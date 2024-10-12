WSBK Estoril Superpole: Toprak pole'de, Bulega beşinci!
Dünya Superbike Şampiyonası’nın Estoril sıralama turlarında Toprak Razgatlıoğlu, son turunda güçlü bir performans sergileyerek pole pozisyonunu aldı. Şampiyonadaki en yakın rakibi Nicolo Bulega ise beşinci sırada yer aldı.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlıoğlu, Estoril Dünya Superbike Superpole seansında son turda yaptığı müthiş hamle ile pole pozisyonunu elde etti.
İlk turlarda zorlu hava koşullarında temposunu bulmakta zorlanan temsilcimiz, son dakikalarda hızını artırarak Danilo Petrucci’nin önüne geçmeyi başardı ve seansı zirvede tamamladı.
Şampiyona lideri Toprak’ın bu güçlü performansı, özellikle en yakın rakibi Nicolo Bulega‘nın beşinci sırada kalması ile Toprak’a bu hafta sonu için şampiyonluğu ilan etme şansı verebilir.
İlk turlarda üçüncü sırada yer alan Rea ise seansı üçüncü sırada tamamladı.
Sıralama Sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|5
|
1'52.430
|133.907
|2
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|7
|
+0.082
1'52.512
|0.082
|133.809
|3
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|6
|
+0.509
1'52.939
|0.427
|133.303
|4
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|7
|
+0.927
1'53.357
|0.418
|132.812
|5
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|7
|
+0.999
1'53.429
|0.072
|132.727
|6
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|7
|
+1.198
1'53.628
|0.199
|132.495
|7
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|7
|
+1.243
1'53.673
|0.045
|132.443
|8
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|7
|
+1.366
1'53.796
|0.123
|132.299
|9
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|4
|
+1.507
1'53.937
|0.141
|132.136
|10
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|7
|
+1.619
1'54.049
|0.112
|132.006
|11
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|6
|
+1.809
1'54.239
|0.190
|131.786
|12
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|6
|
+2.086
1'54.516
|0.277
|131.468
|13
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|6
|
+2.145
1'54.575
|0.059
|131.400
|14
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|6
|
+2.248
1'54.678
|0.103
|131.282
|15
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|6
|
+2.822
1'55.252
|0.574
|130.628
|16
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|7
|
+2.832
1'55.262
|0.010
|130.617
|17
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|6
|
+3.457
1'55.887
|0.625
|129.912
|18
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|7
|
+3.916
1'56.346
|0.459
|129.400
|19
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|5
|
+4.334
1'56.764
|0.418
|128.937
|20
|L. Bernardi MotoXRacing
|91
|Yamaha
|7
|
+5.193
1'57.623
|0.859
|127.995
|21
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|7
|
+5.511
1'57.941
|0.318
|127.650
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|7
|
+5.677
1'58.107
|0.166
|127.470
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|7
|
+5.977
1'58.407
|0.300
|127.147
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|5
|
+8.049
2'00.479
|2.072
|124.961
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