Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / WSBK Estoril: Zafer Toprak'ı son düzlükte geçen Bautista'nın! Sonraki / WSBK Estoril: İkinci yarışı Rea kazandı, Toprak üçüncü oldu
World Superbike / Estoril Yarış raporu

WSBK Estoril: Superpole yarışında zafer Rea'in oldu

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Estoril'deki Superpole yarışında zafere ulaştı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
WSBK Estoril: Superpole yarışında zafer Rea'in oldu
Haberi dinle

Estoril'de gerçekleştirilen Superpole yarışı öncesinde yağan yağmur nedeniyle pist ıslaktı ve bundan ötürü cumartesi günkü ilk yarışa kıyasla şartlar farklıydı.

Startın ardından Toprak Razgatlıoğlu, liderliği almayı başarırken, Jonathan Rea ikinci, Scott Redding üçüncü ve Alvaro Bautista dördüncü sırada yer aldı.

Bautista 10 turluk yarışın ikinci turunda Redding'i geride bıraktı ve üçüncülüğü aldı. Bir tur sonra da Rea, temsilcimiz Toprak'ı geçerek liderliğe oturdu. Bu, yeni sıralamanın Rea, Toprak, Bautista ve Iker Lecunoa şeklinde olduğu anlamına geliyordu.

Rea ve Toprak, yavaş yavaş arkadaki gruptan koparak galibiyet mücadelesinde yalnız kaldılar.

Toprak, son dört tura girerken Rea'i ilk virajda geçti ve liderliğe oturdu. Rea burada hata yapmasının ardından bir saniye kadar geriye düştü.

Temsilcimiz rahat şekilde zafere gidecek gibiydi ancak son turda yaptığı hatanın ardından az daha düşüyordu. Toprak motosikletinde kalmayı başarsa da Rea bu hatayı iyi değerlendirdi ve temsilcimizi geçerek liderliği aldı.

Son virajlarda Toprak yerini geri almaya çalışsa da zafer Rea'in oldu.

Toprak ikinci olurken, Bautista üçüncü, Lecuona dördüncü ve Andrea Locatelli beşinci sırada finiş gördü.

Alex Lowes'un altıncı olduğu yarışta Scott Redding yedinci, Michael Ruben Rinaldi sekizinci, Xavi Fores dokuzuncu ve Axel Bassani 10. oldu.

Islak zeminde Lucas Mahias, Marvin Fritz, Xavi Vierge, Loris Baz ve Eugene Laverty gibi isimler yarış dışı kaldılar.

Superpole yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 0 -  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 0 0.174  
3 Spain Alvaro Bautista Ducati 0 4.925  
4 Spain Iker Lecuona Honda 0 7.050  
5 Italy Andrea Locatelli Yamaha 0 8.240  
6 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 0 8.684  
7 United Kingdom Scott Redding BMW 0 10.293  
8 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 0 29.516  
9 Spain Xavi Fores Ducati 0 29.541  
10 Italy Axel Bassani Ducati 0 32.114  
11 Japan Kohta Nozane Yamaha 0 32.141  
12 France Christophe Ponsson Yamaha 0 52.258  
13 Spain Isaac Viñales Kawasaki 0 53.209  
14 Argentina Leandro Mercado Honda 0 55.481  
15 San Marino Luca Bernardi Ducati 0 > 1'  
16 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 0 > 1'  
17 Oliver Konig Kawasaki 0 > 1'  
  Ireland Eugene Laverty BMW 0    
  France Loris Baz BMW 0    
  Spain Xavi Vierge Honda 0    
  Germany Marvin Fritz Yamaha 0    
  France Lucas Mahias Kawasaki 0    
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
WSBK Estoril: Zafer Toprak'ı son düzlükte geçen Bautista'nın!
Önceki haber

WSBK Estoril: Zafer Toprak'ı son düzlükte geçen Bautista'nın!
Sonraki haber

WSBK Estoril: İkinci yarışı Rea kazandı, Toprak üçüncü oldu

WSBK Estoril: İkinci yarışı Rea kazandı, Toprak üçüncü oldu
Yorumları görüntüle
Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Rea: "Son virajda motosiklet kayınca her şeyi batırdığımı düşündüm" Estoril
World Superbike

Rea: "Son virajda motosiklet kayınca her şeyi batırdığımı düşündüm"

WSBK Estoril: Rea, 2022'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla aldı Estoril
World Superbike

WSBK Estoril: Rea, 2022'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla aldı

Peugeot, son 9X8 WEC Hypercar'ı tanıttı, Magnussen'in yerini Rossiter alacak Peugeot 9X8 unveil
WEC

Peugeot, son 9X8 WEC Hypercar'ı tanıttı, Magnussen'in yerini Rossiter alacak

Son Haberler

Rea: "Son virajda motosiklet kayınca her şeyi batırdığımı düşündüm"
World Superbike World Superbike

Rea: "Son virajda motosiklet kayınca her şeyi batırdığımı düşündüm"

WSBK Estoril: İkinci yarışı Rea kazandı, Toprak üçüncü oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Estoril: İkinci yarışı Rea kazandı, Toprak üçüncü oldu

WSBK Estoril: Superpole yarışında zafer Rea'in oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Estoril: Superpole yarışında zafer Rea'in oldu

WSBK Estoril: Zafer Toprak'ı son düzlükte geçen Bautista'nın!
World Superbike World Superbike

WSBK Estoril: Zafer Toprak'ı son düzlükte geçen Bautista'nın!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.