WSBK Imola 2. yarış: Bautista düştü, Toprak galibiyete uzandı!

Pazar sabahı gerçekleştirilen Superpole yarışını kazanan Toprak Razgatlıoğlu, pazar günkü 2. yarışa pole pozisyonundan başladı ve ilk metrelerde hem Andrea Locatelli hem de Alvaro Bautista'nın gerisine düştü.

Fakat şampiyona lideri Bautista, kısa bir süre sonra motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu. Motosikleti devam edemeyeceği kadar hasar gördüğü için de yarışa veda etti.

Toprak bu olayın ardından liderliği devraldı ve farkı bir saniyenin üzerine çıkardı. Yarışın ilk bölümünde Axel Bassani ve Jonathan Rea üst üste geçişler yaparak ilk üçe yükseldiler.

Bassani, bitime sekiz tur kala Toprak'ı iyice yakaladı ve Ducati'cisiyle liderliğe oturdu.

Kendi ülkesinde yarışan Bassani, liderliği almasına rağmen farkı açmayı başaramadı ve Toprak bitime dört tur kala liderliği tekrar eline geçirdi.

Bir daha arkasına bakmayan temsilcimiz, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki ilk ana yarış galibiyetini elde etmiş oldu.

Şampiyona için çok değerli puanlar alan Toprak'ı, uydu motosikletiyle yarışmasına rağmen çok güçlü bir hafta sonu geçiren Bassani ve galibiyet savaşından uzak kalsa da podyuma çıkan Jonathan Rea takip etti.

Yamaha sürücüsü Locatelli, podyum mücadelesinin dışına düşmesinin ardından dördüncü olurken, Michael Ruben Rinaldi beşinci ve bu hafta sonu iyi bir performans sergileyen Bradley Ray altıncı oldu.

İlk onu Loris Baz, Scott Redding, Danilo Petrucci ve Iker Lecuona tamamladı.

Toprak bu sonuçla puanını 231'e yükseltti ve artık Bautista ile arasında 70 puan var.

Sezonun sonraki yarışı 29-30 Temmuz'da Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak.