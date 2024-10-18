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Antrenman raporu
World Superbike Jerez

WSBK Jerez 1. antrenman seansı: Toprak az farkla ikinci, Bulega zirvede

Jerez'de gerçekleştirilen cuma günü ilk antrenmanını Toprak Razgatlıoğlu çok az farkla ikinci sırada tamamladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Jerez'de koşulan Dünya Superbike Şampiyonası'nın 1. antrenmanında Nicolo Bulega, Toprak Razgatlıoğlu'nu sadece 0.022 saniyelik bir farkla geride bırakarak en hızlı zamanı kaydetti.

Bulega, antrenman seansında 1:39 seviyelerine inen ilk isim olmasına rağmen, Razgatlıoğlu kısa süre sonra zirve rakibini geçerek zirveye yerleşti.

Ancak sonrasında Bulega, liderliği Toprak'tan geri aldı ve antrenman boyunca farkı korumayı başardı.

Geriye kalanlara baktığımızda Andrea Iannone ise 1:39'luk zaman dilimine ulaşan son sürücü olarak seansı 3. sırada tamamladı.

Jonathan Rea dördüncü sırada yer alırken, onu Iker Lecuona, Sam Lowes, Scott Redding ve Andrea Locatelli takip etti.

Alvaro Bautista ve Danilo Petrucci ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.

Özellikle Rea'nin güçlü temposu dikkat çekerken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu her zaman olduğu gibi iddialı bir başlangıç yaptı.

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 20

1'39.744

   159.636
2 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 14

+0.022

1'39.766

 0.022 159.601
3 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 18

+0.223

1'39.967

 0.201 159.280
4 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 16

+0.304

1'40.048

 0.081 159.151
5 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 16

+0.497

1'40.241

 0.193 158.845
6 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 20

+0.603

1'40.347

 0.106 158.677
7 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 18

+0.605

1'40.349

 0.002 158.674
8 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 18

+0.660

1'40.404

 0.055 158.587
9 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 21

+0.692

1'40.436

 0.032 158.536
10 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 19

+0.704

1'40.448

 0.012 158.517
11 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 21

+0.775

1'40.519

 0.071 158.405
12 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 18

+0.789

1'40.533

 0.014 158.383
13 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 10

+0.825

1'40.569

 0.036 158.327
14 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 21

+0.831

1'40.575

 0.006 158.317
15 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 19

+1.028

1'40.772

 0.197 158.008
16 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 17

+1.067

1'40.811

 0.039 157.947
17 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 20

+1.069

1'40.813

 0.002 157.943
18 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 21

+1.724

1'41.468

 0.655 156.924
19 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 19

+1.748

1'41.492

 0.024 156.887
20
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 18

+1.871

1'41.615

 0.123 156.697
21 Japan T. Nagashima Honda World Superbike Team 49 Honda 20

+2.275

1'42.019

 0.404 156.076
22
K. Ryde OMG Racing
 33 Yamaha 14

+2.571

1'42.315

 0.296 155.625
23 United Kingdom T. Bridewell Honda Racing UK 46 Honda 14

+2.646

1'42.390

 0.075 155.511
24
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 17

+2.684

1'42.428

 0.038 155.453
25 Italy A. Del Bianco GRT Racing Team 52 Yamaha 18

+2.689

1'42.433

 0.005 155.445
26 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 14

+2.826

1'42.570

 0.137 155.238
27 San Marino L. Bernardi MotoXRacing 91 Yamaha 17

+4.034

1'43.778

 1.208 153.431
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