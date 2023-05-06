WSBK İspanya: Bautista yarım saniye farkla pole pozisyonunda, Toprak sekizinci

World Superbike'da sezonun 4. ayağı olan İspanya Grand Prix'si öncesinde sıralama turları bugün gerçekleştirildi. Barselona'nın Montmelo Pisti'nde sürüş yapan WSBK sürücülerini yine oldukça sıcak koşullar karşıladı. FIM ve WSBK, İspanya hafta sonu öncesinde motosikletlerde bazı düzenlemelere gittiler ve Ducati'nin maksimum devir limiti 250 rpm kadar azaltılırken, Kawasaki'nin ise minimum devir limiti 250 rpm kadar artırıldı.

Ancak Ducati, beklendiği gibi zirveyi bırakmadı ve bu hafta sonu öncesinde Ducati ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıklayan Alvaro Bautista, kendi evinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonuna uzandı. 15 dakikalık Superpole seansında ilk denemelerin ardından Bautista, 1:40264'lük derecesiyle ilk sıradaydı. Dominique Aegerter ikinci, Honda sürücüsü Iker Lecuona ise üçüncüydü. Toprak ise ilk denemelerin sonrasında altıncı sıradaydı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın son dakikalarında sürücüler ikinci denemeleri için piste çıktılar ve Kawasaki sürücüsü Alex Lowes'un kazası nedeniyle bazı sürücülerin ikinci denemeleri yarıda kaldı.

Lowes'un kazası nedeniyle çıkan kırmızı bayraklar, yeşile döndüler ve bitime 2 dakika 21 saniye kala seans yeniden başladı.

Böylelikle sürücüler son bir tur için zaman buldular. Bautista son saniyelerde piste çıkmadı, rakipleri ise son denemelerinde ona sadece yarım saniye kadar yaklaşabildiler.

Böylelikle pole pozisyonu Bautista'ya gitmiş oldu. İspanyol sürücü, ilk denemelerde kaydettiği 1:40.264'lük derecesiyle en hızlı isim oldu.

Aegerter seansı 0.473 saniye geride ikinci sırada noktaladı ve en hızlı Yamaha sürücüsü konumundaydı.

Hafta sonu öncesinde düzenlemelerle güç kazanan ve şasisine güncellemeler getiren Kawasaki'de Jonathan Rea üçüncü sırayı aldı. Rea, ikinci sırayı sadece 0.024 saniye farkla kaçırdı.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista'nın takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi dördüncü en hızlı zamanı kaydetti. Onun arkasında ise Iker Lecuona, Alex Lowes ve Remy Gardner yer aldı.

Zorlu bir seans geçiren temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise Superpole seansında 8. sırayı aldı. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise 10. sıradaydı.

Seans sonucu:

Güncelleme: Scott Redding 3 sıra grid cezası aldı ve 16. sıraya geriledi.