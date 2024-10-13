WSBK Estoril Superpole Yarışı: Son düzlükte Bulega kazandı, Toprak ikinci oldu
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Estoril ayağında Superpole yarışını kazanan Nicola Bulega oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ikinci oldu.
Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Estoril ayağında Superpole yarışı formasyon turu güneşli hava koşulları altında başladı.
Toprak Razgatlıoğlu yine dünkü yarışta uyguladığı lastik stratejisini seçerek gridin büyük bir kısmının aksine sert arka lastiği seçti.
Toprak, pole'den başladığı yarışta lider kalmayı başardı, onu Danilo Petrucci takip etti. Ancak Petrucci, Locatelli ve Rea daha yumuşak lastiklerle Toprak'ı geride bıraktı.
Toprak kısa sürede iki Yamaha'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Ardından lider Petrucci'yi de geride bırakarak liderliği geri aldı. Bu esnada Nicola Bulega, gerilerden önce üçüncülüğe sonra Locatelli'yi geçerek ikinciliğe yükseldi.
Böylece bitime 7 tur kala ilk 5'i; Toprak, Bulega, Locatelli, Petrucci ve Bautista oluşturdu.
Bitime 4 tur kala Rea, yavaşlayarak motosikletinden düştü.
Bitime 3 tur kala, Alvaro Bautista, Locatelli'yi geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.
Son turda Bulega ve Toprak arasında zafer için kıyasıya bir çekişme yaşandı ve Bulega, son düzlükte bitiş çizgisine burun farkıyla önde gelerek yalnızca 0.003 fark ile yarışı kazandı.
Bautista 11. sıradan başladığı yarışta podyumun son basamağını tamamlayan isim oldu.
Superpole Yarış Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|1
|
-
|12
|2
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|1
|
+0.003
0.003
|0.003
|9
|3
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|1
|
+4.253
4.253
|4.250
|7
|4
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|1
|
+5.623
5.623
|1.370
|6
|5
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|1
|
+7.161
7.161
|1.538
|5
|6
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|1
|
+7.192
7.192
|0.031
|4
|7
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|1
|
+8.157
8.157
|0.965
|3
|8
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|1
|
+9.672
9.672
|1.515
|2
|9
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|1
|
+11.822
11.822
|2.150
|1
|10
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|1
|
+12.345
12.345
|0.523
|11
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|1
|
+12.613
12.613
|0.268
|12
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|1
|
+13.575
13.575
|0.962
|13
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|1
|
+13.772
13.772
|0.197
|14
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|1
|
+14.264
14.264
|0.492
|15
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|1
|
+15.051
15.051
|0.787
|16
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|1
|
+15.432
15.432
|0.381
|17
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|1
|
+15.542
15.542
|0.110
|18
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|1
|
+18.018
18.018
|2.476
|19
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|1
|
+21.003
21.003
|2.985
|20
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|1
|
+24.271
24.271
|3.268
|21
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|1
|
+24.714
24.714
|0.443
|22
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|1
|
+27.011
27.011
|2.297
|23
|L. Bernardi MotoXRacing
|91
|Yamaha
|1
|
+39.701
39.701
|12.690
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