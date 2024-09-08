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Yarış raporu
World Superbike Magny-Cours

WSBK Fransa Superpole: Bulega kazandı, Lowes ikinci

Nicolo Bulega, Alex Lowes'u geride bırakarak kazandı. Alvaro Bautista ise ilk turda kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Nicolo Bulega, Fransa'daki Magny-Cours pistinde düzenlenen Dünya Superbike Superpole Yarışını kazanarak bu sezonki ikinci zaferine imza attı.

Yarışa damalı bayraktan itibaren lider başlayan Bulega, zorlu pist koşullarında Alex Lowes ile kıyasıya bir mücadele verdi.

Yarış sabahı pist üzerinde yağmurdan kalan nemli bölgeler bulunmasına rağmen, sürücüler için en mantıklı lastik seçimi slick lastiklerdi.

Bulega ve Lowes, yarışın yarısından itibaren diğer yarışmacılardan ayrılmaya başladı ve galibiyet mücadelesi bu iki pilot arasında geçti.

Lowes, Bulega'yı geçmek için iki kez ciddi atak yaptı; ilk denemesini beşinci virajda, ikinci hamlesini ise 13. virajda gerçekleştirdi.

Ancak Bulega, her iki hamleye de geçit vermedi. İtalyan sürücü, yarışı sadece 0.115 saniye farkla kazandı ve sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

Yarışın sonunda ikinci sırayı Alex Lowes, üçüncü sırayı ise Danilo Petrucci aldı.

Ancak Petrucci, Andrea Locatelli ile temas yaşayarak Yamaha sürücüsünün yarış dışı kalmasına neden olduğu için inceleme altına alındı.

Scott Redding dördüncü sırada yer alırken, onu Xavi Vierge, Garrett Gerloff, Iker Lecuona ve Michael van der Mark takip etti.

Van der Mark, yarışın büyük bölümünde üçüncülüğü elinde bulundurmasına rağmen, sonlara doğru geriledi.

İlk on sırayı Remy Gardner ve Axel Bassani tamamladı.

Jonathan Rea, cumartesi günü gerçekleştirilen 1. yarışta yaşadığı kaza sonrası, yarışmaya uygun görülmediği için Superpole yarışına katılmadı.

Alvaro Bautista ise gridde daha iyi bir pozisyon elde etmeyi umarak başladığı yarışta ilk turda Tarran Mackenzie ile mücadele ederken kaza yaptı ve tıbbi merkeze götürüldü.

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Enes Erdemirel
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