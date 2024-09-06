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Antrenman raporu
World Superbike Magny-Cours

WSBK Fransa 1. antrenman seansı: Toprak hızlı başladı, BMW ilk üç sırada!

Fransa'da gerçekleştirilen WSBK 1. antrenman seansında Toprak Razgatlıoğlu en hızlı zamanı yaptı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dünya Superbike Şampiyonası bu hafta sonu Magny Cours'da devam ederken, bugün öğle saatlerinde ilk antrenman seansı düzenlendi.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansın henüz başında 1:36.592 yaparak zaman tablosunda zirveye çıkmayı başardı.

Sonrasında bu dereceyi 1:36.347'ye çeken Toprak, en yakın rakibi Garrett Geroff'un 0.353 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Michael Van der Mark'ın üçüncü olmasıyla BMW, seansı ilk üç sırada tamamlamış oldu.

Nicolo Bulega, en iyi Ducati sürücüsü olarak dördüncü olurken, Toprak'ın 0.6 saniye gerisinde kaldı.

Geçtiğimiz günlerde kontrat yenileyen Alvaro Bautista beşinci, Alex Lowes altıncı ve Michael Ruben Rinaldi yedinci oldu.

Yamaha sürücüleri arasında en iyisi olan Jonathan Rea sekizinci olurken, ilk onu Danilo Petrucci ve Scott Redding tamamladı.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 18

1'36.347

   164.816
2 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 20

+0.353

1'36.700

 0.353 164.215
3 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 19

+0.669

1'37.016

 0.316 163.680
4 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 20

+0.689

1'37.036

 0.020 163.646
5 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 22

+0.768

1'37.115

 0.079 163.513
6 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 17

+0.938

1'37.285

 0.170 163.227
7 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 13

+1.077

1'37.424

 0.139 162.994
8 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 20

+1.172

1'37.519

 0.095 162.835
9 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 17

+1.192

1'37.539

 0.020 162.802
10 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 19

+1.284

1'37.631

 0.092 162.649
11 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 19

+1.454

1'37.801

 0.170 162.366
12 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 17

+1.558

1'37.905

 0.104 162.193
13 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 15

+1.630

1'37.977

 0.072 162.074
14 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 19

+1.796

1'38.143

 0.166 161.800
15 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 17

+1.911

1'38.258

 0.115 161.611
16 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 20

+2.089

1'38.436

 0.178 161.319
17 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 18

+2.103

1'38.450

 0.014 161.296
18
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 15

+2.113

1'38.460

 0.010 161.279
19 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 18

+2.180

1'38.527

 0.067 161.170
20 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 19

+2.937

1'39.284

 0.757 159.941
21 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 16

+3.262

1'39.609

 0.325 159.419
22 Italy A. Del Bianco GRT Racing Team 52 Yamaha 20

+3.720

1'40.067

 0.458 158.689
23
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 14

+3.935

1'40.282

 0.215 158.349
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