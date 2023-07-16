WSBK Imola: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!
Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, pazar sabahı gerçekleştirilen Superpole yarışında galibiyete uzandı.
10 turluk Superpole yarışının ilk virajını lider dönen isim Toprak Razgatlıoğlu'nun Yamaha'dan takım arkadaki Andrea Locatelli'ydi ve bir süreliğine liderliğini korumayı başardı.
Sonrasında Toprak ve Alvaro Bautista ikilisi, İtalyan sürücü üzerinde baskı kurmaya başladı.
Bautista her iki Yamaha sürücüsünü de geçerek liderliği alsa da Toprak, son bölümde daha iyi olan tarafta ve hem takım arkadaşını hem de Bautista'yı geçerek galibiyete ulaştı.
Ducati'nin güçlü düzlük performansına rağmen harika bir sürüş çıkaran Toprak, bu sonuçla pole pozisyonunu galibiyetle taçlandırdı ve öğleden sonra yapılacak ikinci yarışa ilk sıradan başlayacak.
Bautista son anlarda Toprak'a geçilmesinin ardından ikinci olurken, sonuçtan pek memnun olmadığı görülebiliyordu.
Locatelli uzun süre lider götürdüğü yarışı üçüncü sırada tamamlarken, Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea bu mücadelenin dışarında kaldı ve dördüncü oldu.
Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi beşinci olurken, Axel Bassani, Alex Lowes, Danilo Petrucci, Scott Redding ve Loris Baz ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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