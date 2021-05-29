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Önceki / WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak cuma antrenmanlarını lider tamamladı
World Superbike / Estoril Antrenman raporu

WSBK Estoril 3. antrenman: Redding lider, Toprak 10. oldu

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Estoril'de gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında Ducati fabrika sürücüsü Scott Redding ilk sırada yer aldı.

WSBK Estoril 3. antrenman: Redding lider, Toprak 10. oldu

Estoril'de gerçekleştirilecek Dünya Superbike yarışları öncesinde son antrenman seansında Scott Redding en hızlı isimdi. Ducati sürücüsü, en hızlı dereceyi 1:36.389'a çekmeyi başardı ve sıralama turları öncesinde hızlı olacağının sinyallerini verdi.

İngiliz sürücü, en iyi zamanını son bölümde yaparken, en yakın rakibi Garrett Gerloff'tan 0.120 saniye daha iyi bir tur çıkardı ve ilk üçü Jonathan Rea tamamladı.

Rea, en hızlı turunda Gerloff'tan 0.082 saniye yavaş kalırken, onu da sadece 0.095 saniye arkadan Alex Lowes takip etti. Böylelikle ilk dört sadece 0.297 saniye içerisinde dizilmiş oldu.

Superpole'ün bu seansla oldukça benzer koşullarda gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yıl Ducati fabrika takımına geçen genç sürücü Michael Ruben Rinaldi, takım arkadaşının 0.5 saniye gerisinde kaldığı seansı beşinci sırada tamamladı.

Go Eleven Ducati'den Chaz Davies altıncı sırada yer alırken, BMW sürücüsü Tom Sykes yedinci sırada yer aldı.

Diğer BMW sürücülere Eugene Laverty ve Jonas Folger 11. ve 12. olurken, Michael van der Mark zorlanmaya devam etti ve ancak 16. olabildi.

Yamaha sürücüleri Toprak Razgatlıoğlu ve Andrea Locatelli geride kaldılar. Toprak, cuma günü en hızlı isim olsa da üçüncü antrenman seansında bu yıl ilk kez Locatelli'ye geçildi ve 10. oldu. İtalyan sürücü, seansı sekizinci sırada tamamladı ve Toprak'tan 0.054 saniye daha iyi bir tur çıkardı. Bu ikili arasında Toprak'la aynı zamanı yapan Tito Rabat yer aldı.

Honda sürücüleri zorlanmaya devam etti. Alvaro Bautista 14. olurken, Leon Haslam 15. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Scott Redding Ducati 13 1'36.389  
2 United States Garrett Gerloff Yamaha 15 1'36.509 0.120
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 14 1'36.591 0.202
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 16 1'36.686 0.297
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 1'37.214 0.825
6 United Kingdom Chaz Davies Ducati 11 1'37.259 0.870
7 United Kingdom Tom Sykes BMW 13 1'37.281 0.892
8 Italy Andrea Locatelli Yamaha 13 1'37.362 0.973
9 Spain Tito Rabat Ducati 15 1'37.416 1.027
10 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 14 1'37.416 1.027
11 Ireland Eugene Laverty BMW 13 1'37.486 1.097
12 Germany Jonas Folger BMW 12 1'37.660 1.271
13 France Lucas Mahias Kawasaki 14 1'37.770 1.381
14 Spain Alvaro Bautista Honda 13 1'37.797 1.408
15 United Kingdom Leon Haslam Honda 12 1'37.858 1.469
16 Netherlands Michael vanderMark BMW 11 1'37.945 1.556
17 Italy Axel Bassani Ducati 12 1'37.977 1.588
18 Spain Isaac Viñales Kawasaki 13 1'38.853 2.464
19 Japan Kohta Nozane Yamaha 13 1'38.917 2.528
20 France Christophe Ponsson Yamaha 13 1'39.749 3.360
21 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 13 1'40.620 4.231
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 15 1'40.715 4.326
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WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak cuma antrenmanlarını lider tamamladı

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WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak cuma antrenmanlarını lider tamamladı
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Alt-etkinlik SBK FP3
Lokasyon Yarış Pisti Estoril
Editör Lorenza D'Adderio

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