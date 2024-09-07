WSBK Fransa Superpole: Toprak'ın yokluğunda Lowes pole'de

Alex Lowes, Magny-Cours’taki WSBK Superpole seansında yağmur altında pole pozisyonunu elde etti.



Superpole başlamadan önce başlayan yağmur, seans boyunca devam etti ve koşullar giderek daha da kötüleşti.

Lowes, bu zorlu koşullarda mükemmel bir performans sergileyerek kariyerindeki ikinci WSBK pole pozisyonunu kazandı.



İkinci sırayı Nicolo Bulega alırken, Scott Redding ise mücadeleyi üçüncü sırayı alarak tamamladı.

Garrett Gerloff dördüncü sırada yer alırken, Michael van der Mark ve Xavi Vierge sırasıyla beşinci ve altıncı oldu.



Axel Bassani, Jonathan Rea ve Andrea Locatelli üçüncü çizgiden yarışa başlayacak.

Danilo Petrucci başlarda hızlı bir tempo yakaladı ancak beşinci virajda düşen birçok isimden biri oldu ve 10. sırayı aldı.



Petrucci, Tarran Mackenzie ve Bradley Ray ile birlikte dördüncü çizgiden yarışa başlayacak.

Sam Lowes da tıpkı Nicolo Bulega gibi beşinci virajda düşen sürücülerden biriydi.



Ancak bu düşüş Sam Lowes için daha büyük bir kayıp oldu ve Iker Lecuona, Ivo Lopez ve Tito Rabat ile birlikte sıralama zamanı elde edemeyen dört sürücüden biri oldu.

Ayrıca Michael Ruben Rinaldi de kaza yaptı ve seansı 15. sırada tamamladı.