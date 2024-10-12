WSBK Estoril 3. antrenman seansı: Rea lider, Toprak üçüncü oldu
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Estoril ayağında Jonathan Rea, 3. antrenman seansını lider tamamladı. Danilo Petrucci ikinci olurken Toprak Razgatlıoğlu ise üçüncü sırayı aldı.
Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın sondan bir önceki ayağı olan Estoril'de üçüncü antrenman seansı güneşli hava koşullarında başladı.
Sürücüler turlarını atmak üzere piste çıkmaya başladılar. Danilo Petrucci 1:53.669'luk derecesiyle zirveye yerleşti. Bu esnada temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu pitteydi.
Ardından Toprak da piste çıkarak turlarını atmaya başladı ve hızlı turunun sonunda Jonathan Rea ile kıyasıya bir mücadeleye girdi.
Nispeten olaysız geçen seansta Rea, 1:53.126'lık derecesiyle seansı lider tamamlarken, Petrucci ikinci, Toprak Razgatlıoğlu ise liderin 0.244 arkasında üçüncü oldu.
Seans Sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|8
|
1'53.126
|133.083
|2
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|8
|
+0.232
1'53.358
|0.232
|132.811
|3
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|7
|
+0.242
1'53.368
|0.010
|132.799
|4
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|10
|
+1.260
1'54.386
|1.018
|131.617
|5
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|10
|
+1.284
1'54.410
|0.024
|131.589
|6
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|6
|
+1.328
1'54.454
|0.044
|131.539
|7
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|8
|
+1.706
1'54.832
|0.378
|131.106
|8
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|5
|
+2.299
1'55.425
|0.593
|130.432
|9
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|6
|
+2.427
1'55.553
|0.128
|130.288
|10
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|6
|
+2.834
1'55.960
|0.407
|129.830
|11
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|4
|
+2.840
1'55.966
|0.006
|129.824
|12
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|9
|
+3.110
1'56.236
|0.270
|129.522
|13
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|1
|
+3.153
1'56.279
|0.043
|129.474
|14
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|6
|
+3.380
1'56.506
|0.227
|129.222
|15
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|9
|
+4.602
1'57.728
|1.222
|127.881
|16
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|4
|
+4.822
1'57.948
|0.220
|127.642
|17
|L. Bernardi MotoXRacing
|91
|Yamaha
|9
|
+6.122
1'59.248
|1.300
|126.251
|18
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|3
|
+6.286
1'59.412
|0.164
|126.077
|19
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|2
|
+7.759
2'00.885
|1.473
|124.541
|20
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|1
|
|21
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|0
|
|22
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|0
|
|23
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|0
|
|24
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|0
|
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