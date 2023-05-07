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World Superbike / Barselona Yarış raporu

WSBK İspanya: Superpole yarışında zafer Bautista'nın, Toprak ikinci oldu

2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan İspanya hafta sonunda Superpole yarışını Alvaro Bautista kazandı. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 8. sıradan başladığı yarışta güçlü bir performans sergiledi ve damalı bayrağı 2. sırada gördü.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

World Superbike'da sezonun 4. ayağı olan İspanya hafta sonunda Pazar günü pist üstü aksiyonu Superpole yarışı ile başladı. 

1. yarış raporu:

Barselona'nın Montmelo Pisti'nde son iki gün hava oldukça sıcaktı ama bugün daha serin koşullar vardı, pistin üstünü bulutlar çevrelemişti. Ufak da olsa bir yağmur beklentisi de bulunuyordu. 

Yarış öncesinde gridde Alvaro Bautista ilk sıradaydı. Dominique Aegerter ile Jonathan Rea ilk çizgiyi tamamlıyorlardı. Toprak Razgatlıoğlu ise 8. cebe yerleşti. 

Formasyon turunun da tamamlanması ve sürücülerin gride yerleşmesiyle 10 turluk mücadele başladı. İlk cepten kalkan Bautista ideal bir start aldı ve ilk virajı lider döndü.

Fabrika Ducati'den Michael Ruben Rinaldi ise 2 sıra kazandı ve 2. sıraya çıktı. Böylelikle Ducati ilk virajı 1-2 dönmüş oldu. 

Jonathan Rea üçüncüydü, Toprak ise tam ilk viraja gelinirken 4 sıra kazandı ve 4. sıraya yükseldi. İkinci sıradan kalkan Aegerter, dün olduğu gibi bugün de startın kaybeden ismiydi ve 6. sıraya geriledi.

Böylelikle ilk turu Bautista, Rinaldi, Rea, Toprak, Lowes, Aegerter ilk 6'sı ile tamamladık. 

Yarış startı: 

 

Toprak, ilk turun ardından Rea'nin üzerinde baskı kurmaya başladı ve 3. tura geldiğimizde ilk virajda geçişini yaparak 3. sıraya yükseldi. 

Bu esnada Bautista, ön tarafta arkasındakilerden kopmaya başlamıştı. 

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışa süper başlayan Toprak, Rea'yi geçerek 3. sıraya çıkmasının ardından hemen 2. sıradaki Rinaldi'nin üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Dördüncü tura geldiğimizde ise Toprak, 10. virajda harika bir geçişe imza attı ve Rinaldi'ye de geçerek 2. sıraya yükseldi. 

Muazzam bir 4 tur geride bırakan Toprak, 6 sıra kazanarak ikinciliğe yükselmiş oldu. Bu noktadan sonra Toprak'ın yapabileceği pek bir şey kalmamıştı çünkü Bautista çoktan 1.5 saniye kadar öndeydi ve temposu farklı bir seviyedeydi. 

Bitime 3 tur kala yeniden Rinaldi-Toprak mücadelesi izledik. Rinaldi, son 3 tura girilirken ilk virajdaki atağıyla sırasını geri aldı. Birkaç viraj sonra, 5. virajda ise Toprak güzel bir atakla öne geçti ama ikili yan yana ilerlemeye devam ettiler. Son olarak 10. virajda Toprak daha geç frenledi ve sırasını korudu. 

Pistin etrafını bulutların sardığını söylemiştik ve iki tur kala yağmur yağmaya başladı! Yağmur bayraklarının sallandığını görmeye başladık ama artık bitime sadece 2 tur kalmıştı. 

Yağmurun başlamasıyla Rea atağa geçti ve Kawasaki sürücüsü, aynı turda hem Rinaldi hem de Toprak'ı geçerek ikinci sıraya çıktı. 

Son tura geldiğimizde Toprak, ilk viraja gelinirken Rea'ye yeniden atak yaptı ve Rea, ilk virajın frenlemesinde kendi başına yere düştü! Rea'nin son turda düşmesiyle Toprak, ikinci sırasını kesinleştirmiş oldu. 

 

Ön tarafta ise Bautista rahattı ve İspanyol sürücü, kendi evindeki 2. yarışta da zafere ulaştı. Son şampiyon, bu zaferle birlikte hafta sonunun son yarışına da ilk sıradan başlamaya hak kazanmış oldu. 

8. sıradan start alan Toprak, ilk 4 turda muazzam geçişlere imza attı ve 2. sırada finiş gördü. Temsilcimiz, bugün gerçekleştirilecek 2. yarışa 2. sıradan başlayacak. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, yağmurun getirdiği ufak kaostan çok iyi faydalandı ve son 2 turdaki ataklarıyla yarışı 3. sırada tamamladı. 

Fabrika Honda'da Iker Lecuona dördüncü olurken; Alex Lowes, Aegerter ve Garrett Gerloff onları takip ettiler. Son 2 turda büyük tempo kaybı yaşayan Rinaldi ise 8. sırada finiş gördü. 

WSBK İspanya hafta sonunda 2. yarış TSi 15.00'te başlayacak. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alvaro Bautista 10 -      
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 10 2.110 2.110 2.110  
3 Italy Andrea Locatelli 10 2.385 2.385 0.275  
4 Spain Iker Lecuona 10 2.868 2.868 0.483  
5 United Kingdom Alex Lowes 10 2.965 2.965 0.097  
6 Switzerland Dominique Aegerter 10 3.257 3.257 0.292  
7 United States Garrett Gerloff 10 3.398 3.398 0.141  
8 Italy Michael Ruben Rinaldi 10 4.102 4.102 0.704  
9 Spain Xavi Vierge 10 4.884 4.884 0.782  
10 Italy Axel Bassani 10 6.031 6.031 1.147  
11 Italy Danilo Petrucci 10 6.154 6.154 0.123  
12 United Kingdom Scott Redding 10 9.424 9.424 3.270  
13 Germany Philipp Oettli 10 10.428 10.428 1.004  
14 Bradley Ray 10 14.325 14.325 3.897  
15 Ivo Miguel 10 14.441 14.441 0.116  
16 Malaysia Hafizh Syahrin 10 21.393 21.393 6.952  
17 Italy Lorenzo Baldassari 10 23.623 23.623 2.230  
18 France Loris Baz 10 26.209 26.209 2.586  
19 United Kingdom Tom Sykes 10 26.566 26.566 0.357  
20 Spain Isaac Viñales 10 34.300 34.300 7.734  
  Australia Remy Gardner 0        
  United Kingdom Jonathan Rea 0        
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