WSBK Imola 1. yarış: Bautista zorlansa da kazandı, Toprak 100. kez podyumda

WSBK padoğu, sezonun 7. yarışı serinin klasik pistlerinden birine geri dönüş yaptı: Imola. 2019'dan bu yana Imola'da yarışmayan WSBK, bu sezon İtalya'da yer alan piste geri döndü.

Pist yapısı gereği hem Jonathan Rea'nin hem de Toprak'ın Bautista'ya daha yakın olması beklenen Imola hafta sonunda 1. yarış bugün gerçekleştirildi.

Yarış öncesinde sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ilk cepte yer alıyordu. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ikinci, Axel Bassani üçüncüydü.

Sarı bayraklardan dolayı son turunu atamayan Alvaro Bautista ise dördüncü cepten kalkıyordu.

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla ve 25 sürücünün de gride yerleşmesiyle start verildi ve Imola hafta sonunda 19 turluk 1. yarış başladı.

Toprak, startta ön lastiğini yerde tutmakta fazlasıyla zorlandı ve istediği gibi kalkamadı. Temsilcimiz, bu kötü startla birlikte ilk viraja gelinirken 3 sıra kaybederek dördüncü sıraya geriledi.

Toprak'ın gerilemesiyle, onun takım arkadaşı Locatelli ile ilk sıraya yükseldi. Bassani ile Bautista da Toprak'ı geçtiler.

Böylelikle ilk turun sonunda Locatelli, Bassani, Bautista, Toprak, Jonathan Rea ilk 5'i oluştu. İtalyanlar Imola'da ilk turu 1-2 dönmüş oldular.

Yarış startı:

İkinci turun sonunda Bassani, Locatelli'yi geçerek liderliği aldı ama orada uzun süre kalamadı. Üçüncü turun başlangıcında neredeyse highside yaşadığı büyük bir anı atlatan Bassani, 3 sıra kaybetti ve dördüncüyü sıraya geriledi.

Böylelikle Locatelli, Bautista, Toprak, Bassani ilk 4'ü oluştu. Bassani'nin liderliği kaybetmesinden birkaç viraj sonra Toprak, Bautista'ya atak yaparak 2. sıraya yükseldi.

Toprak şimdi takım arkadaşını kovalamaya başlamıştı ve 5. tura girdiğimizde temsilcimiz, takım arkadaşını ilk virajda geçerek yeniden liderliğe yükseldi.

Toprak'ın liderlik geçişi:

Locatelli, Toprak'a geçilmesinden birkaç viraj sonra Bautista'ya de geçildi. Sonrasında Rea de Locatelli'yi geçti. Böylelikle ilk 5 tur geride kalırken "Titanik üçlü" ön tarafta arka arkaya geldi ve Toprak, Bautista, Rea, Locatelli, Bassani ilk 5'i oluştu.

Bautista, Toprak'a fazlasıyla yakındı ama Toprak, güçlü frenlemeleri sayesinde nefes alabilecek bir ara oluşturmayı başarıyordu.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu noktada neredeyse her tur aynı şey yaşanıyordu: Bautista ilk viraja gelinirken düzlükteki avantajını kullanarak Toprak'ın yanına geliyordu ama fren bölgesinde Toprak, geç frenajıyla Bautista'ya fırsat vermiyordu.

Bu noktada Bautista'nın daha hızlı olduğu görülebiliyordu ama Toprak 3 tur boyunca Bautista'yı harika bir şekilde arkasında tuttu.

Bitime 12 tur kala Bautista neredeyse motosikletinden düştüğü bir an yaşadı, böylelikle aradaki fark yeniden açıldı ve Toprak biraz nefes alabildi.

Yine de Bautista'nın Toprak'ın arkasına gelmesi uzun sürmedi. Onların arkasındaki Rea ise artık öndeki ikiliden kopmaya başlamıştı. Kawasaki bir kez daha sıcak hava koşullarında zorlanıyordu.

Bitime 9 tur kala Bautista, yeniden Toprak'ın üzerinde baskı kurmaya başladı ama Toprak önde kalmaya devam ediyordu.

Son 7 tura girilirken ise Bautista, Toprak'ı geçmeyi başardı ve liderliğe yükseldi. Toprak, bu noktaya kadar önde kalmayı başarsa da Bautista'nın tempo avantajı artık çok fazlaydı.

Bautista'nın liderlik geçişi:

Bautista, bitime 8 tur kala liderliği almasının ardından ön tarafta kayboldu ve 1. yarışı 4 saniyelik farkla kazanmayı başardı. İspanyol sürücü, bu sezon muhtemelen ilk kez bir ana yarış galibiyet için bu kadar çok çalışmak zorunda kaldı.

Toprak, kötü startının ardından 4. sıraya gerilese de sonrasında harika sürüşüyle yeniden ilk sıraya yükselmeyi başarmıştı. Temsilcimiz, ardından bitime 8 tur kalaya dek mükemmel bir savunma yaparak Bautista'yı arkasında tutmayı başarsa da Ducati bu yarışta da fazla hızlıydı ve Toprak 2. sırayı aldı.

Toprak, bu sonuçla birlikte World Superbike'da 100. kez podyuma çıkmış oldu.

Kawasaki'de Jonathan Rea ise sıcak koşullarda zorlanan motosikletine rağmen podyumu tamamladı.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın ilk turunu lider tamamlayan Locatelli dördüncü olurken, Rinaldi ilk 5'i tamamladı. Danilo Petrucci altıncı sırayı alırken, Bassani ise yedinciydi.

Lois Baz sekizinci sırayı alırken, Sam Lowes dokuzuncuydu. Pazar günü 2024'te hangi takımda yarışacağını açıklayan Scott Redding ise ilk 10'u tamamladı.