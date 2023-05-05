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World Superbike / Barselona Antrenman raporu

WSBK İspanya 2. antrenman: Bautista zirveye geri döndü, Ducati 1-2

2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Barselona hafta sonunda Cuma gününü şampiyona lideri Alvaro Bautista zirvede tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
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World Superbike'da sezonun 4. ayağı bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı. Pist üstü aksiyonu 2. antrenman seansı ile devam etti. 

1. antrenman raporu:

İkinci antrenman seansında sıcaklık ilk seansa kıyasla çok daha yüksekti. Asfalt sıcaklığı neredeyse 50 dereceye yaklaşıyordu. Tabii bu durum sürüş için ideal değildi ve bu yüzden dereceler, çoğunlukla ilk seansa kıyasla daha yavaştı. 

FIM ve WSBK, İspanya hafta sonu öncesinde motosikletlerde bazı düzenlemelere gittiler ve Ducati'nin maksimum devir limiti 250 rpm kadar azaltılırken, Kawasaki'nin ise minimum devir limiti 250 rpm kadar artırıldı. 

Detaylar:

Ancak Ducati, beklendiği gibi zirveyi bırakmadı ve 2. seansa Alvaro Bautista damgasını vurdu. Pist koşulları yavaşlamasına rağmen ilk seanstaki derecesini geliştiren Bautista, ayrıca oldukça güçlü bir yarış simülasyonu da yaptı ve beklendiği gibi hem pole hem de yarış galibiyetlerinin favorisi konumunda. 

Bautista, 1:41.486'lık derecesiyle en hızlı isim oldu. İspanyol sürücü yarış temposunda da en hızlı isim gibi duruyor. 

Bautista'nın takım arkadaşı ve 1. antrenman seansının en hızlısı Michael Ruben Rinaldi, 0.350 saniye geride ikinci sıradaydı ama İtalyan sürücü, ilk seanstaki derecesini geliştiremedi. 

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kawasaki, tıpkı Endonezya'da olduğu gibi yine sıcaklıkların artmasıyla performans kaybetti. Japon takımın şampiyon sürücüsü Jonathan Rea, yarım saniye geride üçüncüydü. 

Garrett Gerloff ve Dominique Aegerter ilk 5'i tamamladılar. Toprak ise altıncı sıradaydı. Toprak'ın takım arkadaşı ise 5. virajda nispeten yavaş bir lowside yaşadı ve motosikletine dönerek seansa devam etti. Locatelli, seansı 9. sırada tamamladı. 

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Bahsettiğimiz gibi, sıcaklıkların artmasından dolayı birçok sürücü 2. antrenman seansında derecesini geliştiremedi. Bu yüzden kombine derecelerde sıralama biraz daha farklı. 

Cuma gününün ardından kombine derecelerde ise ilk 5 şöyle: 

1. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) 1:41.486 sn

2. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.147 sn

3. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.166 sn

4. Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.233 sn

5. Iker Lecuona (Team HRC) +0.582 sn

6. Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.593 sn

2. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alvaro Bautista 22 1'41.486     164.132
2 Italy Michael Ruben Rinaldi 16 1'41.836 0.350 0.350 163.568
3 United Kingdom Jonathan Rea 17 1'42.015 0.529 0.179 163.281
4 United States Garrett Gerloff 19 1'42.235 0.749 0.220 162.930
5 Switzerland Dominique Aegerter 20 1'42.305 0.819 0.070 162.819
6 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 22 1'42.640 1.154 0.335 162.287
7 Italy Axel Bassani 20 1'42.655 1.169 0.015 162.263
8 United Kingdom Scott Redding 15 1'42.712 1.226 0.057 162.173
9 Italy Andrea Locatelli 15 1'42.750 1.264 0.038 162.113
10 Italy Danilo Petrucci 15 1'42.753 1.267 0.003 162.109
11 Spain Iker Lecuona 23 1'42.811 1.325 0.058 162.017
12 Spain Xavi Vierge 22 1'42.936 1.450 0.125 161.820
13 France Loris Baz 17 1'43.064 1.578 0.128 161.619
14 United Kingdom Alex Lowes 21 1'43.119 1.633 0.055 161.533
15 Australia Remy Gardner 18 1'43.202 1.716 0.083 161.403
16 Germany Philipp Oettli 19 1'43.434 1.948 0.232 161.041
17 Czech Republic Oliver Konig 16 1'43.438 1.952 0.004 161.035
18 Malaysia Hafizh Syahrin 15 1'43.602 2.116 0.164 160.780
19 Brazil Eric Granado 17 1'43.631 2.145 0.029 160.735
20 Italy Lorenzo Baldassari 20 1'43.902 2.416 0.271 160.316
21 Ivo Miguel 18 1'44.314 2.828 0.412 159.683
22 Bradley Ray 21 1'44.363 2.877 0.049 159.608
23 United Kingdom Tom Sykes 15 1'44.486 3.000 0.123 159.420
24 Spain Isaac Viñales 17 1'44.992 3.506 0.506 158.652
25 Italy Gabriele Ruiu 5 1'46.711 5.225 1.719 156.096
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