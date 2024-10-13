Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Yarış raporu
World Superbike Estoril

WSBK Estoril Superpole Yarışı: Son düzlükte Bulega kazandı, Toprak ikinci oldu

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Estoril ayağında Superpole yarışını kazanan Nicola Bulega oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ikinci oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Estoril ayağında Superpole yarışı formasyon turu güneşli hava koşulları altında başladı.

Toprak Razgatlıoğlu yine dünkü yarışta uyguladığı lastik stratejisini seçerek gridin büyük bir kısmının aksine sert arka lastiği seçti.

Toprak, pole'den başladığı yarışta lider kalmayı başardı, onu Danilo Petrucci takip etti. Ancak Petrucci, Locatelli ve Rea daha yumuşak lastiklerle Toprak'ı geride bıraktı.

Toprak kısa sürede iki Yamaha'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Ardından lider Petrucci'yi de geride bırakarak liderliği geri aldı. Bu esnada Nicola Bulega, gerilerden önce üçüncülüğe sonra Locatelli'yi geçerek ikinciliğe yükseldi.

Böylece bitime 7 tur kala ilk 5'i; Toprak, Bulega, Locatelli, Petrucci ve Bautista oluşturdu.

Bitime 4 tur kala Rea, yavaşlayarak motosikletinden düştü.

Bitime 3 tur kala, Alvaro Bautista, Locatelli'yi geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Son turda Bulega ve Toprak arasında zafer için kıyasıya bir çekişme yaşandı ve Bulega, son düzlükte bitiş çizgisine burun farkıyla önde gelerek yalnızca 0.003 fark ile yarışı kazandı.

Bautista 11. sıradan başladığı yarışta podyumun son basamağını tamamlayan isim oldu.

Superpole Yarış Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 1

-

       12
2 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 1

+0.003

0.003

 0.003     9
3 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 1

+4.253

4.253

 4.250     7
4 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 1

+5.623

5.623

 1.370     6
5 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 1

+7.161

7.161

 1.538     5
6 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 1

+7.192

7.192

 0.031     4
7 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 1

+8.157

8.157

 0.965     3
8 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 1

+9.672

9.672

 1.515     2
9 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 1

+11.822

11.822

 2.150     1
10 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 1

+12.345

12.345

 0.523      
11 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 1

+12.613

12.613

 0.268      
12 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 1

+13.575

13.575

 0.962      
13 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 1

+13.772

13.772

 0.197      
14 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 1

+14.264

14.264

 0.492      
15 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 1

+15.051

15.051

 0.787      
16 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 1

+15.432

15.432

 0.381      
17 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 1

+15.542

15.542

 0.110      
18
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 1

+18.018

18.018

 2.476      
19 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 1

+21.003

21.003

 2.985      
20
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 1

+24.271

24.271

 3.268      
21 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 1

+24.714

24.714

 0.443      
22 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 1

+27.011

27.011

 2.297      
23 San Marino L. Bernardi MotoXRacing 91 Yamaha 1

+39.701

39.701

 12.690      
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Toprak: "Lastik konusunda kumar oynadım ve bir kez daha kazandım!"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
FIA'nın 25 F1 yarışını destekleyebilmesi için "bir engeli aşması" gerekecek

FIA'nın 25 F1 yarışını destekleyebilmesi için "bir engeli aşması" gerekecek

Formula 1
FIA'nın 25 F1 yarışını destekleyebilmesi için "bir engeli aşması" gerekecek
Stella: "Red Bull ile şampiyonluk mücadelemizde rehavete kapılmamalıyız"

Stella: "Red Bull ile şampiyonluk mücadelemizde rehavete kapılmamalıyız"

Formula 1
Stella: "Red Bull ile şampiyonluk mücadelemizde rehavete kapılmamalıyız"
Leclerc: "Red Bull'un şampiyonluk potansiyeli Austin'de belli olacak"

Leclerc: "Red Bull'un şampiyonluk potansiyeli Austin'de belli olacak"

Formula 1
Leclerc: "Red Bull'un şampiyonluk potansiyeli Austin'de belli olacak"

Son Haberler

Zayn Sofuoğlu, 2024 TOSFED Micro Destek Kupası'nda birinci oldu!

Zayn Sofuoğlu, 2024 TOSFED Micro Destek Kupası'nda birinci oldu!

TrS TÜRK SPORCULAR
Zayn Sofuoğlu, 2024 TOSFED Micro Destek Kupası'nda birinci oldu!
Horner: "Ferrari, Austin'e büyük bir güncelleme getirecek"

Horner: "Ferrari, Austin'e büyük bir güncelleme getirecek"

F1 Formula 1
Horner: "Ferrari, Austin'e büyük bir güncelleme getirecek"
Binotto: "Verstappen, en iyi araca sahip olmamasına rağmen F1'deki en iyi pilot"

Binotto: "Verstappen, en iyi araca sahip olmamasına rağmen F1'deki en iyi pilot"

F1 Formula 1
Binotto: "Verstappen, en iyi araca sahip olmamasına rağmen F1'deki en iyi pilot"
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayakta büyük çekişme yaşandı!

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayakta büyük çekişme yaşandı!

TrS TÜRK SPORCULAR
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayakta büyük çekişme yaşandı!

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye