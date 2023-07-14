WSBK Imola: Günün en hızlı derecesi Rinaldi'nin, Toprak ısınıyor
World Superbike'da Cuma günü sona erdi, günün son antrenman seansını son saniyelerde hızlanan Michael Ruben Rinaldi lider tamamladı.
Kendi evinde piste çıkan Rinaldi için bildiği bir pistte yarışmak büyük fırsat, kendisinin de bunu değerlendirdiği söylenebilir.
İlk dakikalarda zorlanan Rinaldi, üç kırmızı bayrak periyodundan faydalandı ve seansın son iki dakikasında piste çıkarak 1.xx.xxx'lik derecesiyle seansın -ve Cuma gününün- en hızlı derecesine imza attı.
İkinci sıra Alex Lowes'a gitti, kendisi eğer Rinaldi son dakikalarda piste çıkmasaydı seansı galip bitirecekti.
Tıpkı lider Rinaldi gibi son iki dakikada derecesini geliştiren Garrett Gerloff üçüncü sıranın sahibi olurken, onu seans boyunca liderlik mücadelesi veren Axel Bassani izledi.
Beşinci sıra Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli'ye giderken, altıncı sıra geçen hafta ilk kez podyuma çıkan Danilo Petrucci'nin, yedinci sıra şampiyona lideri Alvaro Bautista'nın oldu.
Ducati bu hafta devir kısıtlamasıyla yarışacak, dolayısıyla Bautista'nın bu hafta sonu biraz da olsa zorlanması beklenebilir.
Scott Redding sekizinciliği alırken, ilk onu devir limiti yükseltilen Kawasaki ile iddialı gelen Jonathan Rea ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu tamamladı.
Seans tam üç kez kırmızı bayrakla durduruldu: ilk kırmızı bayrak Gerloff'un Loris Baz'a temas etmesi ve iki ismin de düşmesi sonucu geldi.
Seans yeniden başladıktan 10 dakika sonra Gabriele Ruiu kaza yaptı ve ikinci kez kırmızı bayrağa sebep oldu.
Son kırmızı bayrak ise bitime sadece üç dakika kala kaza yapan Tito Rabat'ın motosikletinin çekilmesi sebebiyle geldi.
|No
|Sürücü
|Takım
|Zaman/Fark
|1
|Michael Ruben Rinaldi
|Aruba.It Racing Ducati
|1:47.128s
|2
|Alex Lowes
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+0.151s
|3
|Garrett Gerloff
|Bonovo Action BMW
|+0.326s
|4
|Axel Bassani
|Motocorsa Ducati
|+0.420s
|5
|Andrea Locatelli
|Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|+0.464s
|6
|Danilo Petrucci
|Barni Spark Racing Team
|+0.565s
|7
|Alvaro Bautista
|Aruba.It Racing Ducati
|+0.609s
|8
|Scott Redding
|ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team
|+0.674s
|9
|Jonathan Rea
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+0.702s
|10
|Toprak Razgatlioglu
|Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|+0.788s
|11
|Bradley Ray
|Motoxracing Yamaha WorldSBK Team
|+0.854s
|12
|Loris Baz
|Bonovo Action BMW
|+1.312s
|13
|Philipp Oettl
|GoEleven Ducati
|+1.558s
|14
|Remy Gardner
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|+1.566s
|15
|Xavi Vierge
|Team HRC WorldSBK
|+1.621s
|16
|Leon Haslam
|ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team
|+1.671s
|17
|Iker Lecuona
|Team HRC WorldSBK
|+1.779s
|18
|Lorenzo Baldassarri
|GMT94 Yamaha
|+1.833s
|19
|Dominique Aegerter
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|+1.857s
|20
|Gabriele Ruiu
|Bmax Racing BWM
|+1.953s
|21
|Roberto Tamburini
|PETRONAS MIE Racing HONDA Racing
|+2.649s
|22
|Isaac Vinales
|TPR by Vinales Racing
|+3.309s
|23
|Eric Granado
|PETRONAS MIE Racing HONDA Racing
|+3.494s
|24
|Tito Rabat
|Puccetti Kawasaki
|+3.619s
|25
|Oliver Konig
|Orelac Racing Kawasaki
|+3.691s
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