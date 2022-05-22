WSBK Estoril: Superpole yarışında zafer Rea'in oldu

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Estoril'de gerçekleştirilen Superpole yarışı öncesinde yağan yağmur nedeniyle pist ıslaktı ve bundan ötürü cumartesi günkü ilk yarışa kıyasla şartlar farklıydı.

Startın ardından Toprak Razgatlıoğlu, liderliği almayı başarırken, Jonathan Rea ikinci, Scott Redding üçüncü ve Alvaro Bautista dördüncü sırada yer aldı.

Bautista 10 turluk yarışın ikinci turunda Redding'i geride bıraktı ve üçüncülüğü aldı. Bir tur sonra da Rea, temsilcimiz Toprak'ı geçerek liderliğe oturdu. Bu, yeni sıralamanın Rea, Toprak, Bautista ve Iker Lecunoa şeklinde olduğu anlamına geliyordu.

Rea ve Toprak, yavaş yavaş arkadaki gruptan koparak galibiyet mücadelesinde yalnız kaldılar.

Toprak, son dört tura girerken Rea'i ilk virajda geçti ve liderliğe oturdu. Rea burada hata yapmasının ardından bir saniye kadar geriye düştü.

Temsilcimiz rahat şekilde zafere gidecek gibiydi ancak son turda yaptığı hatanın ardından az daha düşüyordu. Toprak motosikletinde kalmayı başarsa da Rea bu hatayı iyi değerlendirdi ve temsilcimizi geçerek liderliği aldı.

Son virajlarda Toprak yerini geri almaya çalışsa da zafer Rea'in oldu.

Toprak ikinci olurken, Bautista üçüncü, Lecuona dördüncü ve Andrea Locatelli beşinci sırada finiş gördü.

Alex Lowes'un altıncı olduğu yarışta Scott Redding yedinci, Michael Ruben Rinaldi sekizinci, Xavi Fores dokuzuncu ve Axel Bassani 10. oldu.

Islak zeminde Lucas Mahias, Marvin Fritz, Xavi Vierge, Loris Baz ve Eugene Laverty gibi isimler yarış dışı kaldılar.

Superpole yarış sonucu: