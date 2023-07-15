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World Superbike / Imola Sıralama turları raporu

WSBK Imola: Pole pozisyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun

Imola'da gerçekleştirilen Superpole sıralama turlarında Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Yamaha fabrika sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki Imola'da pistinde düzenlenen Superpole seansında en iyi zamanı elde etti hem birinci yarışa hem de Superpole yarışına ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) ve Alvaro Bautista (Ducati) ilk üçü tamamlayan sürücüler oldular.

Superpole seansından hemen önce gerçekleştirilen 3. antrenmanda en iyi zamanı Michael Ruben Rinaldi yapmıştı. Sıralama seansında hava sıcaklığı epey arttı ve 31 dereceye kadar yükseldi.

Philipp Öttl için seans istenilen şekilde başlamadı. Alman sürücü ilk denemesinde, 2. virajda yerde kaldı. Pite geri dönmeyi başardı ancak kendisi için seans büyük oranda bitmiş oldu.

İlk denemelerin ardından Axel Bassani ve Toprak Razgatlıoğlu zirvedeydi. Toprak 1:46.024'lük bir derece yakalarken, Bassani sadece 0.038 saniye gerideydi.

Bassani en hızlı turla gelirken 18. virajda yerde kaldı ve sarı bayraklara neden oldu. Bu, büyük oranda seansın sonu anlamına geliyordu.

Bautista 1:45.871'lik bir turla zirveye yerleşse de, en hızlı turu sarı bayraklar altında atıldığı gerekçesiyle silindi.

Michael Ruben Rinaldi de en iyi turla gelirken Iker Lecuona'dan kaynaklı sarı bayraklar nedeniyle turunu iptal etmek zorunda kaldı.

Sonuç olarak Toprak, son denemesindeki 1:45.959'luk turuyla pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Son bölümde pek çok zaman turu sarı bayraklar nedeniyle silindi ve sonuç olarak Bassani ikinci olurken, Bautista üçüncü oldu.

Andrea Locatelli'nin dördüncü olduğu seansta, Scott Redding beşinci, çaylak Bradley Ray altıncı ve Jonathan Rea yedinci oldu.

Zaman turu silinen Rinaldi sekizinci olurken ilk onu Loris Baz ve Danilo Petrucci tamamladı.

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