WSBK Jerez 1. antrenman seansı: Toprak az farkla ikinci, Bulega zirvede

Jerez'de koşulan Dünya Superbike Şampiyonası'nın 1. antrenmanında Nicolo Bulega, Toprak Razgatlıoğlu'nu sadece 0.022 saniyelik bir farkla geride bırakarak en hızlı zamanı kaydetti.



Bulega, antrenman seansında 1:39 seviyelerine inen ilk isim olmasına rağmen, Razgatlıoğlu kısa süre sonra zirve rakibini geçerek zirveye yerleşti.



Ancak sonrasında Bulega, liderliği Toprak'tan geri aldı ve antrenman boyunca farkı korumayı başardı.

Geriye kalanlara baktığımızda Andrea Iannone ise 1:39'luk zaman dilimine ulaşan son sürücü olarak seansı 3. sırada tamamladı.

Jonathan Rea dördüncü sırada yer alırken, onu Iker Lecuona, Sam Lowes, Scott Redding ve Andrea Locatelli takip etti.



Alvaro Bautista ve Danilo Petrucci ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.



Özellikle Rea'nin güçlü temposu dikkat çekerken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu her zaman olduğu gibi iddialı bir başlangıç yaptı.



