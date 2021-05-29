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World Superbike / Estoril Yarış ayak raporu

WSBK Estoril: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak 2. oldu!

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'in Estoril pistinde gerçekleştirilen 2. yarış hafta sonunda ilk yarışı kazanan isim Ducati'den Scott Redding olurken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 2. oldu.

WSBK Estoril: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak 2. oldu!

Yarışa 2. sıradan başlayan Redding, ilk başta liderliği almasının ardından arkasındaki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun baskısına cevap verdi ve yerini korumayı başardı.

Toprak, Redding'i takip ederken son turlarda şampiyona lideri Jonathan Rea da ilk iki sürücüyü yakaladı ve 3 sürücü 1.5 sn içerisinde yarışı sürdürdüler.

Razgatlıoğlu ve Rea arasında yaşanan mücadele sayesinde Redding ön tarafta bir miktar rahatladı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü. Redding böylece bu sene 2. yarış zaferini, toplamda ise 7. Superbike zaferini kazanmış oldu.

Son turlarda Rea'nın yoğun baskısına maruz kalan ve Redding'den bir miktar kopan Toprak, daha hızlı görünen Rea'yı arkasında tutmayı başararak 2. oldu bu sene en iyi sonucunu almış oldu.

Estoril'de podyumu tamamlayan isim Rea oldu. Pole pozisyonundan yarışa başlayan ancak ilk bölümde gerileyen Rea, iyi bir yükselişin ardından lider grubu yakalasa da üçüncülükten öteye gidemedi.

Pist üstünde Michael Riben Rinaldi'yi geçen Yamaha'nın diğer sürücüsü Garrett Gerloff 4. sırada yarışı tamamladı.

5. sıradaki Rinaldi'yi Chaz Davies, Michael van der Mark, Alvaro Bautista, Tito Rabat ve Andrea Locatelli takip ettiler.

Estoril'e şampiyonada 2. sırada gelen Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, yarışta düşmesinin ardından puan alamadı. Bu sayede Redding (65 puan) ve Razgatlıoğlu (50 puan), sürücüler şampiyonasında Rea'nın (73 puan) arkasında 2 ve 3. sıraya yükselerek Lowes'u geride bıraktılar.

Estoril'de Superpole yarışı Pazar günü 13:00'da, 2. yarış ise 16:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Scott Redding 21 34'08.039     25
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 21 34'08.916 0.877 0.877 20
3 United Kingdom Jonathan Rea 21 34'08.954 0.915 0.038 16
4 United States Garrett Gerloff 21 34'17.557 9.518 8.603 13
5 Italy Michael Ruben Rinaldi 21 34'21.675 13.636 4.118 11
6 United Kingdom Chaz Davies 21 34'25.216 17.177 3.541 10
7 Netherlands Michael vanderMark 21 34'27.355 19.316 2.139 9
8 Spain Alvaro Bautista 21 34'28.224 20.185 0.869 8
9 Spain Tito Rabat 21 34'33.664 25.625 5.440 7
10 Italy Andrea Locatelli 21 34'35.811 27.772 2.147 6
11 Italy Axel Bassani 21 34'38.388 30.349 2.577 5
12 United Kingdom Leon Haslam 21 34'43.761 35.722 5.373 4
13 France Lucas Mahias 21 34'43.924 35.885 0.163 3
14 United Kingdom Tom Sykes 21 34'44.926 36.887 1.002 2
15 Japan Kohta Nozane 21 34'53.473 45.434 8.547 1
16 Germany Jonas Folger 21 34'54.511 46.472 1.038  
17 Spain Isaac Viñales 21 34'59.171 51.132 4.660  
18 Ireland Eugene Laverty 21 35'17.927 1'09.888 18.756  
19 United Kingdom Alex Lowes 21 35'17.942 1'09.903 0.015  
20 Belgium Loris Cresson 21 35'34.725 1'26.686 16.783  
  France Christophe Ponsson 15 6 Laps      
  Italy Samuele Cavalieri 7 14 Laps      
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WSBK Estoril: Rea yine pole pozisyonunda, Toprak 4. oldu

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WSBK Estoril: Rea yine pole pozisyonunda, Toprak 4. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Estoril
Alt-etkinlik SBK Yarış 1
Editör Abdullah Çelik

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