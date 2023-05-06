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World Superbike / Barselona Sıralama turları raporu

WSBK İspanya: Bautista yarım saniye farkla pole pozisyonunda, Toprak sekizinci

2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Barselona hafta sonunda sıralama turlarında pole pozisyonu fabrika Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'nın oldu. Kendi evinde gerçekleştirilen sıralama seansında tur rekorunu kıran Bautista, yarım saniye farkla en hızlı isimdi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise zorlu bir seansı arkasında bıraktı ve 8. oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

World Superbike'da sezonun 4. ayağı olan İspanya Grand Prix'si öncesinde sıralama turları bugün gerçekleştirildi. Barselona'nın Montmelo Pisti'nde sürüş yapan WSBK sürücülerini yine oldukça sıcak koşullar karşıladı. 

FIM ve WSBK, İspanya hafta sonu öncesinde motosikletlerde bazı düzenlemelere gittiler ve Ducati'nin maksimum devir limiti 250 rpm kadar azaltılırken, Kawasaki'nin ise minimum devir limiti 250 rpm kadar artırıldı. 

Detaylar:

Ancak Ducati, beklendiği gibi zirveyi bırakmadı ve bu hafta sonu öncesinde Ducati ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıklayan Alvaro Bautista, kendi evinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonuna uzandı. 

15 dakikalık Superpole seansında ilk denemelerin ardından Bautista, 1:40264'lük derecesiyle ilk sıradaydı. Dominique Aegerter ikinci, Honda sürücüsü Iker Lecuona ise üçüncüydü. Toprak ise ilk denemelerin sonrasında altıncı sıradaydı. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın son dakikalarında sürücüler ikinci denemeleri için piste çıktılar ve Kawasaki sürücüsü Alex Lowes'un kazası nedeniyle bazı sürücülerin ikinci denemeleri yarıda kaldı. 

Lowes'un kazası nedeniyle çıkan kırmızı bayraklar, yeşile döndüler ve bitime 2 dakika 21 saniye kala seans yeniden başladı. 

Böylelikle sürücüler son bir tur için zaman buldular. Bautista son saniyelerde piste çıkmadı, rakipleri ise son denemelerinde ona sadece yarım saniye kadar yaklaşabildiler. 

Böylelikle pole pozisyonu Bautista'ya gitmiş oldu. İspanyol sürücü, ilk denemelerde kaydettiği 1:40.264'lük derecesiyle en hızlı isim oldu. 

Aegerter seansı 0.473 saniye geride ikinci sırada noktaladı ve en hızlı Yamaha sürücüsü konumundaydı. 

Hafta sonu öncesinde düzenlemelerle güç kazanan ve şasisine güncellemeler getiren Kawasaki'de Jonathan Rea üçüncü sırayı aldı. Rea, ikinci sırayı sadece 0.024 saniye farkla kaçırdı. 

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista'nın takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi dördüncü en hızlı zamanı kaydetti. Onun arkasında ise Iker Lecuona, Alex Lowes ve Remy Gardner yer aldı. 

Zorlu bir seans geçiren temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise Superpole seansında 8. sırayı aldı. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise 10. sıradaydı. 

Seans sonucu: 

Güncelleme: Scott Redding 3 sıra grid cezası aldı ve 16. sıraya geriledi. 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alvaro Bautista 7 1'40.264     166.133
2 Switzerland Dominique Aegerter 7 1'40.737 0.473 0.473 165.353
3 United Kingdom Jonathan Rea 7 1'40.761 0.497 0.024 165.313
4 Italy Michael Ruben Rinaldi 7 1'40.771 0.507 0.010 165.297
5 Spain Iker Lecuona 6 1'40.783 0.519 0.012 165.277
6 United Kingdom Alex Lowes 3 1'40.971 0.707 0.188 164.970
7 Australia Remy Gardner 7 1'41.071 0.807 0.100 164.806
8 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 6 1'41.122 0.858 0.051 164.723
9 United States Garrett Gerloff 7 1'41.141 0.877 0.019 164.692
10 Italy Andrea Locatelli 6 1'41.233 0.969 0.092 164.543
11 Italy Danilo Petrucci 7 1'41.420 1.156 0.187 164.239
12 Spain Xavi Vierge 7 1'41.423 1.159 0.003 164.234
13 United Kingdom Scott Redding 7 1'41.703 1.439 0.280 163.782
14 Italy Axel Bassani 6 1'41.834 1.570 0.131 163.572
15 Germany Philipp Oettli 7 1'41.965 1.701 0.131 163.361
16 France Loris Baz 7 1'42.028 1.764 0.063 163.261
17 Italy Lorenzo Baldassari 6 1'42.197 1.933 0.169 162.991
18 Brazil Eric Granado 6 1'42.297 2.033 0.100 162.831
19 Bradley Ray 4 1'42.307 2.043 0.010 162.815
20 Ivo Miguel 7 1'42.399 2.135 0.092 162.669
21 Malaysia Hafizh Syahrin 6 1'42.456 2.192 0.057 162.579
22 United Kingdom Tom Sykes 5 1'42.609 2.345 0.153 162.336
23 Czech Republic Oliver Konig 7 1'43.055 2.791 0.446 161.634
24 Spain Isaac Viñales 7 1'43.862 3.598 0.807 160.378
  Italy Gabriele Ruiu 0        
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