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Yarış ayak raporu
World Superbike Magny-Cours

WSBK Fransa 1. yarış: Van der Mark kazandı, Bautista ikinci sırada

Son Dünya Superbike zaferinden üç yıl sonra, Michael van der Mark Magny-Cours'ta yeniden kazandı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

BMW sürücüsü Michael van der Mark, Magny-Cours'da Superbike Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışında zafer elde etti. 

BMW böylece, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun cuma günü geçirdiği korkunç kazanın ardından sakatlığına rağmen yenilmedi. Michael van der Mark'ın Cumartesi günkü zaferi BMW'nin üst üste 14. galibiyeti oldu.

Podyumu Alvaro Bautista ve Danilo Petrucci tamamladı. Yarış boyunca birçok liderlik değişimi yaşandı.

İlk turun sonunda Nicolo Bulega ve Jonathan Rea kaza yaptı. Her ikisi de tıbbi merkeze götürülmek zorunda kaldı. Andrea Locatelli ve Ivo Lopes de yarışın ilk turlarında kaza yaptılar. Locatelli yarışa devam etti ve sonunda ilk 8 içinde bitirdi.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yağmurun başlaması sadece birkaç tur sonra tam bir kaosa neden oldu. Geçiş lastikleriyle yarışan sürücüler lastik değiştirmek için pite girdiler ve yağmur lastiklerini taktılar.

Michael van der Mark, yağmurlu koşullardan faydalanarak liderliği aldı ve damalı bayrağı o şekilde geçmiş oldu. 

Scott Redding dördüncü olurken, Andrea Iannone beşinci, Iker Lecuona altıncı oldu.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler Xavi Vierge, Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi, Alessandro Del Bianco oldu.

   
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 - 
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1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 21

40'27.006

       25
2 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 21

+8.288

40'35.294

 8.288     20
3 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 21

+24.285

40'51.291

 15.997     16
4 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 21

+34.037

41'01.043

 9.752     13
5 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 21

+42.108

41'09.114

 8.071     11
6 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 21

+50.799

41'17.805

 8.691     10
7 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 21

+52.361

41'19.367

 1.562     9
8 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 21

+52.369

41'19.375

 0.008     8
9 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 21

+1'11.573

41'38.579

 19.204     7
10 Italy A. Del Bianco GRT Racing Team 52 Yamaha 21

+1'18.169

41'45.175

 6.596     6
11 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 21

+1'25.369

41'52.375

 7.200     5
12 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 21

+2'06.163

42'33.169

 40.794     4
dnf United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 17

 

     Yarış dışı  
dnf Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 16

 

     Yarış dışı  
dnf United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 14

 

     Yarış dışı  
dnf
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 12

 

     Yarış dışı  
dnf United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 10

 

     Yarış dışı  
dnf Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 9

 

     Yarış dışı  
dnf Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 3

 

     Yarış dışı  
dnf
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 1

 

     Yarış dışı  
dnf United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 0

 

     Yarış dışı  
dnf Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 0

 

     Yarış dışı  
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