WSBK İtalya 1. yarış: Kırmızı bayrakla biten yarışta zafer Petrucci'nin oldu

23 turluk yarışın başlamasının ardından Nicolo Bulega, pole pozisyonundaki yerini koruyarak ilk virajı lider döndü.

Ancak 2 tur sonra, yarışa Bulega'nın yanından başlayan Andrea Iannone iyi bir atakla liderliğe yükselmeyi başardı.

Bu esnada Tito Rabat, 10. virajda yaptığı bir kazayla yarışa veda etti.

Yarışa 3. sıradan başlayan Danilo Petrucci, 19 tur kala Iannone'yi geçti ve liderlik bir kez daha el değiştirmiş oldu.

Sam Lowes da kaza yaparak seansı erken tamamlamak zorunda kaldı.

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

15 tur kala yarışa ikinci sırada devam eden Iannone de, 7. virajda kaza yaparak yarışa veda etti.

Hemen ardından üçüncü sıradaki Alex Lowes'un da aynı virajda kaza yapmasının ardından podyumdan bir isim daha eksilmiş oldu.

6 tur kala yarışta teknik problemlerden dolayı kırmızı bayraklar çıktı ve yarış bu şekilde sona erdi.

Yarışta zafere ulaşan isim Petrucci olurken, podyumu Bulega ve Alvaro Bautista tamamladı.

Iker Lecuona dördüncü olurken, Axel Bassani beşinci ve Xavi Vierge altıncı oldu.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler Michael Van der Mark, Garrett Gerloff, Michael Ruben Rinaldi ve Remy Gardner oldu.