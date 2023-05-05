WSBK İspanya 2. antrenman: Bautista zirveye geri döndü, Ducati 1-2
2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Barselona hafta sonunda Cuma gününü şampiyona lideri Alvaro Bautista zirvede tamamladı.
World Superbike'da sezonun 4. ayağı bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı. Pist üstü aksiyonu 2. antrenman seansı ile devam etti.
İkinci antrenman seansında sıcaklık ilk seansa kıyasla çok daha yüksekti. Asfalt sıcaklığı neredeyse 50 dereceye yaklaşıyordu. Tabii bu durum sürüş için ideal değildi ve bu yüzden dereceler, çoğunlukla ilk seansa kıyasla daha yavaştı.
FIM ve WSBK, İspanya hafta sonu öncesinde motosikletlerde bazı düzenlemelere gittiler ve Ducati'nin maksimum devir limiti 250 rpm kadar azaltılırken, Kawasaki'nin ise minimum devir limiti 250 rpm kadar artırıldı.
Ancak Ducati, beklendiği gibi zirveyi bırakmadı ve 2. seansa Alvaro Bautista damgasını vurdu. Pist koşulları yavaşlamasına rağmen ilk seanstaki derecesini geliştiren Bautista, ayrıca oldukça güçlü bir yarış simülasyonu da yaptı ve beklendiği gibi hem pole hem de yarış galibiyetlerinin favorisi konumunda.
Bautista, 1:41.486'lık derecesiyle en hızlı isim oldu. İspanyol sürücü yarış temposunda da en hızlı isim gibi duruyor.
Bautista'nın takım arkadaşı ve 1. antrenman seansının en hızlısı Michael Ruben Rinaldi, 0.350 saniye geride ikinci sıradaydı ama İtalyan sürücü, ilk seanstaki derecesini geliştiremedi.
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Kawasaki, tıpkı Endonezya'da olduğu gibi yine sıcaklıkların artmasıyla performans kaybetti. Japon takımın şampiyon sürücüsü Jonathan Rea, yarım saniye geride üçüncüydü.
Garrett Gerloff ve Dominique Aegerter ilk 5'i tamamladılar. Toprak ise altıncı sıradaydı. Toprak'ın takım arkadaşı ise 5. virajda nispeten yavaş bir lowside yaşadı ve motosikletine dönerek seansa devam etti. Locatelli, seansı 9. sırada tamamladı.
Bahsettiğimiz gibi, sıcaklıkların artmasından dolayı birçok sürücü 2. antrenman seansında derecesini geliştiremedi. Bu yüzden kombine derecelerde sıralama biraz daha farklı.
Cuma gününün ardından kombine derecelerde ise ilk 5 şöyle:
1. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) 1:41.486 sn
2. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.147 sn
3. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.166 sn
4. Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.233 sn
5. Iker Lecuona (Team HRC) +0.582 sn
6. Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.593 sn
2. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Alvaro Bautista
|22
|1'41.486
|164.132
|2
|Michael Ruben Rinaldi
|16
|1'41.836
|0.350
|0.350
|163.568
|3
|Jonathan Rea
|17
|1'42.015
|0.529
|0.179
|163.281
|4
|Garrett Gerloff
|19
|1'42.235
|0.749
|0.220
|162.930
|5
|Dominique Aegerter
|20
|1'42.305
|0.819
|0.070
|162.819
|6
|Toprak Razgatlıoğlu
|22
|1'42.640
|1.154
|0.335
|162.287
|7
|Axel Bassani
|20
|1'42.655
|1.169
|0.015
|162.263
|8
|Scott Redding
|15
|1'42.712
|1.226
|0.057
|162.173
|9
|Andrea Locatelli
|15
|1'42.750
|1.264
|0.038
|162.113
|10
|Danilo Petrucci
|15
|1'42.753
|1.267
|0.003
|162.109
|11
|Iker Lecuona
|23
|1'42.811
|1.325
|0.058
|162.017
|12
|Xavi Vierge
|22
|1'42.936
|1.450
|0.125
|161.820
|13
|Loris Baz
|17
|1'43.064
|1.578
|0.128
|161.619
|14
|Alex Lowes
|21
|1'43.119
|1.633
|0.055
|161.533
|15
|Remy Gardner
|18
|1'43.202
|1.716
|0.083
|161.403
|16
|Philipp Oettli
|19
|1'43.434
|1.948
|0.232
|161.041
|17
|Oliver Konig
|16
|1'43.438
|1.952
|0.004
|161.035
|18
|Hafizh Syahrin
|15
|1'43.602
|2.116
|0.164
|160.780
|19
|Eric Granado
|17
|1'43.631
|2.145
|0.029
|160.735
|20
|Lorenzo Baldassari
|20
|1'43.902
|2.416
|0.271
|160.316
|21
|Ivo Miguel
|18
|1'44.314
|2.828
|0.412
|159.683
|22
|Bradley Ray
|21
|1'44.363
|2.877
|0.049
|159.608
|23
|Tom Sykes
|15
|1'44.486
|3.000
|0.123
|159.420
|24
|Isaac Viñales
|17
|1'44.992
|3.506
|0.506
|158.652
|25
|Gabriele Ruiu
|5
|1'46.711
|5.225
|1.719
|156.096
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