WSBK Estoril: Rea yine pole pozisyonunda, Toprak 4. oldu

Son yıllarda seriye damga vuran Rea, 15 dakikalık Superpole bölümünün başlangıcında 1:36.635 yaparak liderliği almayı başardı.

Daha sonra eski MotoGP sürücüsü Scott Redding 1:36.047 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi.

Ancak yaklaşık iki dakika sonra Rea, 1:35.876 yaparak tekrar liderliğe yükseldi ve seansın kalan kısmında mevcut pozisyonunu koruyarak birinci olmayı başardı. Rea böylelikle Aragon'dan sonra da yine ilk sırayı elde etmiş oldu.

Rea'in en yakın takipçisi Redding olsa da 1:36'nın altına inmeyi başaramadı. Ducati sürücüsü, vatandaşının 0.171 saniye ardında kaldı.

Bu yıla güçlü şekilde başlayan Rea'in takım arkadaşı Alex Lowes, Redding'in sadece 0.007 saniye ardında kaldı ve üçüncü olarak motosikletini ilk çizgiye yerleştirmiş oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, cuma günkü güçlü temposunun ardından pole pozisyonunun favorilerinden birisi olmuştu ancak Superpole'de en iyi Yamaha sürücüsü olsa da 0.288 saniye geride dördüncü oldu.

Toprak ayrıca son virajda Go Eleven Ducati sürücüsü Chaz Davies'le mücadele etmek zorunda kaldı. Bu, her iki sürücünün de vakit kaybettiği anlamına geliyordu.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff beşinci olurken, BMW sürücüsü Tom Sykes altıncı oldu.

Ducati fabrika takımı sürücü Michael Ruben Rinaldi, bir kez daha takım arkadaşı Redding'in temposuna ayak uyduramadı ve seansı yedinci sırada tamamladı.

İlk onu Eugene Laverty, Lucas Mahias ve Tito Rabat tamamladı.

Takım arkadaşı Toprak'tan yaklaşık 0.9 saniye yavaş kalan Andrea Locatelli 11. olurken, Alvaro Bautista 12., Jonas Folger 13. ve Michael van der Mark 14. oldu.

Leon Haslam ve Chaz Davies sırasıyla 15. ve 16. sıralarda yer alabildiler.

Güncelleme: İlk virajda Rabat'ın kazasıyla sallanan sarı bayraklara uymayan Alex Lowes'un derecesi silindi. Bu, Lowes'un 10. sıraya kadar gerilediği anlamına geliyor.

Toprak böylelikle üçüncü sıraya çıktı. Ayrıca Eugene Laverty'nin de en iyi zamanı silindi ve 13. sıraya geriledi. Bautista da aynı sebeple 18. sıraya düştü.

Seans sonucu: