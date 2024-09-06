WSBK Fransa 1. antrenman seansı: Toprak hızlı başladı, BMW ilk üç sırada!
Fransa'da gerçekleştirilen WSBK 1. antrenman seansında Toprak Razgatlıoğlu en hızlı zamanı yaptı.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Dünya Superbike Şampiyonası bu hafta sonu Magny Cours'da devam ederken, bugün öğle saatlerinde ilk antrenman seansı düzenlendi.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansın henüz başında 1:36.592 yaparak zaman tablosunda zirveye çıkmayı başardı.
Sonrasında bu dereceyi 1:36.347'ye çeken Toprak, en yakın rakibi Garrett Geroff'un 0.353 saniye önünde en hızlı isim oldu.
Michael Van der Mark'ın üçüncü olmasıyla BMW, seansı ilk üç sırada tamamlamış oldu.
Nicolo Bulega, en iyi Ducati sürücüsü olarak dördüncü olurken, Toprak'ın 0.6 saniye gerisinde kaldı.
Geçtiğimiz günlerde kontrat yenileyen Alvaro Bautista beşinci, Alex Lowes altıncı ve Michael Ruben Rinaldi yedinci oldu.
Yamaha sürücüleri arasında en iyisi olan Jonathan Rea sekizinci olurken, ilk onu Danilo Petrucci ve Scott Redding tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|18
|
1'36.347
|164.816
|2
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|20
|
+0.353
1'36.700
|0.353
|164.215
|3
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|19
|
+0.669
1'37.016
|0.316
|163.680
|4
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|20
|
+0.689
1'37.036
|0.020
|163.646
|5
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|22
|
+0.768
1'37.115
|0.079
|163.513
|6
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|17
|
+0.938
1'37.285
|0.170
|163.227
|7
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|13
|
+1.077
1'37.424
|0.139
|162.994
|8
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|20
|
+1.172
1'37.519
|0.095
|162.835
|9
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|17
|
+1.192
1'37.539
|0.020
|162.802
|10
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|19
|
+1.284
1'37.631
|0.092
|162.649
|11
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|19
|
+1.454
1'37.801
|0.170
|162.366
|12
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|17
|
+1.558
1'37.905
|0.104
|162.193
|13
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|15
|
+1.630
1'37.977
|0.072
|162.074
|14
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|19
|
+1.796
1'38.143
|0.166
|161.800
|15
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|17
|
+1.911
1'38.258
|0.115
|161.611
|16
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|20
|
+2.089
1'38.436
|0.178
|161.319
|17
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|18
|
+2.103
1'38.450
|0.014
|161.296
|18
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|15
|
+2.113
1'38.460
|0.010
|161.279
|19
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|18
|
+2.180
1'38.527
|0.067
|161.170
|20
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|19
|
+2.937
1'39.284
|0.757
|159.941
|21
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|16
|
+3.262
1'39.609
|0.325
|159.419
|22
|A. Del Bianco GRT Racing Team
|52
|Yamaha
|20
|
+3.720
1'40.067
|0.458
|158.689
|23
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|14
|
+3.935
1'40.282
|0.215
|158.349
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