WSBK Fransa 2. yarış: Bulega kazandı, Petrucci ikinci

21 turluk yarışa pole pozisyonundan başlayan Nicola Bulega liderliğini korurken, onun arkasında Alex Lowes da ikinci sırada yarışı sürdürdü ve önündeki rakibini yakın takibe aldı.

Startta Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark 8'incilikten 5'inciliğe yükselirken Lowes sekizinci virajda motosikletinde bir sorun yaşayarak kaçış alanına çıktı ve 16. sıraya kadar geriledi. Böylece Bulega yarışı rahat bir şekilde lider olarak sürdürmeye devam etti.

18 tur kala Lowes, arka sıralardan tırmanışını sürdürerek 12. sıraya kadar yükseldi.

4. sıraya kadar yükselen van der Mark, önündeki Xavi Vierge'i kovalamaya başladı. Vierge kendisini savunurken hem van der Mark hem de Bassani'ye geçildi.

Danilo Petrucci de yarışı 2. sırada sürdürmeye devam etti.

Bassani, podyumun son basamağı için önündeki van der Mark'a atak yaptı ve üçüncü sırayı almayı başardı.

Lowes arkadaki tırmanışını sürdürürken 14 tur kala 10. sıraya kadar yükseldi.

Van der Mark, önündeki Bassani'yi geride bırakarak pozisyonunu geri aldı ve üçüncü sıraya yerleşti. Bu esnada Bassani'ye de uzun tur cezası geldi ve 11. sırada piste yeniden katıldı.

4. sıradaki Garrett Gerloff, van der Mark'ın peşine takıldı ve podyumun son basamağı için rakibini geride bırakarak üçüncü sırayı aldı.

Alex Lowes 9 tur kala tırmanışını sürdürdü ve Vierge'i geçerek 6. sırayı elde etti.

Bu esnada Sam Lowes yaşadığı mekanik arıza nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Iker Lecuona'nın yaptığı hata sayesinde Alex Lowes, 5. sıraya yükseldi.

Yarışın bitimine 4 tur kala Lowes, önündeki van der Mark'ı geride bırakarak 4. sıraya kadar yükseldi.

Böylece Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonadaki en yakın rakibi olan Nicola Bulega yarışı kazandı ve bu hafta sonunun 2. ve sezonun 3. galibiyetini elde etti ve şampiyonada Toprak'la olan farkını 55 puana düşürdü.

Danilo Petrucci ve Garrett Gerloff ise podyumda tamamlayan diğer isimler oldular.

Lowes, van der Mark, Gardner, Redding, Vierge, Lecuola ve Locatelli sırasıyla ilk 10'u tamamladılar.

Yarış Sonucu: