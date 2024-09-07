WSBK Fransa 1. yarış: Van der Mark kazandı, Bautista ikinci sırada

BMW sürücüsü Michael van der Mark, Magny-Cours'da Superbike Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışında zafer elde etti.

BMW böylece, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun cuma günü geçirdiği korkunç kazanın ardından sakatlığına rağmen yenilmedi. Michael van der Mark'ın Cumartesi günkü zaferi BMW'nin üst üste 14. galibiyeti oldu.

Podyumu Alvaro Bautista ve Danilo Petrucci tamamladı. Yarış boyunca birçok liderlik değişimi yaşandı.

İlk turun sonunda Nicolo Bulega ve Jonathan Rea kaza yaptı. Her ikisi de tıbbi merkeze götürülmek zorunda kaldı. Andrea Locatelli ve Ivo Lopes de yarışın ilk turlarında kaza yaptılar. Locatelli yarışa devam etti ve sonunda ilk 8 içinde bitirdi.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yağmurun başlaması sadece birkaç tur sonra tam bir kaosa neden oldu. Geçiş lastikleriyle yarışan sürücüler lastik değiştirmek için pite girdiler ve yağmur lastiklerini taktılar.

Michael van der Mark, yağmurlu koşullardan faydalanarak liderliği aldı ve damalı bayrağı o şekilde geçmiş oldu.

Scott Redding dördüncü olurken, Andrea Iannone beşinci, Iker Lecuona altıncı oldu.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler Xavi Vierge, Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi, Alessandro Del Bianco oldu.