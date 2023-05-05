WSBK İspanya 1. antrenman: Rinaldi hızlı başladı, Toprak üçüncü

FIM ve WSBK, İspanya hafta sonu öncesinde motosikletlerde bazı düzenlemelere gittiler ve Ducati'nin maksimum devir limiti 250 rpm kadar azaltılırken, Kawasaki'nin ise minimum devir limiti 250 rpm kadar artırıldı.

Ancak Ducati, beklendiği gibi zirveyi bırakmadı ve hafta sonunun ilk seansında bir Ducati zirvedeydi. Lakin bu sefer alışık olduğumuz Ducati'yi zaman tablolarının en üstünde görmedik: Alvaro Bautista değil, Michael Ruben Rinaldi zirvedeydi.

Bu sezon sonunda Ducati ile sözleşmesi bitecek olan Rinaldi'nin geleceği hakkında birçok soru işareti bulunuyor. Nitekim kendisinin fabrika takımındaki performansı beklenilen seviyede değil ve bu sezona da istediği gibi başlayamadı.

Özellikle de bu hafta sonu öncesinde Rinaldi'nin Ducati'deki geleceği hakkındaki söylentiler daha da artsa da Rinaldi cevabını pistte verdi ve hafta sonuna hızlı bir başlangıç yaptı.

Geleceğinin belirsizliği nedeniyle baskı altında olan İtalyan sürücü, seansın büyük çoğunluğunu zirvede götürdü ve 1:41.633'lük derecesiyle en hızlı isim oldu.