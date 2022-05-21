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World Superbike / Estoril Sıralama turları raporu

WSBK Estoril: Rea, 2022'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla aldı

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Estoril'de tur rekorunu kırdı ve 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki ilk pole pozisyonunu aldı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
WSBK Estoril: Rea, 2022'deki ilk pole pozisyonunu tur rekoruyla aldı
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Rea, 15 dakikalık seansın başlangıcında çok iyi bir tempo yakaladı ve 1:36.060'lık tur zamanıyla hemen Toprak Razgatlıoğlu'nun 3. antrenmandaki en hızlı turunu geride bıraktı.

Toprak ise bu noktada 1:36.209 yaparak Rea'in en takın takipçisiydi. Sonrasında sürücüler pite girerek yeni set lastiğe geçtiler.

Seansın son beş dakikalık bölümünde dereceler daha da gelişti ve Rea, tur rekorunu kırarak ilk sırayı eline geçirdi.

Rea'in derecesi 1:35.346'dı ve bu tur, Estoril'in aynı zamanda Dünya Superbike tur rekoruydu.

Toprak, en hızlı turunda Rea ile arasını 0.091 saniyeye indirse de, pole pozisyonu Kawasaki sürücüsüne gitti ve böylelikle bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Toprak sadece 0.091 saniye geride ikinci olmasının ardından yarışa ikinci cepten başlama hakkı elde ederken, ilk üçü Alvaro Bautista tamamladı.

Ducati sürücüsünün turu, Rea'den 0.6 saniye daha yavaştı.

Scott Redding, BMW ile en iyi sıralama turlarını geçirdi ve seansı Bautista'nın sadece 0.016 saniye gerisinde dördüncü bitirdi.

Andrea Locatelli, ikinci Yamaha fabrika motosikletiyle beşinci olurken, Bautista'nın takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi altıncı ve Honda sürücüsü Iker Lecuona yedinci sırada yer aldı.

İlk onu Alex Lowes, Eugene Laverty ve Lucas Mahis tamamladı.

Honda'nın ikinci fabrika sürücüsü Xavi Vierge 11. olurken, Loris Baz 12. sırada yer aldı.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff, bu sabah yaptığı kazanın ardından sıralama turlarına katılmadı ve hafta sonunun kalan kısmında yer almayacak.

Michael van der Mark ve Philipp Oettl da hafta sonundan çekildi.

WSBK Estoril - sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 65 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'35.346  
2 1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'35.437 0.091
3 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 1'35.963 0.617
4 45 United Kingdom Scott Redding BMW 1'35.979 0.633
5 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'36.198 0.852
6 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'36.236 0.890
7 7 Spain Iker Lecuona Honda 1'36.433 1.087
8 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'36.538 1.192
9 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'36.659 1.313
10 44 France Lucas Mahias Kawasaki 1'36.674 1.328
11 97 Spain Xavi Vierge Honda 1'36.747 1.401
12 76 France Loris Baz BMW 1'36.755 1.409
13 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 1'36.980 1.634
14 47 Italy Axel Bassani Ducati 1'37.015 1.669
15 29 San Marino Luca Bernardi Ducati 1'37.105 1.759
16 17 Germany Marvin Fritz Yamaha 1'37.124 1.778
17 12 Spain Xavi Fores Ducati 1'37.521 2.175
18 23 France Christophe Ponsson Yamaha 1'37.775 2.429
19 36 Argentina Leandro Mercado Honda 1'37.867 2.521
20 35 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 1'38.065 2.719
21 32 Spain Isaac Viñales Kawasaki 1'38.436 3.090
22 52 Oliver Konig Kawasaki 1'38.709 3.363
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