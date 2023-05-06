WSBK İspanya: Bautista kendi evinde rahat kazandı, Toprak son turdaki geçişiyle ikinci

World Superbike'da sezonun 4. ayağı olan İspanya hafta sonunda 1. yarış bugün gerçekleştirildi. Barselona'nın Montmelo Pisti'nde sürüş yapan WSBK sürücülerini yine oldukça sıcak koşullar karşıladı. Asfalt sıcaklığı 50 dereceye yaklaşıyordu.

FIM ve WSBK, İspanya hafta sonu öncesinde motosikletlerde bazı düzenlemelere gittiler ve Ducati'nin maksimum devir limiti 250 rpm kadar azaltılırken, Kawasaki'nin ise minimum devir limiti 250 rpm kadar artırıldı.

Ancak Ducati pek yavaşlamış gibi değildi ve yarış öncesinde gridde Alvaro Bautista ilk sıradaydı. Dominique Aegerter ile Jonathan Rea ilk çizgiyi tamamlıyorlardı. Toprak Razgatlıoğlu ise 8. cebe yerleşti.

Yarış raporu

Formasyon turunun da tamamlanması ve sürücülerin gride yerleşmesiyle 20 turluk mücadele başladı. İlk cepten kalkan Bautista ideal bir start aldı ve ilk virajı lider döndü. Fabrika Ducati'den Michael Ruben Rinaldi ise 2 sıra kazandı ve 2. sıraya çıktı. Böylelikle Ducati ilk virajı 1-2 dönmüş oldu.

Jonathan Rea üçüncüydü.10. sıradan kalkan Andrea Locatelli ise dördüncü sıraya yükselmişti! Temsilcimiz Toprak ise takım arkadaşının hemen arkasındaydı ve 3 sıra kazanarak 5. sıraya çıkmıştı.

Starın kaybedeni 4 sıra gerileyen Aegerter oldu.

Böylelikle ilk turu Bautista, Rinaldi, Rea, Locatelli, Toprak, Aegerter ilk 5'i ile tamamladık. Toprak, ikinci turda hemen ilk virajda takım arkadaşını ve 4. sıraya yerleşti.

Toprak'ın 2. turdaki atağı:

Üçüncü turda ise kırmızı bayraklar çıktı ve Toprak'ın bu güzel startı boşa gitmiş oldu. Brezilyalı sürücü Eric Granado 11. virajda ciddi bir kaza yaptığından dolayı kırmızı bayraklar çıktı ve yarış durduruldu.

Granado'nun bilinci açıktı ama acı içinde olduğu belliydi. Görevliler hemen kendisini sedyeye aldılar ve 26 yaşındaki sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kırmızı bayrakların ardından 17 turluk bir mücadele izleyeceğimiz açıklandı ve gridde ilk 5 şöyleydi: Bautista, Rinaldi, Rea, Toprak, Locatelli.

Yarışın ikinci startında Ducati'ler ilk iki sırayı korudular. Axel Bassani ise üçüncü sıraya sıçradı. Rea dördüncü, Toprak beşinciydi.

Sonraki turda Bassani, ikinci sıra için Rinaldi'ye atak yaptı ve ikili 3. virajda ciddi bir temas yaşadı ama ikisi de motosikletlerinde kalmayı başardı.

Sonrasında 10. virajda iki sürücü arasında bir temas daha yaşandı ve Rinaldi yerde kaldı! Geleceğiyle ilgili bir çok söylenti olan ve koltuğunu koruma baskısı ile yarışan Rinaldi, böylelikle yarışa veda etmiş oldu.

Bassani, bu temasta "sorumsuz sürüş" gerekçesiyle uzun tur cezası aldı. Böylelikle hem Rinaldi hem de Bassani podyum mücadelesinin dışında kaldılar.

Rea ikinci, Toprak üçüncü sıraya çıktı ve Toprak, Rea'yi yakından takip etmeye başladı Ön tarafta ise Bautista farkı 6 saniyeye kadar çıkarmıştı ve oldukça rahattı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kalan turlarda da Bautista'yı durdurabilen olmadı ve İspanyol sürücü, kendi evindeki yarışı 10 saniyelik bir farkla rahat şekilde kazandı. Böylelikle Bautista, bu sezondaki 10. yarışta 9. zaferini almış oldu.

Jonathan Rea, son tura kadar Toprak'ın baskısına çok iyi dayanmıştı ama Toprak, son turda ilk virajda oldukça geç frenleyerek harika bir geçişe imza attı ve ikinci sırayı aldı.

Toprak, turun geri kalanında Rea'yi arkasında tuttu ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Rea ise podyumun son basamağında kendisine yer buldu.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dördüncü sırayı alırken; Aegerter ilk 5'i tamamladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Jerez'de fabrika Honda MotoGP takımı ile yarışan Iker Lecuona, kendisinin en iyi pistlerinden biri olan Montmelo'da 1. yarışı 6. sırada tamamladı.

Iker Lecuona, Team HRC Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rinaldi ile temas yaşamasının ardından uzun tur cezası alan Bassani finiş çizgisini 7. sırada geçti. Xavi Vierge, Garrett Gerloff ve Daniel Petrucci ise ilk 10'u tamamladılar.

Yarış sonucu: