WSBK Estoril: İkinci yarışı Rea kazandı, Toprak üçüncü oldu

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Estoril'de gerçekleştirilen ikinci Dünya Superbike yarışına Jonathan Rea ilk sıradan başladı fakat temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu bu yıl çoğu zaman olduğu gibi yine güçlü bir start alarak liderliği yükseldi.

Fakat temsilcimizin liderliği kısa sürdü çünkü birkaç viraj sonra liderlik Rea'e geçti. Üçüncülük savaşında ise Alvaro Bautista, Andrea Locatelli'yi geride bıraktı.

Sürpriz şekilde iyi bir tempo yakalayan Rea'in takım arkadaşı Alex Lowes, ilk turların ardından ön bölüme kadar yükseldi ve Bautista'yı geçerek temsilcimiz Toprak'ı zorlamaya başladı.

Temsilcimiz son 15 tura girerken Rea'i geçti ve liderliğe oturdu. İki tur sonra Rea, Toprak'a tekrar yanıt verdi ve liderliği geri aldı. Bautista ise Lowes'u geçti.

Bautista, son 11 tura girerken hem temsilcimizi hem de Rea'i geçerek bir anda liderliğe yükseldi. Grupta yer değiştirmeler devam ederken, liderlik ikili arasında birkaç kez daha el değiştirdi.

Son son beş tura girerken sıralama Bautista, Rea, Toprak, Lowes ve Locatelli şeklindeydi. Bu süreçte Bautista ve Rea, Toprak ile arayı açarak galibiyet mücadelesinde yalnız kalmaya başladılar.

Bautista son tura lider giren isim olsa da son sektörde Rea, Bautista'yı geride bıraktı ve zafere ulaşan isim oldu.

Bautista'nın ikinci olduğu yarışta Toprak üçüncü oldu ve bu hafta sonu bir kez daha tüm yarışlarda podyuma çıktı.

Lowes dördüncü olup bu yılki en iyi en iyi yarışlarından birisini çıkarırken, Locatelli beşinci, Iker Lecuona altıncı ve Axel Bassani yedinci oldu.

İlk 12'yi Michael Ruben Rinaldi, Xavi Vierge, Xavi Fores, Scott Redding ve Loris Baz tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezon 11-12 Haziran'da Misano'da devam edecek.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images