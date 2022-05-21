WSBK Estoril: Rea, 2022'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla aldı

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Rea, 15 dakikalık seansın başlangıcında çok iyi bir tempo yakaladı ve 1:36.060'lık tur zamanıyla hemen Toprak Razgatlıoğlu'nun 3. antrenmandaki en hızlı turunu geride bıraktı.

Toprak ise bu noktada 1:36.209 yaparak Rea'in en takın takipçisiydi. Sonrasında sürücüler pite girerek yeni set lastiğe geçtiler.

Seansın son beş dakikalık bölümünde dereceler daha da gelişti ve Rea, tur rekorunu kırarak ilk sırayı eline geçirdi.

Rea'in derecesi 1:35.346'dı ve bu tur, Estoril'in aynı zamanda Dünya Superbike tur rekoruydu.

Toprak, en hızlı turunda Rea ile arasını 0.091 saniyeye indirse de, pole pozisyonu Kawasaki sürücüsüne gitti ve böylelikle bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Toprak sadece 0.091 saniye geride ikinci olmasının ardından yarışa ikinci cepten başlama hakkı elde ederken, ilk üçü Alvaro Bautista tamamladı.

Ducati sürücüsünün turu, Rea'den 0.6 saniye daha yavaştı.

Scott Redding, BMW ile en iyi sıralama turlarını geçirdi ve seansı Bautista'nın sadece 0.016 saniye gerisinde dördüncü bitirdi.

Andrea Locatelli, ikinci Yamaha fabrika motosikletiyle beşinci olurken, Bautista'nın takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi altıncı ve Honda sürücüsü Iker Lecuona yedinci sırada yer aldı.

İlk onu Alex Lowes, Eugene Laverty ve Lucas Mahis tamamladı.

Honda'nın ikinci fabrika sürücüsü Xavi Vierge 11. olurken, Loris Baz 12. sırada yer aldı.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff, bu sabah yaptığı kazanın ardından sıralama turlarına katılmadı ve hafta sonunun kalan kısmında yer almayacak.

Michael van der Mark ve Philipp Oettl da hafta sonundan çekildi.

WSBK Estoril - sıralama turları sonucu: