WSBK Estoril Superpole Yarışı: Son düzlükte Bulega kazandı, Toprak ikinci oldu

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Estoril ayağında Superpole yarışı formasyon turu güneşli hava koşulları altında başladı.

Toprak Razgatlıoğlu yine dünkü yarışta uyguladığı lastik stratejisini seçerek gridin büyük bir kısmının aksine sert arka lastiği seçti.

Toprak, pole'den başladığı yarışta lider kalmayı başardı, onu Danilo Petrucci takip etti. Ancak Petrucci, Locatelli ve Rea daha yumuşak lastiklerle Toprak'ı geride bıraktı.

Toprak kısa sürede iki Yamaha'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Ardından lider Petrucci'yi de geride bırakarak liderliği geri aldı. Bu esnada Nicola Bulega, gerilerden önce üçüncülüğe sonra Locatelli'yi geçerek ikinciliğe yükseldi.

Böylece bitime 7 tur kala ilk 5'i; Toprak, Bulega, Locatelli, Petrucci ve Bautista oluşturdu.

Bitime 4 tur kala Rea, yavaşlayarak motosikletinden düştü.

Bitime 3 tur kala, Alvaro Bautista, Locatelli'yi geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Son turda Bulega ve Toprak arasında zafer için kıyasıya bir çekişme yaşandı ve Bulega, son düzlükte bitiş çizgisine burun farkıyla önde gelerek yalnızca 0.003 fark ile yarışı kazandı.

Bautista 11. sıradan başladığı yarışta podyumun son basamağını tamamlayan isim oldu.

Superpole Yarış Sonucu: