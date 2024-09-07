Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Sıralama turları raporu
World Superbike Magny-Cours

WSBK Fransa Superpole: Toprak'ın yokluğunda Lowes pole'de

Alex Lowes, Fransa'da giderek kötüleşen yağmurlu koşullara rağmen pole pozisyonunu almayı başardı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK, Superpole

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK, Superpole

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Lowes, Magny-Cours’taki WSBK Superpole seansında yağmur altında pole pozisyonunu elde etti.

Superpole başlamadan önce başlayan yağmur, seans boyunca devam etti ve koşullar giderek daha da kötüleşti.

Lowes, bu zorlu koşullarda mükemmel bir performans sergileyerek kariyerindeki ikinci WSBK pole pozisyonunu kazandı.

İkinci sırayı Nicolo Bulega alırken, Scott Redding ise mücadeleyi üçüncü sırayı alarak tamamladı.

Garrett Gerloff dördüncü sırada yer alırken, Michael van der Mark ve Xavi Vierge sırasıyla beşinci ve altıncı oldu.

Axel Bassani, Jonathan Rea ve Andrea Locatelli üçüncü çizgiden yarışa başlayacak.

Danilo Petrucci başlarda hızlı bir tempo yakaladı ancak beşinci virajda düşen birçok isimden biri oldu ve 10. sırayı aldı.

Petrucci, Tarran Mackenzie ve Bradley Ray ile birlikte dördüncü çizgiden yarışa başlayacak.

Sam Lowes da tıpkı Nicolo Bulega gibi beşinci virajda düşen sürücülerden biriydi.

Ancak bu düşüş Sam Lowes için daha büyük bir kayıp oldu ve Iker Lecuona, Ivo Lopez ve Tito Rabat ile birlikte sıralama zamanı elde edemeyen dört sürücüden biri oldu.

Ayrıca Michael Ruben Rinaldi de kaza yaptı ve seansı 15. sırada tamamladı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa'da mücadele edemeyecek!

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

Formula 1
İtalya GP
Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

Formula 1
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"
Vasseur: "Sainz ile yeniden çalışmak isterim"

Vasseur: "Sainz ile yeniden çalışmak isterim"

Formula 1
İtalya GP
Vasseur: "Sainz ile yeniden çalışmak isterim"

Son Haberler

Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

F1 Formula 1
İtalya GP
Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme
Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"

Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"

F1 Formula 1
İtalya GP
Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

F1 Formula 1
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"
Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

F1 Formula 1
İtalya GP
Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye