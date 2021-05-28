WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak cuma antrenmanlarını lider tamamladı

Geçtiğimiz hafta Aragon'daki sezon açılış hafta sonunda olduğu gibi, en hızlı tur sabah yapılan birinci antrenman seansında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu tarafından atıldı.

Ducati Fabrika sürücüsü Scott Redding, birinci antrenmanı 1:39.277'yle lider götürüyordu ancak sonrasında temsilcimiz Toprak en hızlı turu 1:37.883 olarak belirledi.

Redding seans başladıktan 20 dakika sonra 1:37.624'lük bir tur atarak tekrar liderliği eline aldı. Sonrasında Kawasaki'den Alex Lowes da 1:37.604'le en hızlı turu eline geçirse de Toprak, sabah seansında 1:37'nin altına inebilen tek sürücüydü. Temsilcimiz Toprak, 1:36.920 yapmayı başardı ve bu, günün en hızlı zamanı oldu.

Gururumuz birinci antrenmanlarda, en yakın takipçisi Jonathan Rea'den tam 0.581 saniye daha iyi bir tur zamanı yaptı ve dikkatleri üzerine çekti.

Temsilcimizin öğleden sonra çıkardığı 1:37.284'lük süre ise, ikinci antrenman turlarını da zirvede tamamlamasına yetti ve böylelikle Toprak tüm gün boyunca en hızlı isim oldu.

Gururumuz Toprak'a en yakın olan isim, öğleden sonra çıkardığı 1:37.334'lük turuyla, genel sıralamada Kawasaki ikilisi Rea ve Lowes'un önünde bitiren Redding'di.

Michael Ruben Rinaldi, ikinci antrenmanları üçüncü, Cuma gününü ise beşinci olarak tamamladı. Garrett Gerloff ise GRT Yamaha'yla birlikte altıncı oldu.

BMW sürücüleri Eugene Laverty ve Jonas Folger, cuma günkü hızlarıyla etkileyiciydiler ve iki seansta da ilk 10'a girdiler.

BMW fabrika sürücüsü Tom Skyes, ikinci antrenmanda Temsilcimiz Toprak'ın 0.755 saniye arkasında kaldı ve sabah seansındaki performansından daha yavaş bir zaman çıkardı.

GoEleven Ducati sürücüsü Chaz Davies günü, ilk seansta 6. ve ikinci seansta 15. olarak tamamladı.

Leon Haslam'ın iki seansta da 12. sırada bitirmesi ve Alvaro Bautista'nın toplamda üç kaza yapmasının ardından 14. ve 13. sıralarda bitirmesiyle, Honda zor bir gün geçirmiş oldu.

İkinci antrenmanın bitimine üç dakika kala GRT'den Kohta Nozane 13. virajda ağır bir kaza geçirmesiyle, günün ikinci seansı kırmızı bayrakla durduruldu. Sağlık kontrollerinden geçen Nozane'nin, hafta sonunun devamında yarışabileceği öğrenildi.

Gururumuz Toprak ikinci antrenmanda takım arkadaşı Locatelli'den 0.970 saniye daha iyiydi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı bu hafa sonu Estoril'de yapılacak.

WSBK Estoril - Birinci antrenman sonuçları:

WSBK Estoril - İkinci antrenman sonuçları