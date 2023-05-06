WSBK İspanya: Bautista yarım saniye farkla pole pozisyonunda, Toprak sekizinci
2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Barselona hafta sonunda sıralama turlarında pole pozisyonu fabrika Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'nın oldu. Kendi evinde gerçekleştirilen sıralama seansında tur rekorunu kıran Bautista, yarım saniye farkla en hızlı isimdi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise zorlu bir seansı arkasında bıraktı ve 8. oldu.
World Superbike'da sezonun 4. ayağı olan İspanya Grand Prix'si öncesinde sıralama turları bugün gerçekleştirildi. Barselona'nın Montmelo Pisti'nde sürüş yapan WSBK sürücülerini yine oldukça sıcak koşullar karşıladı.
FIM ve WSBK, İspanya hafta sonu öncesinde motosikletlerde bazı düzenlemelere gittiler ve Ducati'nin maksimum devir limiti 250 rpm kadar azaltılırken, Kawasaki'nin ise minimum devir limiti 250 rpm kadar artırıldı.
Ancak Ducati, beklendiği gibi zirveyi bırakmadı ve bu hafta sonu öncesinde Ducati ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıklayan Alvaro Bautista, kendi evinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonuna uzandı.
15 dakikalık Superpole seansında ilk denemelerin ardından Bautista, 1:40264'lük derecesiyle ilk sıradaydı. Dominique Aegerter ikinci, Honda sürücüsü Iker Lecuona ise üçüncüydü. Toprak ise ilk denemelerin sonrasında altıncı sıradaydı.
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Seansın son dakikalarında sürücüler ikinci denemeleri için piste çıktılar ve Kawasaki sürücüsü Alex Lowes'un kazası nedeniyle bazı sürücülerin ikinci denemeleri yarıda kaldı.
Lowes'un kazası nedeniyle çıkan kırmızı bayraklar, yeşile döndüler ve bitime 2 dakika 21 saniye kala seans yeniden başladı.
Böylelikle sürücüler son bir tur için zaman buldular. Bautista son saniyelerde piste çıkmadı, rakipleri ise son denemelerinde ona sadece yarım saniye kadar yaklaşabildiler.
Böylelikle pole pozisyonu Bautista'ya gitmiş oldu. İspanyol sürücü, ilk denemelerde kaydettiği 1:40.264'lük derecesiyle en hızlı isim oldu.
Aegerter seansı 0.473 saniye geride ikinci sırada noktaladı ve en hızlı Yamaha sürücüsü konumundaydı.
Hafta sonu öncesinde düzenlemelerle güç kazanan ve şasisine güncellemeler getiren Kawasaki'de Jonathan Rea üçüncü sırayı aldı. Rea, ikinci sırayı sadece 0.024 saniye farkla kaçırdı.
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bautista'nın takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi dördüncü en hızlı zamanı kaydetti. Onun arkasında ise Iker Lecuona, Alex Lowes ve Remy Gardner yer aldı.
Zorlu bir seans geçiren temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise Superpole seansında 8. sırayı aldı. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise 10. sıradaydı.
Seans sonucu:
Güncelleme: Scott Redding 3 sıra grid cezası aldı ve 16. sıraya geriledi.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Alvaro Bautista
|7
|1'40.264
|166.133
|2
|Dominique Aegerter
|7
|1'40.737
|0.473
|0.473
|165.353
|3
|Jonathan Rea
|7
|1'40.761
|0.497
|0.024
|165.313
|4
|Michael Ruben Rinaldi
|7
|1'40.771
|0.507
|0.010
|165.297
|5
|Iker Lecuona
|6
|1'40.783
|0.519
|0.012
|165.277
|6
|Alex Lowes
|3
|1'40.971
|0.707
|0.188
|164.970
|7
|Remy Gardner
|7
|1'41.071
|0.807
|0.100
|164.806
|8
|Toprak Razgatlıoğlu
|6
|1'41.122
|0.858
|0.051
|164.723
|9
|Garrett Gerloff
|7
|1'41.141
|0.877
|0.019
|164.692
|10
|Andrea Locatelli
|6
|1'41.233
|0.969
|0.092
|164.543
|11
|Danilo Petrucci
|7
|1'41.420
|1.156
|0.187
|164.239
|12
|Xavi Vierge
|7
|1'41.423
|1.159
|0.003
|164.234
|13
|Scott Redding
|7
|1'41.703
|1.439
|0.280
|163.782
|14
|Axel Bassani
|6
|1'41.834
|1.570
|0.131
|163.572
|15
|Philipp Oettli
|7
|1'41.965
|1.701
|0.131
|163.361
|16
|Loris Baz
|7
|1'42.028
|1.764
|0.063
|163.261
|17
|Lorenzo Baldassari
|6
|1'42.197
|1.933
|0.169
|162.991
|18
|Eric Granado
|6
|1'42.297
|2.033
|0.100
|162.831
|19
|Bradley Ray
|4
|1'42.307
|2.043
|0.010
|162.815
|20
|Ivo Miguel
|7
|1'42.399
|2.135
|0.092
|162.669
|21
|Hafizh Syahrin
|6
|1'42.456
|2.192
|0.057
|162.579
|22
|Tom Sykes
|5
|1'42.609
|2.345
|0.153
|162.336
|23
|Oliver Konig
|7
|1'43.055
|2.791
|0.446
|161.634
|24
|Isaac Viñales
|7
|1'43.862
|3.598
|0.807
|160.378
|Gabriele Ruiu
|0
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