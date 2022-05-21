WSBK Estoril: Zafer Toprak'ı son düzlükte geçen Bautista'nın!

Haberi dinle

Estoril'de gerçekleştirilen yarışa Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sıradan başlarken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu iyi bir start aldı ve ilk metrelerde Rea'i geçerek liderliğe oturdu.

Aslında Ducati sürücüleri de Rea'i geçmişti fakat Britanyalı sürücü, ilk virajda ikisini de içten geçmeye çalışınca Michael Ruben Rinaldi pist dışına çıktı ve 10. sıraya kadar geriledi. Bautista ise üçüncülüğe çıkan Andrea Locatelli'nin gerisine düştü.

Rea, ilk turlarda Toprak üzerinde baskı kurup temsilcimizi geçmeye çalıştı ve bir noktada Toprak'a arkadan çarptı. Neyse ki iki sürücü de yola devam edebildi.

Bautista son 17 tura girerken Locatelli'yi geride bıraktı ve üçüncülüğe çıktdı. Bu noktada Toprak ile Rea arasındaki fark ise 0.5 saniye civarındaydı.

İki tur sonra Toprak, frenleme noktasında yaşadığı sorunun ardından dışa açıldı ve neredeyse yere düşüyordu. Bu fırsatı iyi değerlendiren Rea, liderliğe yükseldi.

Fakat Toprak'ın pes etmeye niyeti yoktu ve ertesi tur Rea'i ilk virajda geçerek yeniden ilk sıraya oturdu. Toprak öne geçse de Rea ile arayı açamadı ve bir tur sonra Rea, Toprak'ı geçerek yarışın yeni lideri oldu.

Ön tarafta Rea ve Toprak çekişirken, Bautista da farkı 1 saniyeye kadar indirdi ve yavaş yavaş bu gruba dahil olmaya başladı.

Toprak, Rea'in arkasında geçirdiği birkaç turun ardından bitime 9 tur kala Kawasaki sürücüsünü bir kez daha geçti. İkili sonrasında birkaç kez daha yer değiştirdi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime yedi tur kala lider Toprak'tı ve Bautista da arayı 0.5 saniyeye kadar indirdi.

Fakat ertesi turun ilk virajında Rea, çok geç frenle Toprak'ı geçmeye çalışırken dışarı açıldı ve Toprak'ı geçemediği gibi, Bautista'nın da gerisine düşmüş oldu. Böylelikle yeni sıralama Toprak, Bautista, Rea ve Locatelli şeklindeydi.

Rea, yaptığı hatanın ardından galibiyet mücadelesinden koptu fakat Bautista'nın vazgeçmeye niyeti yoktu. Son bölümde Toprak'ı baskı altına alan Bautista, farkı 0.2 saniyeye kadar indirdi.

Toprak son tura lider başladı ve Bautista, ilk viraja gelirken temsilcimizi epey sıkıştırdı ancak Toprak frenlemede hata yapmayarak yerini korudu.

Bautista turun kalanında fırsat kollasa da, Toprak İspanyol sürücüye o fırsatı vermedi ve hatasız sürüşünün ardından damalı bayrağı ilk sırada görecek gibiydi.

Ancak Bautista, Ducati'siyle start finiş düzlüğünde çok iyi hızlandı ve damalı bayrağa metreler kala temsilcimizi geride bıraktı.

Sonuç olarak zafer Bautista'nın olurken, Toprak damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Hata yapmamasına rağmen ikinci olan Toprak, hayal kırıklığını gizlemedi.

Rea'in üçüncü olarak podyumu tamamladığı yarışta Locatelli dördüncü, Xavi Vierge beşinci ve Iker Lecuona altıncı oldu. Böylelikle Honda, iki motosikletiyle birden ilk altıya girdi.

İlk onu Alex Lowes, Scott Redding, Rinaldi ve Baz tamamladı.

Yarış sonucu: