Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / WSBK Estoril: Rea, 2022'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla aldı
World Superbike / Estoril Yarış raporu

WSBK Estoril: Zafer Toprak'ı son düzlükte geçen Bautista'nın!

2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 3. ayağı olan ve Estoril'de gerçekleştirilen ilk yarışı Ducati sürücüsü Alvaro Bautista kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Estoril: Zafer Toprak'ı son düzlükte geçen Bautista'nın!
Haberi dinle

Estoril'de gerçekleştirilen yarışa Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sıradan başlarken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu iyi bir start aldı ve ilk metrelerde Rea'i geçerek liderliğe oturdu. 

Aslında Ducati sürücüleri de Rea'i geçmişti fakat Britanyalı sürücü, ilk virajda ikisini de içten geçmeye çalışınca Michael Ruben Rinaldi pist dışına çıktı ve 10. sıraya kadar geriledi. Bautista ise üçüncülüğe çıkan Andrea Locatelli'nin gerisine düştü.

Rea, ilk turlarda Toprak üzerinde baskı kurup temsilcimizi geçmeye çalıştı  ve bir noktada Toprak'a arkadan çarptı. Neyse ki iki sürücü de yola devam edebildi.

Bautista son 17 tura girerken Locatelli'yi geride bıraktı ve üçüncülüğe çıktdı. Bu noktada Toprak ile Rea arasındaki fark ise 0.5 saniye civarındaydı.

İki tur sonra Toprak, frenleme noktasında yaşadığı sorunun ardından dışa açıldı ve neredeyse yere düşüyordu. Bu fırsatı iyi değerlendiren Rea, liderliğe yükseldi.

Fakat Toprak'ın pes etmeye niyeti yoktu ve ertesi tur Rea'i ilk virajda geçerek yeniden ilk sıraya oturdu. Toprak öne geçse de Rea ile arayı açamadı ve bir tur sonra Rea, Toprak'ı geçerek yarışın yeni lideri oldu.

Ön tarafta Rea ve Toprak çekişirken, Bautista da farkı 1 saniyeye kadar indirdi ve yavaş yavaş bu gruba dahil olmaya başladı.

Toprak, Rea'in arkasında geçirdiği birkaç turun ardından bitime 9 tur kala Kawasaki sürücüsünü bir kez daha geçti. İkili sonrasında birkaç kez daha yer değiştirdi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime yedi tur kala lider Toprak'tı ve Bautista da arayı 0.5 saniyeye kadar indirdi.

Fakat ertesi turun ilk virajında Rea, çok geç frenle Toprak'ı geçmeye çalışırken dışarı açıldı ve Toprak'ı geçemediği gibi, Bautista'nın da gerisine düşmüş oldu. Böylelikle yeni sıralama Toprak, Bautista, Rea ve Locatelli şeklindeydi.

Rea, yaptığı hatanın ardından galibiyet mücadelesinden koptu fakat Bautista'nın vazgeçmeye niyeti yoktu. Son bölümde Toprak'ı baskı altına alan Bautista, farkı 0.2 saniyeye kadar indirdi.

Toprak son tura lider başladı ve Bautista, ilk viraja gelirken temsilcimizi epey sıkıştırdı ancak Toprak frenlemede hata yapmayarak yerini korudu.

Bautista turun kalanında fırsat kollasa da, Toprak İspanyol sürücüye o fırsatı vermedi ve hatasız sürüşünün ardından damalı bayrağı ilk sırada görecek gibiydi.

Ancak Bautista, Ducati'siyle start finiş düzlüğünde çok iyi hızlandı ve damalı bayrağa metreler kala temsilcimizi geride bıraktı.

Sonuç olarak zafer Bautista'nın olurken, Toprak damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Hata yapmamasına rağmen ikinci olan Toprak, hayal kırıklığını gizlemedi.

Rea'in üçüncü olarak podyumu tamamladığı yarışta Locatelli dördüncü, Xavi Vierge beşinci ve Iker Lecuona altıncı oldu. Böylelikle Honda, iki motosikletiyle birden ilk altıya girdi.

İlk onu Alex Lowes, Scott Redding, Rinaldi ve Baz tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Alvaro Bautista Ducati 0 -  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 0 0.126  
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 0 4.835  
4 Italy Andrea Locatelli Yamaha 0 17.079  
5 Spain Xavi Vierge Honda 0 19.107  
6 Spain Iker Lecuona Honda 0 19.215  
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 0 21.956  
8 United Kingdom Scott Redding BMW 0 23.090  
9 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 0 24.104  
10 France Loris Baz BMW 0 25.212  
11 Spain Xavi Fores Ducati 0 27.516  
12 Italy Axel Bassani Ducati 0 30.686  
13 San Marino Luca Bernardi Ducati 0 39.599  
14 Japan Kohta Nozane Yamaha 0 39.643  
15 Ireland Eugene Laverty BMW 0 41.735  
16 Germany Marvin Fritz Yamaha 0 41.854  
17 France Lucas Mahias Kawasaki 0 42.790  
18 France Christophe Ponsson Yamaha 0 50.082  
19 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 0 > 1'  
20 Oliver Konig Kawasaki 0 > 1'  
21 Spain Isaac Viñales Kawasaki 0 2 laps  
  Argentina Leandro Mercado Honda 0    
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
WSBK Estoril: Rea, 2022'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla aldı
Önceki haber

WSBK Estoril: Rea, 2022'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla aldı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı" İspanya GP
Formula 1

Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"

Hamilton: "Aracın arka tarafıyla boğuşuyorum" İspanya GP
Formula 1

Hamilton: "Aracın arka tarafıyla boğuşuyorum"

Verstappen: "Son turumu atamadım" İspanya GP
Formula 1

Verstappen: "Son turumu atamadım"

Son Haberler

WSBK Estoril: Zafer Toprak'ı son düzlükte geçen Bautista'nın!
World Superbike World Superbike

WSBK Estoril: Zafer Toprak'ı son düzlükte geçen Bautista'nın!

WSBK Estoril: Rea, 2022'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla aldı
World Superbike World Superbike

WSBK Estoril: Rea, 2022'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla aldı

WSBK Estoril 3. antrenman: Gerloff kaza yaptı, Toprak lider
World Superbike World Superbike

WSBK Estoril 3. antrenman: Gerloff kaza yaptı, Toprak lider

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak, Bautista'nın önünde en hızlısı!
World Superbike World Superbike

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak, Bautista'nın önünde en hızlısı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.