069
1'40.813
|0.002
|157.943
|18
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|21
|
+1.724
1'41.468
|0.655
|156.924
|19
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|19
|
+1.748
1'41.492
|0.024
|156.887
|20
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|18
|
+1.871
1'41.615
|0.123
|156.697
|21
|T. Nagashima Honda World Superbike Team
|49
|Honda
|20
|
+2.275
1'42.019
|0.404
|156.076
|22
|
K. Ryde OMG Racing
|33
|Yamaha
|14
|
+2.571
1'42.315
|0.296
|155.625
|23
|T. Bridewell Honda Racing UK
|46
|Honda
|14
|
+2.646
1'42.390
|0.075
|155.511
|24
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|17
|
+2.684
1'42.428
|0.038
|155.453
|25
|A. Del Bianco GRT Racing Team
|52
|Yamaha
|18
|
+2.689
1'42.433
|0.005
|155.445
|26
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|14
|
+2.826
1'42.570
|0.137
|155.238
|27
|L. Bernardi MotoXRacing
|91
|Yamaha
|17
|
+4.034
1'43.778
|1.208
|153.431
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