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Önceki / WSBK Estoril: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak 2. oldu!
World Superbike / Estoril Yarış ayak raporu

WSBK Estoril: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 2. oldu

Ekleyen:
, Şef Editör

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'in Estoril pistinde gerçekleştirilen Superpole yarışını kazanan isim Kawasaki'nin şampiyona lideri sürücüsü Jonathan Rea oldu.

WSBK Estoril: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 2. oldu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rea, ilk turun ardından geriye düşse de pist üstünde Scott Redding ve Toprak Razgatlıoğlu'nu geride bırakarak yeniden liderliğe yükseldi ve Estoril pistinde ilk zaferini kazanarak 2. yarış için pole pozisyonunu kazanmış oldu.

İlk turun ardından liderliğe yükselen ve bir süre lider giden temsilcimiz Toprak, 6 tur kala Rea'ya geçilerek ikinci sıraya yükseldi. Toprak bir süre Rea'ya yakın olsa da lastiklerindeki performansı kaybetmeye başladığı için tekrar yerini alamadı ancak son turlarda arkasındaki Redding'den gelen baskıya cevap vererek yerini korumayı başardı ve dünkü yarışın ardından Superpole yarışında da ikinci olmayı başardı.

Dünkü yarışı kazanan Redding, bugünkü yarışta da güçlüydü ancak 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Toprak'ın takım arkadaşı Garrett Gerloff dünkü gibi 4. olurken onu Michael Ruben Rinaldi ve Alex Lowes takip ettiler. Lowes'ün 6. olmasının ardından Toprak ve Redding bir kez daha Lowes ile puan farkını açmış oldu.

Estoril'de son yarış bugün 16:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jonathan Rea 10 -      
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 10 0.690 0.690 0.690  
3 United Kingdom Scott Redding 10 1.180 1.180 0.490  
4 United States Garrett Gerloff 10 2.059 2.059 0.879  
5 Italy Michael Ruben Rinaldi 10 3.583 3.583 1.524  
6 United Kingdom Alex Lowes 10 3.623 3.623 0.040  
7 United Kingdom Tom Sykes 10 7.062 7.062 3.439  
8 Ireland Eugene Laverty 10 7.831 7.831 0.769  
9 United Kingdom Chaz Davies 10 8.969 8.969 1.138  
10 Spain Alvaro Bautista 10 9.581 9.581 0.612  
11 Italy Andrea Locatelli 10 10.013 10.013 0.432  
12 Spain Tito Rabat 10 10.850 10.850 0.837  
13 Netherlands Michael vanderMark 10 11.419 11.419 0.569  
14 Italy Axel Bassani 10 15.703 15.703 4.284  
15 Japan Kohta Nozane 10 16.678 16.678 0.975  
16 United Kingdom Leon Haslam 10 16.810 16.810 0.132  
17 Spain Isaac Viñales 10 20.194 20.194 3.384  
18 Germany Jonas Folger 10 22.250 22.250 2.056  
19 Belgium Loris Cresson 10 39.192 39.192 16.942  
20 France Christophe Ponsson 10        
  Italy Samuele Cavalieri 0        
  France Lucas Mahias 0        
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WSBK Estoril: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak 2. oldu!

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Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Alt-etkinlik SBK SP Yarış
Editör Abdullah Çelik

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