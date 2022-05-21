WSBK Estoril 3. antrenman: Gerloff kaza yaptı, Toprak lider

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Dünya Superbike Şampiyonası'nın Estoril ayağında, cumartesi sabahı gerçekleştirilen 3. antrenman seansında şartlar gayet iyiydi.

Asfalt sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu seansa GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff'un yaptığı kaza damgasını vurdu.

Amerikalı sürücü, motosikletinin kontrolünü kaybetmesinin ardından sert şekilde yere düştü. Sonrasında bir süre kendisine gelemeyen Gerloff, sersemlemiş gibi görünüyordu ve hemen tıbbi merkeze götürüldü.

Zaman tablosunda ise temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun üstünlüğü vardı.

Cuma günü en hızlı isim olan Toprak, son antrenman seansında en iyi dereceyi 1:36.233'e çekti ve en hızlı isim oldu.

Onu 0.338 saniye geriden Jonathan Rea takip ederken, sadece bu iki isim 1:37'nin altına inebildi.

Cuma gününe oranla geride kalan Ducati sürücüsü Alvaro Bautista 0.782 saniye geride üçüncü en iyi zamana imza attı.

Michael Ruben Rinaldi tempo yükseltmesinin ardından, Andrea Locatelli'nin 0.003 saniye önünde dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Alex Lowes 1.1 saniye geride altıncı olurken, en iyi BMW sürücüsü olan Scott Redding yedinci, Iker Lecuona sekizinci, Axel Bassani dokuzuncu ve Xavi Vierge 10. oldu.

Philipp Öttl ve Michael van der Mark cuma günü yaptıkları büyük kazalardan sonra hafta sonunun kalanında yer almıyorlar.

Sıralama turları bugün TSi 13:10'da gerçekleştirilecek.

3. antrenman sonucu: