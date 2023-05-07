WSBK İspanya: Superpole yarışında zafer Bautista'nın, Toprak ikinci oldu

World Superbike'da sezonun 4. ayağı olan İspanya hafta sonunda Pazar günü pist üstü aksiyonu Superpole yarışı ile başladı.

Barselona'nın Montmelo Pisti'nde son iki gün hava oldukça sıcaktı ama bugün daha serin koşullar vardı, pistin üstünü bulutlar çevrelemişti. Ufak da olsa bir yağmur beklentisi de bulunuyordu.

Yarış öncesinde gridde Alvaro Bautista ilk sıradaydı. Dominique Aegerter ile Jonathan Rea ilk çizgiyi tamamlıyorlardı. Toprak Razgatlıoğlu ise 8. cebe yerleşti.

Formasyon turunun da tamamlanması ve sürücülerin gride yerleşmesiyle 10 turluk mücadele başladı. İlk cepten kalkan Bautista ideal bir start aldı ve ilk virajı lider döndü.

Fabrika Ducati'den Michael Ruben Rinaldi ise 2 sıra kazandı ve 2. sıraya çıktı. Böylelikle Ducati ilk virajı 1-2 dönmüş oldu.

Jonathan Rea üçüncüydü, Toprak ise tam ilk viraja gelinirken 4 sıra kazandı ve 4. sıraya yükseldi. İkinci sıradan kalkan Aegerter, dün olduğu gibi bugün de startın kaybeden ismiydi ve 6. sıraya geriledi.

Böylelikle ilk turu Bautista, Rinaldi, Rea, Toprak, Lowes, Aegerter ilk 6'sı ile tamamladık.

Yarış startı:

Toprak, ilk turun ardından Rea'nin üzerinde baskı kurmaya başladı ve 3. tura geldiğimizde ilk virajda geçişini yaparak 3. sıraya yükseldi.

Bu esnada Bautista, ön tarafta arkasındakilerden kopmaya başlamıştı.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışa süper başlayan Toprak, Rea'yi geçerek 3. sıraya çıkmasının ardından hemen 2. sıradaki Rinaldi'nin üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Dördüncü tura geldiğimizde ise Toprak, 10. virajda harika bir geçişe imza attı ve Rinaldi'ye de geçerek 2. sıraya yükseldi.

Muazzam bir 4 tur geride bırakan Toprak, 6 sıra kazanarak ikinciliğe yükselmiş oldu. Bu noktadan sonra Toprak'ın yapabileceği pek bir şey kalmamıştı çünkü Bautista çoktan 1.5 saniye kadar öndeydi ve temposu farklı bir seviyedeydi.

Bitime 3 tur kala yeniden Rinaldi-Toprak mücadelesi izledik. Rinaldi, son 3 tura girilirken ilk virajdaki atağıyla sırasını geri aldı. Birkaç viraj sonra, 5. virajda ise Toprak güzel bir atakla öne geçti ama ikili yan yana ilerlemeye devam ettiler. Son olarak 10. virajda Toprak daha geç frenledi ve sırasını korudu.

Pistin etrafını bulutların sardığını söylemiştik ve iki tur kala yağmur yağmaya başladı! Yağmur bayraklarının sallandığını görmeye başladık ama artık bitime sadece 2 tur kalmıştı.

Yağmurun başlamasıyla Rea atağa geçti ve Kawasaki sürücüsü, aynı turda hem Rinaldi hem de Toprak'ı geçerek ikinci sıraya çıktı.

Son tura geldiğimizde Toprak, ilk viraja gelinirken Rea'ye yeniden atak yaptı ve Rea, ilk virajın frenlemesinde kendi başına yere düştü! Rea'nin son turda düşmesiyle Toprak, ikinci sırasını kesinleştirmiş oldu.

Ön tarafta ise Bautista rahattı ve İspanyol sürücü, kendi evindeki 2. yarışta da zafere ulaştı. Son şampiyon, bu zaferle birlikte hafta sonunun son yarışına da ilk sıradan başlamaya hak kazanmış oldu.

8. sıradan start alan Toprak, ilk 4 turda muazzam geçişlere imza attı ve 2. sırada finiş gördü. Temsilcimiz, bugün gerçekleştirilecek 2. yarışa 2. sıradan başlayacak.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, yağmurun getirdiği ufak kaostan çok iyi faydalandı ve son 2 turdaki ataklarıyla yarışı 3. sırada tamamladı.

Fabrika Honda'da Iker Lecuona dördüncü olurken; Alex Lowes, Aegerter ve Garrett Gerloff onları takip ettiler. Son 2 turda büyük tempo kaybı yaşayan Rinaldi ise 8. sırada finiş gördü.

WSBK İspanya hafta sonunda 2. yarış TSi 15.00'te başlayacak.

Yarış sonucu: