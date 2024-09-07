WSBK Fransa 1. yarış: Van der Mark kazandı, Bautista ikinci sırada
Son Dünya Superbike zaferinden üç yıl sonra, Michael van der Mark Magny-Cours'ta yeniden kazandı.
Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
BMW sürücüsü Michael van der Mark, Magny-Cours'da Superbike Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışında zafer elde etti.
BMW böylece, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun cuma günü geçirdiği korkunç kazanın ardından sakatlığına rağmen yenilmedi. Michael van der Mark'ın Cumartesi günkü zaferi BMW'nin üst üste 14. galibiyeti oldu.
Podyumu Alvaro Bautista ve Danilo Petrucci tamamladı. Yarış boyunca birçok liderlik değişimi yaşandı.
İlk turun sonunda Nicolo Bulega ve Jonathan Rea kaza yaptı. Her ikisi de tıbbi merkeze götürülmek zorunda kaldı. Andrea Locatelli ve Ivo Lopes de yarışın ilk turlarında kaza yaptılar. Locatelli yarışa devam etti ve sonunda ilk 8 içinde bitirdi.
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yağmurun başlaması sadece birkaç tur sonra tam bir kaosa neden oldu. Geçiş lastikleriyle yarışan sürücüler lastik değiştirmek için pite girdiler ve yağmur lastiklerini taktılar.
Michael van der Mark, yağmurlu koşullardan faydalanarak liderliği aldı ve damalı bayrağı o şekilde geçmiş oldu.
Scott Redding dördüncü olurken, Andrea Iannone beşinci, Iker Lecuona altıncı oldu.
İlk 10'u tamamlayan diğer isimler Xavi Vierge, Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi, Alessandro Del Bianco oldu.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|21
|
40'27.006
|25
|2
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|21
|
+8.288
40'35.294
|8.288
|20
|3
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|21
|
+24.285
40'51.291
|15.997
|16
|4
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|21
|
+34.037
41'01.043
|9.752
|13
|5
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|21
|
+42.108
41'09.114
|8.071
|11
|6
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|21
|
+50.799
41'17.805
|8.691
|10
|7
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|21
|
+52.361
41'19.367
|1.562
|9
|8
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|21
|
+52.369
41'19.375
|0.008
|8
|9
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|21
|
+1'11.573
41'38.579
|19.204
|7
|10
|A. Del Bianco GRT Racing Team
|52
|Yamaha
|21
|
+1'18.169
41'45.175
|6.596
|6
|11
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|21
|
+1'25.369
41'52.375
|7.200
|5
|12
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|21
|
+2'06.163
42'33.169
|40.794
|4
|dnf
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|17
|
|Yarış dışı
|dnf
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|16
|
|Yarış dışı
|dnf
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|14
|
|Yarış dışı
|dnf
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|12
|
|Yarış dışı
|dnf
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|10
|
|Yarış dışı
|dnf
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|9
|
|Yarış dışı
|dnf
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|3
|
|Yarış dışı
|dnf
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|1
|
|Yarış dışı
|dnf
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|0
|
|Yarış dışı
|dnf
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|0
|
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ali Türkkan ve Burak Erdener JWRC’de dünya üçüncüsü oldu
Jordan: Perez'i kovmamaları Red Bull'a pahalıya mâl olacak"
Marko, Verstappen'in Red Bull'daki geleceği hakkında konuşmayı reddetti
Norris: "Antonelli, F1'deki en iyi pilotlardan biri olan Russell'dan çok şey öğrenebilir"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar