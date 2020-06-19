WSBK, geçici 2020 takvimini açıkladı

WSBK, 2020 sezonunu Avustralya'da açmayı başardı ancak COVID-19'un dünyayı etkisi altına almaya başlamasının ardından sezon askıya alındı.

Yeni takvime göre sezon 31 Temmuz-2 Ağustos'ta Jerez'de başlayacak. Bundan bir hafta sonra Portimao yarışı gerçekleşecek.

Sonra iki haftalık bir ara olacak ve ardından 28-30 Ağustos ile 4-6 Eylül'de iki Aragon yarışı yapılacak. Sezon 18-20 Eylül'de Barcelona'daki yarışla devam edecek. Daha sonra 2-4 Ekim'de Magny Cours yarışı yapılacak.

WSBK, dünya çapındaki karantina durumuyla ilgili duruma bağlı olarak 9-11 Ekim tarihleri arasında Arjantin yarışını yapmayı planlıyor.

6-8 Kasım'da ise Misano yarışı yapılacak. Bu yarış da tıpkı Arjantin gibi geçici takvimde "teyit edilecek" yarışlar arasında yer aldı.

Seri, İngiltere, Hollanda ve Katar'da da yarış yapmak istiyor ancak Losail pistindeki çalışmalar göz önüne alındığında Katar'daki yarışı gerçekleştirmek pek de mümkün değil.

Başlangıçta tüm yarışlar taraftarsız ve sınırlı sayıda basın mensubunun katılımıyla yapılacak. Ama bu durum yıl ilerledikçe gözden geçirilecek ve muhtemelen Donington ile Assen'in kaderini bu belirleyecek.

Geçici WSBK 2020 takvimi:

28 Şubat - 1 Mart: Phillip Island (Avustralya)

31 Temmuz - 2 Ağustos: Jerez (İspanya)

7-9 Ağustos: Portimao (Portekiz)

28-30 Ağustos: Aragon (İspanya)

4-6 Eylül: Aragon (İspanya)

18-20 Eylül: Barcelona (İspanya)

2-4 Ekim: Magny-Cours (Fransa)

9-11 Ekim: San Juan (Arjantin)*

6-8 Kasım: Misano (İtalya)*

* = henüz resmi olarak onaylanmadı