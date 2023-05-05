Önceki / WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!
World Superbike / Barselona Antrenman raporu

WSBK İspanya 1. antrenman: Rinaldi hızlı başladı, Toprak üçüncü

2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Barselona hafta sonunda 1. antrenman seansını fabrika Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi ilk sırada tamamladı, Toprak Razgatlıoğlu ise 0.086 sn kadar geride 3. sırada yer aldı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati

World Superbike'da sezonun 4. ayağı bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı. Barselona'nın Montmelo Pisti'nde piste çıkan WSBK sürücüleri, oldukça sıcak koşullarda sürüş yaptılar. 

FIM ve WSBK, İspanya hafta sonu öncesinde motosikletlerde bazı düzenlemelere gittiler ve Ducati'nin maksimum devir limiti 250 rpm kadar azaltılırken, Kawasaki'nin ise minimum devir limiti 250 rpm kadar artırıldı. 

Detaylar:

Ancak Ducati, beklendiği gibi zirveyi bırakmadı ve hafta sonunun ilk seansında bir Ducati zirvedeydi. Lakin bu sefer alışık olduğumuz Ducati'yi zaman tablolarının en üstünde görmedik: Alvaro Bautista değil, Michael Ruben Rinaldi zirvedeydi. 

Bu sezon sonunda Ducati ile sözleşmesi bitecek olan Rinaldi'nin geleceği hakkında birçok soru işareti bulunuyor. Nitekim kendisinin fabrika takımındaki performansı beklenilen seviyede değil ve bu sezona da istediği gibi başlayamadı. 

Özellikle de bu hafta sonu öncesinde Rinaldi'nin Ducati'deki geleceği hakkındaki söylentiler daha da artsa da Rinaldi cevabını pistte verdi ve hafta sonuna hızlı bir başlangıç yaptı. 

Geleceğinin belirsizliği nedeniyle baskı altında olan İtalyan sürücü, seansın büyük çoğunluğunu zirvede götürdü ve 1:41.633'lük derecesiyle en hızlı isim oldu. 

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Hafta sonu öncesinde düzenlemelerle güç kazanan Kawasaki, İspanya'ya yeni şasi güncellemeleri getirdi ve 1. antrenman seansında şasisinde yeni parçalar denedi. 

Japon marka, birinci seansta sağlam bir görüntü çizdi ve takımın şampiyon sürücüsü Jonathan Rea, sadece 0.019 saniye geride ikinci sıradaydı. 

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da pozitif bir seans geçirdi ve Rinaldi'nin sadece 0.086 saniye kadar gerisinde 3. sıradaydı. 

Bu da ilk 3'te 3 farklı üreticinin sürücüsü olduğu anlamına geldi. 

Bu hafta sonu öncesinde Ducati ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıklayan Alvaro Bautista, kendi ülkesindeki ilk seansta 4. sırayı aldı. 

Geçtiğimiz hafta sonu Jerez'de fabrika Honda MotoGP takımı ile yarışan Iker Lecuona, WSBK Honda motosikletine geri döndü ve kendisinin en iyi pistlerinden biri olan Montmelo'da ilk 5'i tamamladı. 

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha WSBK Team

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha WSBK Team

Ayrıca göz atın:

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli altıncı en hızlı zamanı kaydetti. Dominique Aegerter ve Xavi Vierge onu takip ettiler. Vierge, ilk virajda ufak bir kaza yapsa da motosikletine geri dönüp seansa devam edebildi.  

Kawasaki'den Alex Lowes ve BMW'den Scott Redding ise ilk 10'u tamamladılar. 

1. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Michael Ruben Rinaldi 16 1'41.633     163.895
2 United Kingdom Jonathan Rea 17 1'41.652 0.019 0.019 163.864
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 17 1'41.719 0.086 0.067 163.757
4 Spain Alvaro Bautista 19 1'41.779 0.146 0.060 163.660
5 Spain Iker Lecuona 19 1'42.068 0.435 0.289 163.197
6 Italy Andrea Locatelli 19 1'42.079 0.446 0.011 163.179
7 Switzerland Dominique Aegerter 18 1'42.084 0.451 0.005 163.171
8 Spain Xavi Vierge 17 1'42.095 0.462 0.011 163.153
9 United Kingdom Alex Lowes 15 1'42.229 0.596 0.134 162.940
10 United Kingdom Scott Redding 15 1'42.467 0.834 0.238 162.561
11 Australia Remy Gardner 20 1'42.649 1.016 0.182 162.273
12 Italy Danilo Petrucci 15 1'42.790 1.157 0.141 162.050
13 Italy Axel Bassani 12 1'42.834 1.201 0.044 161.981
14 United States Garrett Gerloff 18 1'42.941 1.308 0.107 161.813
15 Germany Philipp Oettli 18 1'43.358 1.725 0.417 161.160
16 Brazil Eric Granado 15 1'43.423 1.790 0.065 161.058
17 France Loris Baz 14 1'43.551 1.918 0.128 160.859
18 Malaysia Hafizh Syahrin 15 1'43.576 1.943 0.025 160.821
19 Bradley Ray 16 1'43.719 2.086 0.143 160.599
20 Czech Republic Oliver Konig 14 1'44.022 2.389 0.303 160.131
21 Spain Isaac Viñales 14 1'44.233 2.600 0.211 159.807
22 Italy Lorenzo Baldassari 17 1'44.674 3.041 0.441 159.134
23 United Kingdom Tom Sykes 10 1'46.644 5.011 1.970 156.194
24 Ivo Miguel 1        
25 Italy Gabriele Ruiu 0        
Tüm sonuçları görüntüle

 

paylaşım
yorumlar

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen

2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen

Formula 1
Miami GP

2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen 2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen

Monako E-Prix: Cassidy üst üste 2. zaferini aldı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Monako E-Prix: Cassidy üst üste 2. zaferini aldı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Formula E
Monako ePrix

Monako E-Prix: Cassidy üst üste 2. zaferini aldı, şampiyona liderliğine yükseldi! Monako E-Prix: Cassidy üst üste 2. zaferini aldı, şampiyona liderliğine yükseldi!

WSBK İspanya: Bautista kendi evinde rahat kazandı, Toprak son turdaki geçişiyle ikinci

WSBK İspanya: Bautista kendi evinde rahat kazandı, Toprak son turdaki geçişiyle ikinci

World Superbike
Barselona

WSBK İspanya: Bautista kendi evinde rahat kazandı, Toprak son turdaki geçişiyle ikinci WSBK İspanya: Bautista kendi evinde rahat kazandı, Toprak son turdaki geçişiyle ikinci

Son Haberler

2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen

2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen

F1 Formula 1
Miami GP

2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen 2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen

Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı!

Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı!

MSS Supersport

Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı! Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı!

Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı

Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı

F1 Formula 1
Miami GP

Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı

Red Bull, Verstappen'in emekli olacağını düşünmüyor

Red Bull, Verstappen'in emekli olacağını düşünmüyor

F1 Formula 1
Miami GP

Red Bull, Verstappen'in emekli olacağını düşünmüyor Red Bull, Verstappen'in emekli olacağını düşünmüyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.