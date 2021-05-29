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Önceki / WSBK Estoril 3. antrenman: Redding lider, Toprak 10. oldu
World Superbike / Estoril Sıralama turları raporu

WSBK Estoril: Rea yine pole pozisyonunda, Toprak 4. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Estoril'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu ve güçlü performansını devam ettirdi.

WSBK Estoril: Rea yine pole pozisyonunda, Toprak 4. oldu

Son yıllarda seriye damga vuran Rea, 15 dakikalık Superpole bölümünün başlangıcında 1:36.635 yaparak liderliği almayı başardı.

Daha sonra eski MotoGP sürücüsü Scott Redding 1:36.047 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi.

Ancak yaklaşık iki dakika sonra Rea, 1:35.876 yaparak tekrar liderliğe yükseldi ve seansın kalan kısmında mevcut pozisyonunu koruyarak birinci olmayı başardı. Rea böylelikle Aragon'dan sonra da yine ilk sırayı elde etmiş oldu.

Rea'in en yakın takipçisi Redding olsa da 1:36'nın altına inmeyi başaramadı. Ducati sürücüsü, vatandaşının 0.171 saniye ardında kaldı.

Bu yıla güçlü şekilde başlayan Rea'in takım arkadaşı Alex Lowes, Redding'in sadece 0.007 saniye ardında kaldı ve üçüncü olarak motosikletini ilk çizgiye yerleştirmiş oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, cuma günkü güçlü temposunun ardından pole pozisyonunun favorilerinden birisi olmuştu ancak Superpole'de en iyi Yamaha sürücüsü olsa da 0.288 saniye geride dördüncü oldu.

Toprak ayrıca son virajda Go Eleven Ducati sürücüsü Chaz Davies'le mücadele etmek zorunda kaldı. Bu, her iki sürücünün de vakit kaybettiği anlamına geliyordu.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff beşinci olurken, BMW sürücüsü Tom Sykes altıncı oldu.

Ducati fabrika takımı sürücü Michael Ruben Rinaldi, bir kez daha takım arkadaşı Redding'in temposuna ayak uyduramadı ve seansı yedinci sırada tamamladı.

İlk onu Eugene Laverty, Lucas Mahias ve Tito Rabat tamamladı.

Takım arkadaşı Toprak'tan yaklaşık 0.9 saniye yavaş kalan Andrea Locatelli 11. olurken, Alvaro Bautista 12., Jonas Folger 13. ve Michael van der Mark 14. oldu.

Leon Haslam ve Chaz Davies sırasıyla 15. ve 16. sıralarda yer alabildiler.

Güncelleme: İlk virajda Rabat'ın kazasıyla sallanan sarı bayraklara uymayan Alex Lowes'un derecesi silindi. Bu, Lowes'un 10. sıraya kadar gerilediği anlamına geliyor.

Toprak böylelikle üçüncü sıraya çıktı. Ayrıca Eugene Laverty'nin de en iyi zamanı silindi ve 13. sıraya geriledi. Bautista da aynı sebeple 18. sıraya düştü.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'35.876  
2 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 1'36.047 0.171
3 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'36.054 0.178
4 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'36.164 0.288
5 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'36.350 0.474
6 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'36.369 0.493
7 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'36.532 0.656
8 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'36.604 0.728
9 44 France Lucas Mahias Kawasaki 1'36.863 0.987
10 53 Spain Tito Rabat Ducati 1'36.892 1.016
11 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'37.031 1.155
12 19 Spain Alvaro Bautista Honda 1'37.032 1.156
13 94 Germany Jonas Folger BMW 1'37.128 1.252
14 60 Netherlands Michael vanderMark BMW 1'37.193 1.317
15 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 1'37.399 1.523
16 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'37.422 1.546
17 47 Italy Axel Bassani Ducati 1'37.501 1.625
18 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 1'37.611 1.735
19 32 Spain Isaac Viñales Kawasaki 1'38.512 2.636
20 23 France Christophe Ponsson Yamaha 1'38.854 2.978
21 84 Belgium Loris Cresson Kawasaki 1'40.008 4.132
22 76 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 1'40.288 4.412
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WSBK Estoril 3. antrenman: Redding lider, Toprak 10. oldu

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WSBK Estoril 3. antrenman: Redding lider, Toprak 10. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Pilotlar Jonathan Rea
Takımlar Kawasaki Racing
Editör Jamie Klein

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