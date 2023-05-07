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WSBK İspanya 2. yarış: Bautista kendi evinde 3/3 yaptı, Toprak son virajda ikinci sırayı aldı!

2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan İspanya hafta sonunda 2. yarışı Alvaro Bautista kazandı ve kendi evinde 3/3 yapmış oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

World Superbike'da sezonun 4. ayağı olan İspanya hafta sonunda Pazar günü pist üstü aksiyonu Superpole yarışı ile başlamıştı. 

Superpole raporu:

Superpole yarışının ardından sıra 2. yarışa geldi.

Barselona'nın Montmelo Pisti'nde son iki gün hava oldukça sıcaktı ama bugün daha serin koşullar vardı, pistin üstünü bulutlar çevrelemişti. Ufak da olsa bir yağmur beklentisi de bulunuyordu ve formasyon turunda damlalar düştüğünü de gördük. Ancak sonrasında yağmur görmedik ve yarış kuru zeminde koşuldu. 

Yarış öncesinde Alvaro Bautista ilk sıradaydı, Toprak Razgatlıoğlu ise ikinci cepteydi. Onun arkasında Andrea Locatelli vardı. Superpole yarışında kaza yapan Jonathan Rea ise 10. sıradaydı. 

Yağmur bayraklarının sallandığı formasyon turunun da tamamlanmasıyla 20 turluk yarış başladı. 

Toprak, startta ön lastiği çok iyi yerde tuttu ve aslında Bautista'dan daha iyi kalktı ancak Bautista, düzlüğün geri kalanında düzlük hızı avantajını kullanarak öne geçti ve ilk virajı lider döndü. 

Yarış startı:

 

Ancak Toprak mücadeleyi bırakmadı. Temsilcimiz, frenlemede çok üstün olduğu 5. viraja gelindiğinde geç bir frenajla kendisi içeri attı ve Bautista'yı geçti. 

Toprak, 5. virajdaki geçişinin ardından ilk turun geri kalanında Bautista'yı arkasında da tuttu ama ilk turun sonunda 2. tura başlamak için ana düzlüğe çıktığımızda, Ducati'ler yine düzlük hızı avantajlarını kullandılar. 

İki Ducati birden ana düzlükte Toprak'ı geçti. Böylelikle 2. turun ilk virajı dönüldüğünde Bautista, Michael Ruben Rinaldi, Toprak, Alex Lowes, Andrea Locatelli ilk 5'i oluştu. 

Ducati'ler 2. turun başında ilk iki sıraya çıkıyor:

 

 

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu noktada Lowes'un vites artırdığını gördük. Kawasaki sürücüsü, ikinci tur bitmeden Toprak'ı geçti. Üçüncü turda ise Rinaldi'yi geçti ve ikinci sıraya yükseldi. 

Ancak Lowes'un bu güçlü temposu birkaç tur sonra kayboldu ve 7. tura geldiğimizde hem Rinaldi hem Toprak, Lowes'u geçmişlerdi. 

Böylelikle Bautista, Rinaldi, Toprak, Lowes, Locatelli ilk 5'i oluştu. Onuncu sıradan kalkan Rea ise bu noktada 6. sıraya kadar gelmişti. 

Lowes, Locatelli ve Rea; Toprak'ın hemen arkasındalardı ve 3. sıra için 4 kişilik bir mücadele izledik. Öndeki Ducati'ler ile Toprak arasındaki fark 2.5 saniyeye kadar çıkmıştı ve Toprak, önünden çok arkasına odaklanmak zorunda kalıyordu. 

Ancak temsilcimiz nispeten rahat bir şekilde üçüncü sırasına tutunmayı başardı. Ön tarafta ise Ducati dominasyonu söz konusuydu. 

FIM ve WSBK, İspanya hafta sonu öncesinde motosikletlerde bazı düzenlemelere gittiler ve Ducati'nin maksimum devir limiti 250 rpm kadar azaltılmıştı. Bu düzenlemelerin Ducati'yi durdurması zaten beklenmiyordu ama bu hafta sonu pistte de bu düzenlemenin bir işe yaramadığını görmüş olduk. 

Detaylar:

İlk turda liderliği Toprak'a kaybeden Bautista, ikinci turun başında yeniden ilk sıraya çıkmasının ardından arkasına bir daha bakmadı ve 2. yarışı da domine etti. 

Kendi evinde gerçekleştirilen hafta sonunda 3'te 3 yapan Bautista, böylelikle bu sezon gerçekleştirilen 12. yarışta 11. zaferini almış oldu ve şu ana kadar damalı bayrağı gördüğü tüm yarışları kazanma istatistiğini de sürdürmüş oldu. 

Bu hafta sonu öncesinde Ducati ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıklayan Alvaro Bautista, böylelikle şampiyonadaki avantajını da artırmış oldu. 

2023 WSBK Puan Durumu>>> 

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Geleceğinin belirsizliği nedeniyle baskı altında olan Rinaldi, ikinci sırayı alacak gibi duruyordu ve yarış boyunca ikinci sırada çok rahattı. Ancak son turda Rinaldi'ye yaklaşan Toprak, son virajda inanılmaz bir atak yaptı ve ikinci sırayı aldı! 

Böylelikle temsilcimiz bu hafta sonu 3 yarışta da 2. olarak podyuma çıktı. 

Rinaldi ise son turda Toprak'tan 1.8 saniye kadar daha yavaştı ve son virajda ikinci sırayı kaybederek, Ducati 1-2'sini bozmuş oldu. Rinaldi, yine de podyumun son basamağında kendine yer buldu. 

Toprak'ın son viraj geçişi: 

 

Alex Lowes dördüncü sırayı alırken, Jonathan Rea ilk 5'i tamamladı. Honda'dan Xavi Vierge kendi evindeki son yarışta 6. sırayı alırken, Toprak'ın takım arkadaşı Locatelli yedinciydi. 

Dominique Aegerter, Iker Lecuona ve Garrett Gerloff ilk 10'u tamamladılar. 

2023 WSBK sezonu, 4 Haziran'da Misano yarışı ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Spain Alvaro Bautista 20 -     25
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 20 8.583 8.583 8.583 20
3 Italy Michael Ruben Rinaldi 20 8.643 8.643 0.060 16
4 United Kingdom Alex Lowes 20 11.366 11.366 2.723 13
5 United Kingdom Jonathan Rea 20 12.824 12.824 1.458 11
6 Spain Xavi Vierge 20 15.242 15.242 2.418 10
7 Italy Andrea Locatelli 20 15.771 15.771 0.529 9
8 Switzerland Dominique Aegerter 20 16.516 16.516 0.745 8
9 Spain Iker Lecuona 20 18.946 18.946 2.430 7
10 United States Garrett Gerloff 20 19.637 19.637 0.691 6
11 Italy Axel Bassani 20 21.561 21.561 1.924 5
12 Italy Danilo Petrucci 20 23.410 23.410 1.849 4
13 Australia Remy Gardner 20 25.255 25.255 1.845 3
14 Germany Philipp Oettli 20 29.381 29.381 4.126 2
15 Bradley Ray 20 34.437 34.437 5.056 1
16 France Loris Baz 20 37.717 37.717 3.280  
17 Ivo Miguel 20 37.757 37.757 0.040  
  Italy Lorenzo Baldassari 0        
  United Kingdom Scott Redding 0        
  Spain Isaac Viñales 0        
  Malaysia Hafizh Syahrin 0        
  United Kingdom Tom Sykes 0        
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