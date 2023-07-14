WSBK Imola: Günün en hızlı derecesi Rinaldi'nin, Toprak ısınıyor

Kendi evinde piste çıkan Rinaldi için bildiği bir pistte yarışmak büyük fırsat, kendisinin de bunu değerlendirdiği söylenebilir.

İlk dakikalarda zorlanan Rinaldi, üç kırmızı bayrak periyodundan faydalandı ve seansın son iki dakikasında piste çıkarak 1.xx.xxx'lik derecesiyle seansın -ve Cuma gününün- en hızlı derecesine imza attı.

İkinci sıra Alex Lowes'a gitti, kendisi eğer Rinaldi son dakikalarda piste çıkmasaydı seansı galip bitirecekti.

Tıpkı lider Rinaldi gibi son iki dakikada derecesini geliştiren Garrett Gerloff üçüncü sıranın sahibi olurken, onu seans boyunca liderlik mücadelesi veren Axel Bassani izledi.

Beşinci sıra Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli'ye giderken, altıncı sıra geçen hafta ilk kez podyuma çıkan Danilo Petrucci'nin, yedinci sıra şampiyona lideri Alvaro Bautista'nın oldu.

Ducati bu hafta devir kısıtlamasıyla yarışacak, dolayısıyla Bautista'nın bu hafta sonu biraz da olsa zorlanması beklenebilir.

Scott Redding sekizinciliği alırken, ilk onu devir limiti yükseltilen Kawasaki ile iddialı gelen Jonathan Rea ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu tamamladı.

Seans tam üç kez kırmızı bayrakla durduruldu: ilk kırmızı bayrak Gerloff'un Loris Baz'a temas etmesi ve iki ismin de düşmesi sonucu geldi.

Seans yeniden başladıktan 10 dakika sonra Gabriele Ruiu kaza yaptı ve ikinci kez kırmızı bayrağa sebep oldu.

Son kırmızı bayrak ise bitime sadece üç dakika kala kaza yapan Tito Rabat'ın motosikletinin çekilmesi sebebiyle geldi.

No Sürücü Takım Zaman/Fark 1 Michael Ruben Rinaldi Aruba.It Racing Ducati 1:47.128s 2 Alex Lowes Kawasaki Racing Team WorldSBK +0.151s 3 Garrett Gerloff Bonovo Action BMW +0.326s 4 Axel Bassani Motocorsa Ducati +0.420s 5 Andrea Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK +0.464s 6 Danilo Petrucci Barni Spark Racing Team +0.565s 7 Alvaro Bautista Aruba.It Racing Ducati +0.609s 8 Scott Redding ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team +0.674s 9 Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK +0.702s 10 Toprak Razgatlioglu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK +0.788s 11 Bradley Ray Motoxracing Yamaha WorldSBK Team +0.854s 12 Loris Baz Bonovo Action BMW +1.312s 13 Philipp Oettl GoEleven Ducati +1.558s 14 Remy Gardner GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team +1.566s 15 Xavi Vierge Team HRC WorldSBK +1.621s 16 Leon Haslam ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team +1.671s 17 Iker Lecuona Team HRC WorldSBK +1.779s 18 Lorenzo Baldassarri GMT94 Yamaha +1.833s 19 Dominique Aegerter GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team +1.857s 20 Gabriele Ruiu Bmax Racing BWM +1.953s 21 Roberto Tamburini PETRONAS MIE Racing HONDA Racing +2.649s 22 Isaac Vinales TPR by Vinales Racing +3.309s 23 Eric Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Racing +3.494s 24 Tito Rabat Puccetti Kawasaki +3.619s 25 Oliver Konig Orelac Racing Kawasaki +3.691s