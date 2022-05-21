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World Superbike / Estoril Antrenman raporu

WSBK Estoril 3. antrenman: Gerloff kaza yaptı, Toprak lider

Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, bu sabah Estoril'de gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında en hızlı zamana imza attı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Estoril 3. antrenman: Gerloff kaza yaptı, Toprak lider
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Dünya Superbike Şampiyonası'nın Estoril ayağında, cumartesi sabahı gerçekleştirilen 3. antrenman seansında şartlar gayet iyiydi.

Asfalt sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu seansa GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff'un yaptığı kaza damgasını vurdu.

Amerikalı sürücü, motosikletinin kontrolünü kaybetmesinin ardından sert şekilde yere düştü. Sonrasında bir süre kendisine gelemeyen Gerloff, sersemlemiş gibi görünüyordu ve hemen tıbbi merkeze götürüldü.

Zaman tablosunda ise temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun üstünlüğü vardı.

Cuma günü en hızlı isim olan Toprak, son antrenman seansında en iyi dereceyi 1:36.233'e çekti ve en hızlı isim oldu.

Onu 0.338 saniye geriden Jonathan Rea takip ederken, sadece bu iki isim 1:37'nin altına inebildi.

Cuma gününe oranla geride kalan Ducati sürücüsü Alvaro Bautista 0.782 saniye geride üçüncü en iyi zamana imza attı.

Michael Ruben Rinaldi tempo yükseltmesinin ardından, Andrea Locatelli'nin 0.003 saniye önünde dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Alex Lowes 1.1 saniye geride altıncı olurken, en iyi BMW sürücüsü olan Scott Redding yedinci, Iker Lecuona sekizinci, Axel Bassani dokuzuncu ve Xavi Vierge 10. oldu.

Philipp Öttl ve Michael van der Mark cuma günü yaptıkları büyük kazalardan sonra hafta sonunun kalanında yer almıyorlar.

Sıralama turları bugün TSi 13:10'da gerçekleştirilecek.

3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 13 1'36.233  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 1'36.571 0.338
3 Spain Alvaro Bautista Ducati 13 1'37.015 0.782
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 11 1'37.199 0.966
5 Italy Andrea Locatelli Yamaha 13 1'37.202 0.969
6 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 14 1'37.386 1.153
7 United Kingdom Scott Redding BMW 12 1'37.406 1.173
8 Spain Iker Lecuona Honda 15 1'37.446 1.213
9 Italy Axel Bassani Ducati 12 1'37.506 1.273
10 Spain Xavi Vierge Honda 12 1'37.636 1.403
11 France Loris Baz BMW 14 1'37.783 1.550
12 United States Garrett Gerloff Yamaha 7 1'37.930 1.697
13 Japan Kohta Nozane Yamaha 13 1'38.069 1.836
14 France Lucas Mahias Kawasaki 9 1'38.069 1.836
15 Spain Xavi Fores Ducati 12 1'38.159 1.926
16 Germany Marvin Fritz Yamaha 13 1'38.167 1.934
17 San Marino Luca Bernardi Ducati 13 1'38.546 2.313
18 Ireland Eugene Laverty BMW 13 1'38.572 2.339
19 Spain Isaac Viñales Kawasaki 12 1'38.780 2.547
20 France Christophe Ponsson Yamaha 13 1'39.031 2.798
21 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 11 1'39.069 2.836
22 Argentina Leandro Mercado Honda 8 1'39.911 3.678
23 Oliver Konig Kawasaki 12 1'40.070 3.837
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