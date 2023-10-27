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World Superbike Jerez
Antrenman raporu

WSBK Jerez 1. antrenman: Sadece 4 sürücünün zaman turu kaydettiği seansta Mercado lider

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın son ayağı olan Jerez hafta sonunda 1. antrenman seansında sadece 4 sürücü zaman turu kaydederken en hızlı derece Leandro Mercado'dan geldi.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Leandro Mercado, MIE Racing Honda Team

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası, sezonun 12. ve son ayağı için İspanya'nın Jerez Pisti'ne gelirken; sezonun son hafta sonu sabah saatlerinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı.

Ancak sezonun son 1. antrenman seansında fazla aksiyon göremedik zira pist ıslaktı. WSBK seansından hemen önceki WSSP seansında da sürücüler ıslak zemin yüzünden pitte kalmışlardı. WSBK 1. antrenman seansında da durum pek farklı değildi ve sadece 4 kişi piste çıkarak zaman turu kaydetti. 

Seansın sonuna doğru koşullar biraz daha iyileşmeye başladı ve derecesini bu noktada kaydeden Leandro Mercado, 2:01.309 ile seansın en hızlısı oldu. 

Onun 0.4 saniye kadar gerisinde Michael van der Mark yer alırken, Florian Alt ve Oliver Konig zaman turu kaydeden diğer sürücüler oldular. 

Başka bir yağmur geçişi yaşanmadığı müddetçe öğleden sonra gerçekleştirilecek 2. antrenman seansının kuru şartlarda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu seans elbette çok daha yoğun geçecektir ve daha temsili olacaktır. 

 
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