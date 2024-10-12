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Antrenman raporu
World Superbike Estoril

WSBK Estoril 3. antrenman seansı: Rea lider, Toprak üçüncü oldu

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Estoril ayağında Jonathan Rea, 3. antrenman seansını lider tamamladı. Danilo Petrucci ikinci olurken Toprak Razgatlıoğlu ise üçüncü sırayı aldı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın sondan bir önceki ayağı olan Estoril'de üçüncü antrenman seansı güneşli hava koşullarında başladı.

Sürücüler turlarını atmak üzere piste çıkmaya başladılar. Danilo Petrucci 1:53.669'luk derecesiyle zirveye yerleşti. Bu esnada temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu pitteydi.

Ardından Toprak da piste çıkarak turlarını atmaya başladı ve hızlı turunun sonunda Jonathan Rea ile kıyasıya bir mücadeleye girdi.

Nispeten olaysız geçen seansta Rea, 1:53.126'lık derecesiyle seansı lider tamamlarken, Petrucci ikinci, Toprak Razgatlıoğlu ise liderin 0.244 arkasında üçüncü oldu.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 8

1'53.126

   133.083
2 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 8

+0.232

1'53.358

 0.232 132.811
3 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 7

+0.242

1'53.368

 0.010 132.799
4 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 10

+1.260

1'54.386

 1.018 131.617
5 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 10

+1.284

1'54.410

 0.024 131.589
6 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 6

+1.328

1'54.454

 0.044 131.539
7 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 8

+1.706

1'54.832

 0.378 131.106
8 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 5

+2.299

1'55.425

 0.593 130.432
9 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 6

+2.427

1'55.553

 0.128 130.288
10 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 6

+2.834

1'55.960

 0.407 129.830
11 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 4

+2.840

1'55.966

 0.006 129.824
12 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 9

+3.110

1'56.236

 0.270 129.522
13 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 1

+3.153

1'56.279

 0.043 129.474
14 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 6

+3.380

1'56.506

 0.227 129.222
15
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 9

+4.602

1'57.728

 1.222 127.881
16 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 4

+4.822

1'57.948

 0.220 127.642
17 San Marino L. Bernardi MotoXRacing 91 Yamaha 9

+6.122

1'59.248

 1.300 126.251
18
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 3

+6.286

1'59.412

 0.164 126.077
19 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 2

+7.759

2'00.885

 1.473 124.541
20 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 1

 

    
21 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 0

 

    
22 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 0

 

    
23 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 0

 

    
24 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 0

 

    
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