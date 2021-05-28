Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / WSBK Estoril 1. antrenman: Toprak 0.5 saniye farkla lider
World Superbike / Estoril Antrenman raporu

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak cuma antrenmanlarını lider tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Estoril'de yapılacak Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki yarıştan önce Cuma antrenmanlarını lider tamamladı.

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak cuma antrenmanlarını lider tamamladı

Geçtiğimiz hafta Aragon'daki sezon açılış hafta sonunda olduğu gibi, en hızlı tur sabah yapılan birinci antrenman seansında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu tarafından atıldı.

Ducati Fabrika sürücüsü Scott Redding, birinci antrenmanı 1:39.277'yle lider götürüyordu ancak sonrasında temsilcimiz Toprak en hızlı turu 1:37.883 olarak belirledi.

Redding seans başladıktan 20 dakika sonra 1:37.624'lük bir tur atarak tekrar liderliği eline aldı. Sonrasında Kawasaki'den Alex Lowes da 1:37.604'le en hızlı turu eline geçirse de Toprak, sabah seansında 1:37'nin altına inebilen tek sürücüydü. Temsilcimiz Toprak, 1:36.920 yapmayı başardı ve bu, günün en hızlı zamanı oldu.

Gururumuz birinci antrenmanlarda, en yakın takipçisi Jonathan Rea'den tam 0.581 saniye daha iyi bir tur zamanı yaptı ve dikkatleri üzerine çekti.

Temsilcimizin öğleden sonra çıkardığı 1:37.284'lük süre ise, ikinci antrenman turlarını da zirvede tamamlamasına yetti ve böylelikle Toprak tüm gün boyunca en hızlı isim oldu.

Gururumuz Toprak'a en yakın olan isim, öğleden sonra çıkardığı 1:37.334'lük turuyla, genel sıralamada Kawasaki ikilisi Rea ve Lowes'un önünde bitiren Redding'di.

Michael Ruben Rinaldi, ikinci antrenmanları üçüncü, Cuma gününü ise beşinci olarak tamamladı. Garrett Gerloff ise GRT Yamaha'yla birlikte altıncı oldu.

BMW sürücüleri Eugene Laverty ve Jonas Folger, cuma günkü hızlarıyla etkileyiciydiler ve iki seansta da ilk 10'a girdiler.

BMW fabrika sürücüsü Tom Skyes, ikinci antrenmanda Temsilcimiz Toprak'ın 0.755 saniye arkasında kaldı ve sabah seansındaki performansından daha yavaş bir zaman çıkardı.

GoEleven Ducati sürücüsü Chaz Davies günü, ilk seansta 6. ve ikinci seansta 15. olarak tamamladı.

Leon Haslam'ın iki seansta da 12. sırada bitirmesi ve Alvaro Bautista'nın toplamda üç kaza yapmasının ardından 14. ve 13. sıralarda bitirmesiyle, Honda zor bir gün geçirmiş oldu.

İkinci antrenmanın bitimine üç dakika kala GRT'den Kohta Nozane 13. virajda ağır bir kaza geçirmesiyle, günün ikinci seansı kırmızı bayrakla durduruldu. Sağlık kontrollerinden geçen Nozane'nin, hafta sonunun devamında yarışabileceği öğrenildi.

Gururumuz Toprak ikinci antrenmanda takım arkadaşı Locatelli'den 0.970 saniye daha iyiydi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı bu hafa sonu Estoril'de yapılacak.

WSBK Estoril - Birinci antrenman sonuçları:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'36.920  
2 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'37.501 0.581
3 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'37.604 0.684
4 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 1'37.624 0.704
5 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'37.853 0.933
6 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'37.896 0.976
7 94 Germany Jonas Folger BMW 1'37.941 1.021
8 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'38.074 1.154
9 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'38.170 1.250
10 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'38.246 1.326
Tüm sonuçları görüntüle

WSBK Estoril - İkinci antrenman sonuçları

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'37.284  
2 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 1'37.334 0.050
3 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'37.815 0.531
4 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'37.826 0.542
5 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'37.831 0.547
6 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'37.836 0.552
7 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'38.039 0.755
8 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'38.123 0.839
9 94 Germany Jonas Folger BMW 1'38.140 0.856
10 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'38.254 0.970
11 60 Netherlands Michael vanderMark BMW 1'38.293 1.009
12 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 1'38.427 1.143
13 19 Spain Alvaro Bautista Honda 1'38.469 1.185
14 44 France Lucas Mahias Kawasaki 1'38.483 1.199
15 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'38.644 1.360
16 53 Spain Tito Rabat Ducati 1'38.710 1.426
17 47 Italy Axel Bassani Ducati 1'38.716 1.432
18 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 1'39.036 1.752
19 32 Spain Isaac Viñales Kawasaki 1'39.237 1.953
20 23 France Christophe Ponsson Yamaha 1'39.723 2.439
21 76 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 1'40.878 3.594
22 84 Belgium Loris Cresson Kawasaki 1'41.205 3.921
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
WSBK Estoril 1. antrenman: Toprak 0.5 saniye farkla lider

Önceki haber

WSBK Estoril 1. antrenman: Toprak 0.5 saniye farkla lider
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas'ın pit stopu neden 43 saat sürdü?

