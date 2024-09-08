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Yarış raporu
World Superbike Magny-Cours

WSBK Fransa 2. yarış: Bulega kazandı, Petrucci ikinci

World Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı olan Fransa'da gerçekleşen 2. yarışı Nicola Bulega kazanırken, Danilo Petrucci ikinci, Garrett Gerloff üçüncü oldu

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

21 turluk yarışa pole pozisyonundan başlayan Nicola Bulega liderliğini korurken, onun arkasında Alex Lowes da ikinci sırada yarışı sürdürdü ve önündeki rakibini yakın takibe aldı.

Startta Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark 8'incilikten 5'inciliğe yükselirken Lowes sekizinci virajda motosikletinde bir sorun yaşayarak kaçış alanına çıktı ve 16. sıraya kadar geriledi. Böylece Bulega yarışı rahat bir şekilde lider olarak sürdürmeye devam etti.

18 tur kala Lowes, arka sıralardan tırmanışını sürdürerek 12. sıraya kadar yükseldi.

4. sıraya kadar yükselen van der Mark, önündeki Xavi Vierge'i kovalamaya başladı. Vierge kendisini savunurken hem van der Mark hem de Bassani'ye geçildi.

Danilo Petrucci de yarışı 2. sırada sürdürmeye devam etti.

Bassani, podyumun son basamağı için önündeki van der Mark'a atak yaptı ve üçüncü sırayı almayı başardı.

Lowes arkadaki tırmanışını sürdürürken 14 tur kala 10. sıraya kadar yükseldi.

Van der Mark, önündeki Bassani'yi geride bırakarak pozisyonunu geri aldı ve üçüncü sıraya yerleşti. Bu esnada Bassani'ye de uzun tur cezası geldi ve 11. sırada piste yeniden katıldı.

4. sıradaki Garrett Gerloff, van der Mark'ın peşine takıldı ve podyumun son basamağı için rakibini geride bırakarak üçüncü sırayı aldı.

Alex Lowes 9 tur kala tırmanışını sürdürdü ve Vierge'i geçerek 6. sırayı elde etti.

Bu esnada Sam Lowes yaşadığı mekanik arıza nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Iker Lecuona'nın yaptığı hata sayesinde Alex Lowes, 5. sıraya yükseldi. 

Yarışın bitimine 4 tur kala Lowes, önündeki van der Mark'ı geride bırakarak 4. sıraya kadar yükseldi.

Böylece Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonadaki en yakın rakibi olan Nicola Bulega yarışı kazandı ve bu hafta sonunun 2. ve sezonun 3. galibiyetini elde etti ve şampiyonada Toprak'la olan farkını 55 puana düşürdü.

Danilo Petrucci ve Garrett Gerloff ise podyumda tamamlayan diğer isimler oldular.

Lowes, van der Mark, Gardner, Redding, Vierge, Lecuola ve Locatelli sırasıyla ilk 10'u tamamladılar.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 0

-

       25
2 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 0

2.303

       20
3 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 0

4.300

       16
4 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 0

6.576

       13
5 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 0

7.521

       11
6 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 0

11.620

       10
7 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 0

11.939

       9
8 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 0

12.155

       8
9 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 0

12.219

       7
10 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 0

13.821

       6
11 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 0

17.918

       5
12 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 0

26.852

       4
13 Italy A. Del Bianco GRT Racing Team 52 Yamaha 0

28.630

       3
14 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 0

28.646

       2
15 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 0

29.418

       1
16 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 0

35.166

        
17
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 0

36.438

        
18 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 0

49.190

        
19
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 0

49.535

        
dnf United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 0

 

     Yarış dışı  
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