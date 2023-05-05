WSBK İspanya 1. antrenman: Rinaldi hızlı başladı, Toprak üçüncü
2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Barselona hafta sonunda 1. antrenman seansını fabrika Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi ilk sırada tamamladı, Toprak Razgatlıoğlu ise 0.086 sn kadar geride 3. sırada yer aldı.
World Superbike'da sezonun 4. ayağı bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı. Barselona'nın Montmelo Pisti'nde piste çıkan WSBK sürücüleri, oldukça sıcak koşullarda sürüş yaptılar.
FIM ve WSBK, İspanya hafta sonu öncesinde motosikletlerde bazı düzenlemelere gittiler ve Ducati'nin maksimum devir limiti 250 rpm kadar azaltılırken, Kawasaki'nin ise minimum devir limiti 250 rpm kadar artırıldı.
Ancak Ducati, beklendiği gibi zirveyi bırakmadı ve hafta sonunun ilk seansında bir Ducati zirvedeydi. Lakin bu sefer alışık olduğumuz Ducati'yi zaman tablolarının en üstünde görmedik: Alvaro Bautista değil, Michael Ruben Rinaldi zirvedeydi.
Bu sezon sonunda Ducati ile sözleşmesi bitecek olan Rinaldi'nin geleceği hakkında birçok soru işareti bulunuyor. Nitekim kendisinin fabrika takımındaki performansı beklenilen seviyede değil ve bu sezona da istediği gibi başlayamadı.
Özellikle de bu hafta sonu öncesinde Rinaldi'nin Ducati'deki geleceği hakkındaki söylentiler daha da artsa da Rinaldi cevabını pistte verdi ve hafta sonuna hızlı bir başlangıç yaptı.
Geleceğinin belirsizliği nedeniyle baskı altında olan İtalyan sürücü, seansın büyük çoğunluğunu zirvede götürdü ve 1:41.633'lük derecesiyle en hızlı isim oldu.
Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Hafta sonu öncesinde düzenlemelerle güç kazanan Kawasaki, İspanya'ya yeni şasi güncellemeleri getirdi ve 1. antrenman seansında şasisinde yeni parçalar denedi.
Japon marka, birinci seansta sağlam bir görüntü çizdi ve takımın şampiyon sürücüsü Jonathan Rea, sadece 0.019 saniye geride ikinci sıradaydı.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da pozitif bir seans geçirdi ve Rinaldi'nin sadece 0.086 saniye kadar gerisinde 3. sıradaydı.
Bu da ilk 3'te 3 farklı üreticinin sürücüsü olduğu anlamına geldi.
Bu hafta sonu öncesinde Ducati ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıklayan Alvaro Bautista, kendi ülkesindeki ilk seansta 4. sırayı aldı.
Geçtiğimiz hafta sonu Jerez'de fabrika Honda MotoGP takımı ile yarışan Iker Lecuona, WSBK Honda motosikletine geri döndü ve kendisinin en iyi pistlerinden biri olan Montmelo'da ilk 5'i tamamladı.
Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha WSBK Team
Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli altıncı en hızlı zamanı kaydetti. Dominique Aegerter ve Xavi Vierge onu takip ettiler. Vierge, ilk virajda ufak bir kaza yapsa da motosikletine geri dönüp seansa devam edebildi.
Kawasaki'den Alex Lowes ve BMW'den Scott Redding ise ilk 10'u tamamladılar.
1. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Michael Ruben Rinaldi
|16
|1'41.633
|163.895
|2
|Jonathan Rea
|17
|1'41.652
|0.019
|0.019
|163.864
|3
|Toprak Razgatlıoğlu
|17
|1'41.719
|0.086
|0.067
|163.757
|4
|Alvaro Bautista
|19
|1'41.779
|0.146
|0.060
|163.660
|5
|Iker Lecuona
|19
|1'42.068
|0.435
|0.289
|163.197
|6
|Andrea Locatelli
|19
|1'42.079
|0.446
|0.011
|163.179
|7
|Dominique Aegerter
|18
|1'42.084
|0.451
|0.005
|163.171
|8
|Xavi Vierge
|17
|1'42.095
|0.462
|0.011
|163.153
|9
|Alex Lowes
|15
|1'42.229
|0.596
|0.134
|162.940
|10
|Scott Redding
|15
|1'42.467
|0.834
|0.238
|162.561
|11
|Remy Gardner
|20
|1'42.649
|1.016
|0.182
|162.273
|12
|Danilo Petrucci
|15
|1'42.790
|1.157
|0.141
|162.050
|13
|Axel Bassani
|12
|1'42.834
|1.201
|0.044
|161.981
|14
|Garrett Gerloff
|18
|1'42.941
|1.308
|0.107
|161.813
|15
|Philipp Oettli
|18
|1'43.358
|1.725
|0.417
|161.160
|16
|Eric Granado
|15
|1'43.423
|1.790
|0.065
|161.058
|17
|Loris Baz
|14
|1'43.551
|1.918
|0.128
|160.859
|18
|Hafizh Syahrin
|15
|1'43.576
|1.943
|0.025
|160.821
|19
|Bradley Ray
|16
|1'43.719
|2.086
|0.143
|160.599
|20
|Oliver Konig
|14
|1'44.022
|2.389
|0.303
|160.131
|21
|Isaac Viñales
|14
|1'44.233
|2.600
|0.211
|159.807
|22
|Lorenzo Baldassari
|17
|1'44.674
|3.041
|0.441
|159.134
|23
|Tom Sykes
|10
|1'46.644
|5.011
|1.970
|156.194
|24
|Ivo Miguel
|1
|25
|Gabriele Ruiu
|0
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