WSBK Estoril: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 2. oldu
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'in Estoril pistinde gerçekleştirilen Superpole yarışını kazanan isim Kawasaki'nin şampiyona lideri sürücüsü Jonathan Rea oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rea, ilk turun ardından geriye düşse de pist üstünde Scott Redding ve Toprak Razgatlıoğlu'nu geride bırakarak yeniden liderliğe yükseldi ve Estoril pistinde ilk zaferini kazanarak 2. yarış için pole pozisyonunu kazanmış oldu.
İlk turun ardından liderliğe yükselen ve bir süre lider giden temsilcimiz Toprak, 6 tur kala Rea'ya geçilerek ikinci sıraya yükseldi. Toprak bir süre Rea'ya yakın olsa da lastiklerindeki performansı kaybetmeye başladığı için tekrar yerini alamadı ancak son turlarda arkasındaki Redding'den gelen baskıya cevap vererek yerini korumayı başardı ve dünkü yarışın ardından Superpole yarışında da ikinci olmayı başardı.
Dünkü yarışı kazanan Redding, bugünkü yarışta da güçlüydü ancak 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.
Toprak'ın takım arkadaşı Garrett Gerloff dünkü gibi 4. olurken onu Michael Ruben Rinaldi ve Alex Lowes takip ettiler. Lowes'ün 6. olmasının ardından Toprak ve Redding bir kez daha Lowes ile puan farkını açmış oldu.
Estoril'de son yarış bugün 16:00'da başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Jonathan Rea
|10
|-
|2
|Toprak Razgatlıoğlu
|10
|0.690
|0.690
|0.690
|3
|Scott Redding
|10
|1.180
|1.180
|0.490
|4
|Garrett Gerloff
|10
|2.059
|2.059
|0.879
|5
|Michael Ruben Rinaldi
|10
|3.583
|3.583
|1.524
|6
|Alex Lowes
|10
|3.623
|3.623
|0.040
|7
|Tom Sykes
|10
|7.062
|7.062
|3.439
|8
|Eugene Laverty
|10
|7.831
|7.831
|0.769
|9
|Chaz Davies
|10
|8.969
|8.969
|1.138
|10
|Alvaro Bautista
|10
|9.581
|9.581
|0.612
|11
|Andrea Locatelli
|10
|10.013
|10.013
|0.432
|12
|Tito Rabat
|10
|10.850
|10.850
|0.837
|13
|Michael vanderMark
|10
|11.419
|11.419
|0.569
|14
|Axel Bassani
|10
|15.703
|15.703
|4.284
|15
|Kohta Nozane
|10
|16.678
|16.678
|0.975
|16
|Leon Haslam
|10
|16.810
|16.810
|0.132
|17
|Isaac Viñales
|10
|20.194
|20.194
|3.384
|18
|Jonas Folger
|10
|22.250
|22.250
|2.056
|19
|Loris Cresson
|10
|39.192
|39.192
|16.942
|20
|Christophe Ponsson
|10
|Samuele Cavalieri
|0
|Lucas Mahias
|0
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|Editör
|Abdullah Çelik