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Sıralama turları raporu
World Superbike Estoril

WSBK Estoril Superpole: Toprak pole'de, Bulega beşinci!

Dünya Superbike Şampiyonası’nın Estoril sıralama turlarında Toprak Razgatlıoğlu, son turunda güçlü bir performans sergileyerek pole pozisyonunu aldı. Şampiyonadaki en yakın rakibi Nicolo Bulega ise beşinci sırada yer aldı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlıoğlu, Estoril Dünya Superbike Superpole seansında son turda yaptığı müthiş hamle ile pole pozisyonunu elde etti.

İlk turlarda zorlu hava koşullarında temposunu bulmakta zorlanan temsilcimiz, son dakikalarda hızını artırarak Danilo Petrucci’nin önüne geçmeyi başardı ve seansı zirvede tamamladı.

Şampiyona lideri Toprak’ın bu güçlü performansı, özellikle en yakın rakibi Nicolo Bulega‘nın beşinci sırada kalması ile Toprak’a bu hafta sonu için şampiyonluğu ilan etme şansı verebilir.

İlk turlarda üçüncü sırada yer alan Rea ise seansı üçüncü sırada tamamladı.

Sıralama Sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 5

1'52.430

   133.907
2 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 7

+0.082

1'52.512

 0.082 133.809
3 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 6

+0.509

1'52.939

 0.427 133.303
4 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 7

+0.927

1'53.357

 0.418 132.812
5 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 7

+0.999

1'53.429

 0.072 132.727
6 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 7

+1.198

1'53.628

 0.199 132.495
7 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 7

+1.243

1'53.673

 0.045 132.443
8 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 7

+1.366

1'53.796

 0.123 132.299
9 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 4

+1.507

1'53.937

 0.141 132.136
10 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 7

+1.619

1'54.049

 0.112 132.006
11 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 6

+1.809

1'54.239

 0.190 131.786
12 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 6

+2.086

1'54.516

 0.277 131.468
13 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 6

+2.145

1'54.575

 0.059 131.400
14 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 6

+2.248

1'54.678

 0.103 131.282
15 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 6

+2.822

1'55.252

 0.574 130.628
16 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 7

+2.832

1'55.262

 0.010 130.617
17 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 6

+3.457

1'55.887

 0.625 129.912
18 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 7

+3.916

1'56.346

 0.459 129.400
19 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 5

+4.334

1'56.764

 0.418 128.937
20 San Marino L. Bernardi MotoXRacing 91 Yamaha 7

+5.193

1'57.623

 0.859 127.995
21
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 7

+5.511

1'57.941

 0.318 127.650
 
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 7

+5.677

1'58.107

 0.166 127.470
  Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 7

+5.977

1'58.407

 0.300 127.147
  Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 5

+8.049

2'00.479

 2.072 124.961
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