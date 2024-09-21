WSBK İtalya 1. yarış: Kırmızı bayrakla biten yarışta zafer Petrucci'nin oldu
World Superbike İtalya'daki ilk yarışta zafer Danilo Petrucci'nin oldu.
Danilo Petrucci, Barni Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
23 turluk yarışın başlamasının ardından Nicolo Bulega, pole pozisyonundaki yerini koruyarak ilk virajı lider döndü.
Ancak 2 tur sonra, yarışa Bulega'nın yanından başlayan Andrea Iannone iyi bir atakla liderliğe yükselmeyi başardı.
Bu esnada Tito Rabat, 10. virajda yaptığı bir kazayla yarışa veda etti.
Yarışa 3. sıradan başlayan Danilo Petrucci, 19 tur kala Iannone'yi geçti ve liderlik bir kez daha el değiştirmiş oldu.
Sam Lowes da kaza yaparak seansı erken tamamlamak zorunda kaldı.
Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
15 tur kala yarışa ikinci sırada devam eden Iannone de, 7. virajda kaza yaparak yarışa veda etti.
Hemen ardından üçüncü sıradaki Alex Lowes'un da aynı virajda kaza yapmasının ardından podyumdan bir isim daha eksilmiş oldu.
6 tur kala yarışta teknik problemlerden dolayı kırmızı bayraklar çıktı ve yarış bu şekilde sona erdi.
Yarışta zafere ulaşan isim Petrucci olurken, podyumu Bulega ve Alvaro Bautista tamamladı.
Iker Lecuona dördüncü olurken, Axel Bassani beşinci ve Xavi Vierge altıncı oldu.
İlk 10'u tamamlayan diğer isimler Michael Van der Mark, Garrett Gerloff, Michael Ruben Rinaldi ve Remy Gardner oldu.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|1
|
-
|25
|2
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|1
|
+2.225
2.225
|2.225
|20
|3
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|1
|
+6.487
6.487
|4.262
|16
|4
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|1
|
+7.187
7.187
|0.700
|13
|5
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|1
|
+9.753
9.753
|2.566
|11
|6
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|1
|
+9.449
9.449
|10
|7
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|1
|
+10.003
10.003
|0.554
|9
|8
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|1
|
+11.727
11.727
|1.724
|8
|9
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|1
|
+16.397
16.397
|4.670
|7
|10
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|1
|
+16.537
16.537
|0.140
|6
|11
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|1
|
+16.991
16.991
|0.454
|5
|12
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|1
|
+18.465
18.465
|1.474
|4
|13
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|1
|
+26.010
26.010
|7.545
|3
|14
|M. Reiterberger ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|37
|BMW
|1
|
+27.573
27.573
|1.563
|2
|15
|A. Del Bianco MotoXRacing
|52
|Yamaha
|1
|
+29.539
29.539
|1.966
|1
|16
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|1
|
+34.671
34.671
|5.132
|17
|M. Fritz GRT Racing Team
|17
|Yamaha
|1
|
+36.989
36.989
|2.318
|18
|T. Bridewell Honda Racing UK
|46
|Honda
|1
|
+44.093
44.093
|7.104
|19
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|1
|
+44.584
44.584
|0.491
|20
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|1
|
1 lap
|dnf
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|1
|
|Yarış dışı
|dnf
|N. Canepa Pata Prometeon Yamaha
|59
|Yamaha
|1
|
|Yarış dışı
|dnf
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|1
|
|Yarış dışı
|dnf
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|1
|
|Yarış dışı
|dnf
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|0
|
|Yarış dışı
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