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Yarış ayak raporu
World Superbike Cremona

WSBK İtalya 1. yarış: Kırmızı bayrakla biten yarışta zafer Petrucci'nin oldu

World Superbike İtalya'daki ilk yarışta zafer Danilo Petrucci'nin oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Danilo Petrucci, Barni Racing Team

Danilo Petrucci, Barni Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

23 turluk yarışın başlamasının ardından Nicolo Bulega, pole pozisyonundaki yerini koruyarak ilk virajı lider döndü. 

Ancak 2 tur sonra, yarışa Bulega'nın yanından başlayan Andrea Iannone iyi bir atakla liderliğe yükselmeyi başardı.

Bu esnada Tito Rabat, 10. virajda yaptığı bir kazayla yarışa veda etti.

Yarışa 3. sıradan başlayan Danilo Petrucci, 19 tur kala Iannone'yi geçti ve liderlik bir kez daha el değiştirmiş oldu.

Sam Lowes da kaza yaparak seansı erken tamamlamak zorunda kaldı.

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

15 tur kala yarışa ikinci sırada devam eden Iannone de, 7. virajda kaza yaparak yarışa veda etti.

Hemen ardından üçüncü sıradaki Alex Lowes'un da aynı virajda kaza yapmasının ardından podyumdan bir isim daha eksilmiş oldu.

6 tur kala yarışta teknik problemlerden dolayı kırmızı bayraklar çıktı ve yarış bu şekilde sona erdi.

Yarışta zafere ulaşan isim Petrucci olurken, podyumu Bulega ve Alvaro Bautista tamamladı.

Iker Lecuona dördüncü olurken, Axel Bassani beşinci ve Xavi Vierge altıncı oldu.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler Michael Van der Mark, Garrett Gerloff, Michael Ruben Rinaldi ve Remy Gardner oldu.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 1

-

       25
2 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 1

+2.225

2.225

 2.225     20
3 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 1

+6.487

6.487

 4.262     16
4 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 1

+7.187

7.187

 0.700     13
5 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 1

+9.753

9.753

 2.566     11
6 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 1

+9.449

9.449

       10
7 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 1

+10.003

10.003

 0.554     9
8 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 1

+11.727

11.727

 1.724     8
9 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 1

+16.397

16.397

 4.670     7
10 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 1

+16.537

16.537

 0.140     6
11
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 1

+16.991

16.991

 0.454     5
12 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 1

+18.465

18.465

 1.474     4
13 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 1

+26.010

26.010

 7.545     3
14 Germany M. Reiterberger ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 37 BMW 1

+27.573

27.573

 1.563     2
15 Italy A. Del Bianco MotoXRacing 52 Yamaha 1

+29.539

29.539

 1.966     1
16 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 1

+34.671

34.671

 5.132      
17 Germany M. Fritz GRT Racing Team 17 Yamaha 1

+36.989

36.989

 2.318      
18 United Kingdom T. Bridewell Honda Racing UK 46 Honda 1

+44.093

44.093

 7.104      
19
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 1

+44.584

44.584

 0.491      
20 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 1

1 lap

        
dnf United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 1

 

     Yarış dışı  
dnf Italy N. Canepa Pata Prometeon Yamaha 59 Yamaha 1

 

     Yarış dışı  
dnf Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 1

 

     Yarış dışı  
dnf United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 1

 

     Yarış dışı  
dnf Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 0

 

     Yarış dışı  
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