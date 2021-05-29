WSBK Estoril: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak 2. oldu!

Yarışa 2. sıradan başlayan Redding, ilk başta liderliği almasının ardından arkasındaki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun baskısına cevap verdi ve yerini korumayı başardı.

Toprak, Redding'i takip ederken son turlarda şampiyona lideri Jonathan Rea da ilk iki sürücüyü yakaladı ve 3 sürücü 1.5 sn içerisinde yarışı sürdürdüler.

Razgatlıoğlu ve Rea arasında yaşanan mücadele sayesinde Redding ön tarafta bir miktar rahatladı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü. Redding böylece bu sene 2. yarış zaferini, toplamda ise 7. Superbike zaferini kazanmış oldu.

Son turlarda Rea'nın yoğun baskısına maruz kalan ve Redding'den bir miktar kopan Toprak, daha hızlı görünen Rea'yı arkasında tutmayı başararak 2. oldu bu sene en iyi sonucunu almış oldu.

Estoril'de podyumu tamamlayan isim Rea oldu. Pole pozisyonundan yarışa başlayan ancak ilk bölümde gerileyen Rea, iyi bir yükselişin ardından lider grubu yakalasa da üçüncülükten öteye gidemedi.

Pist üstünde Michael Riben Rinaldi'yi geçen Yamaha'nın diğer sürücüsü Garrett Gerloff 4. sırada yarışı tamamladı.

5. sıradaki Rinaldi'yi Chaz Davies, Michael van der Mark, Alvaro Bautista, Tito Rabat ve Andrea Locatelli takip ettiler.

Estoril'e şampiyonada 2. sırada gelen Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, yarışta düşmesinin ardından puan alamadı. Bu sayede Redding (65 puan) ve Razgatlıoğlu (50 puan), sürücüler şampiyonasında Rea'nın (73 puan) arkasında 2 ve 3. sıraya yükselerek Lowes'u geride bıraktılar.

Estoril'de Superpole yarışı Pazar günü 13:00'da, 2. yarış ise 16:00'da başlayacak.