3s
2
Formula 1

Hamilton: "Monako'da kazansanız bile sıkılıyorsunuz"

7s
3
Formula 1

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı

1g
4
Formula 1

Hamilton: "F1 şampiyonluk mücadelesinde laf dalaşına girmek çocukça"

1s
5
Formula 1

Button: "Verstappen henüz Hamilton kadar eksiksiz bir pilot değil"

3s
Son Haberler
WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak cuma antrenmanlarını lider tamamladı
SBK

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak cuma antrenmanlarını lider tamamladı

26dk
WSBK Estoril 1. antrenman: Toprak 0.5 saniye farkla lider
SBK

WSBK Estoril 1. antrenman: Toprak 0.5 saniye farkla lider

4s
Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli”
SBK

Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli”

24 May 2021
Aragon WSBK: Redding kazandı, Rea ve Gerloff temas yaşadı
SBK

Aragon WSBK: Redding kazandı, Rea ve Gerloff temas yaşadı

23 May 2021
SSP300 Aragon: Dramatik yarışta Orradre ceza aldı, Booth-Amos birinci oldu
SBK

SSP300 Aragon: Dramatik yarışta Orradre ceza aldı, Booth-Amos birinci oldu

23 May 2021
Son Videolar
Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike
4 Mar 2020

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike
29 Şub 2020

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli” Aragon
World Superbike

Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli”

Aragon WSBK: Redding kazandı, Rea ve Gerloff temas yaşadı Aragon
World Superbike

Aragon WSBK: Redding kazandı, Rea ve Gerloff temas yaşadı

WSBK Aragon: Rea pole pozisyonunu kazandı, Toprak'ın zaman turu silindi Aragon
World Superbike

WSBK Aragon: Rea pole pozisyonunu kazandı, Toprak'ın zaman turu silindi

Toprak Razgatlıoğlu Daha fazlası
Toprak Razgatlıoğlu
WSBK Aragon: Rea 100. galibiyetini aldı, Toprak podyuma çıktı! Aragon
World Superbike

WSBK Aragon: Rea 100. galibiyetini aldı, Toprak podyuma çıktı!

Toprak Razgatlıoğlu'nın COVID-19 testi pozitif çıktı
World Superbike

Toprak Razgatlıoğlu'nın COVID-19 testi pozitif çıktı

Dünya Superbike Barselona testi 1. gün: Rea lider, Toprak altıncı
World Superbike

Dünya Superbike Barselona testi 1. gün: Rea lider, Toprak altıncı

Yamaha Factory Racing Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
MotoGP Mugello: Vinales, Zarco'nun önünde en hızlısı İtalya GP
MotoGP

MotoGP Mugello: Vinales, Zarco'nun önünde en hızlısı

Yamaha ikilisi Mugello MotoGP'yi hasar sınırlama yarışı olarak görmüyor
MotoGP

Yamaha ikilisi Mugello MotoGP'yi hasar sınırlama yarışı olarak görmüyor

Quartararo: ''Yarış yağmurlu olursa, uzun süre ilk sırada kalamayız'' Fransa GP
MotoGP

Quartararo: ''Yarış yağmurlu olursa, uzun süre ilk sırada kalamayız''

Çok Okunanlar Bugün

Bottas'ın pit stopu neden 43 saat sürdü?
Formula 1 Formula 1

Bottas'ın pit stopu neden 43 saat sürdü?

Hamilton: "Monako'da kazansanız bile sıkılıyorsunuz"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Monako'da kazansanız bile sıkılıyorsunuz"

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı
Formula 1 Formula 1

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı

Hamilton: "F1 şampiyonluk mücadelesinde laf dalaşına girmek çocukça"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "F1 şampiyonluk mücadelesinde laf dalaşına girmek çocukça"

Button: "Verstappen henüz Hamilton kadar eksiksiz bir pilot değil"
Formula 1 Formula 1

Button: "Verstappen henüz Hamilton kadar eksiksiz bir pilot değil"

Stroll Sr.: ''Aston Martin, performansını geri kazanmaya devam ediyor''
Formula 1 Formula 1

Stroll Sr.: ''Aston Martin, performansını geri kazanmaya devam ediyor''

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı
Formula 1 Formula 1

Rosberg, Hamilton ve Wolff birlikte tatile çıktı

Sainz: "Monako'da hızlı olmamızı sağlayan birkaç faktör vardı"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Monako'da hızlı olmamızı sağlayan birkaç faktör vardı"

Son Haberler

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak cuma antrenmanlarını lider tamamladı
World Superbike World Superbike

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak cuma antrenmanlarını lider tamamladı

WSBK Estoril 1. antrenman: Toprak 0.5 saniye farkla lider
World Superbike World Superbike

WSBK Estoril 1. antrenman: Toprak 0.5 saniye farkla lider

Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli”
World Superbike World Superbike

Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli”

Aragon WSBK: Redding kazandı, Rea ve Gerloff temas yaşadı
World Superbike World Superbike

Aragon WSBK: Redding kazandı, Rea ve Gerloff temas yaşadı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.